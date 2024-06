Tranh cãi đạo nhái, thứ hạng ở show Anh trai

Anh trai say hi tập 2 mang đến 6 sân khấu trình diễn của 30 nghệ sĩ gồm Hút (nhóm Lou Hoàng), No far no star (nhóm Song Luân), 10/10 ( nhóm Phạm Đình Thái Ngân), Sóng vỗ vỡ bờ (nhóm Anh Tú), Don't Care (nhóm Isaac), Nỗi đau ngây dại (nhóm Đức Phúc).

Tất cả bài hát trong chương trình 100% là nhạc mới, một số bài có sự tham gia sản xuất của các anh trai. Trên YouTube, show chứng tỏ sức hút lớn khi có hơn 200.000 người xem trực tiếp.

Dàn anh trai tạo ấn tượng, sao Thái Lan mờ nhạt

Hầu hết phần thi đều được đầu tư sân khấu, vũ đạo nhưng phần dàn dựng tạo cảm giác hơi tham. Nhóm Hút, Sóng vỗ vỡ bờ và Don't Care được cư dân mạng dành nhiều lời khen có cánh.

Sân khấu của dàn anh trai trong tập 2.

Nhóm Isaac được nhận định đồng đều từ khả năng rap, nhảy đến hát, các thành viên có "đất" diễn, không lạc quẻ. Duy có sự xuất hiện của Nanon mờ nhạt, không đóng góp được nhiều. Vì là khách mời, trái lịch trình, Nanon cũng không có nhiều thời gian luyện tập cùng các thành viên.

Nhóm Hút mang đến màu sắc mới, tuy nhiên theo nhiều ý kiến, nhóm chia line hát không đều và chưa phát huy được năng lực của từng người. Nhóm Sóng vỗ vỡ bờ thể hiện ca khúc ballad duy nhất. Bản phối khí tạo cảm xúc, khoe được chất giọng trầm ấm của 5 thành viên gồm: Anh Tú, Erik, Phạm Anh Duy, JSOL, Dương Domic.

Trong khi đội Song Luân được nhận xét có nhiệt huyết, truyền tải thông điệp tốt" nhưng trình diễn chưa đủ "cháy". Rhyder với Captain là hai thành viên nổi bật nhất, đảm nhận đoạn killing part (thuật ngữ chỉ đoạn gây nghiện, "đắt giá" trong bài hát - PV).

Nhóm Đức Phúc được cổ vũ nhiệt tình khi có sự hiện diện của HIEUTHUHAI. Tuy nhiên màn trình diễn của nhóm theo concept hoàng tử - công chúa được cho là quá an toàn, ba thành viên không mang đến cảm giác hòa hợp. Bất ngờ nhất là màn xuất hiện của Hoa hậu Thùy Tiên trong vai công chúa phút cuối.

Hoa hậu Thùy Tiên hóa thành công chúa, gây bất ngờ khi góp mặt trong sân khấu nhóm Đức Phúc.

Đi ngược với kỳ vọng của Anh Tú Atus, ca khúc 10/10 không đem lại điềm may cho nhóm vì họ xếp hạng cuối chung cuộc. Dù thế, người xem vẫn đánh giá cao tiết mục này và thắc mắc cách khán giả trường quay chấm điểm từng đội.



Tranh cãi đạo nhái, thứ hạng

Các bài hát mới đem về phản ứng tích cực, tuy nhiên chương trình đối diện với nhiều nghi vấn đạo nhái sân khấu.

Cụ thể, màn trình diễn ca khúc Sóng vỗ vỡ bờ (nhóm Anh Tú ), bị sao chép ý tưởng sân khấu Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc ở show Sáng tạo doanh (2021). Hai phần trình diễn các nghệ sĩ đều có trang phục trắng - xanh, vũ đạo, đội hình na ná nhau. Đến chi tiết cánh tay sơn màu cũng tương đồng.

Sân khấu Sóng vỗ vỡ bờ nhóm Anh Tú (áo trắng) bị tố sao chép sân khấu C hú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc nhóm Lưu Vũ trong Sáng tạo doanh (2021).

"Ai đu show Sáng tạo doanh Trung Quốc nhìn là nhận ra ngay. Nhạc hay mà thấy tạo hình gây tranh cãi vì giống bản Trung", "Bài hát hay, ê-kíp, biên đạo có thể tạo ra concept thuần Việt, tại sao luôn tạo tranh cãi như vậy"… khán giả ý kiến.

Không chỉ tiết mục đội Anh Tú, màn trình diễn Nỗi đau ngây dại đội Đức Phúc, Công Dương, HIEUTHUHAI bị khán giả chỉ ra có nhiều động tác vũ đạo giống với sân khấu Shangri-La của nhóm nhạc The Boyz trong show Road to Kingdom. Từ động tác cầm hoa ngả người của Đức Phúc, đến cách sắp xếp đội hình của dàn vũ công khi HIEUTHUHAI rap…

Khán giả chỉ ra nhiều động tác vũ đạo trong màn trình diễn Nỗi đau ngây dại (trái) giống sân khấu Shangri-La của The Boyz.

Nhiều bài phân tích nổ ra trên các hội nhóm mạng xã hội kể từ khi show tung trailer, nhưng suốt nhiều ngày qua ê-kíp chương trình vẫn giữ im lặng.



Bên cạnh nghi vấn đạo nhái, vấn đề thứ hạng tạo tranh luận. Thứ hạng sau công diễn một lần lượt là nhóm Phạm Đình Thái Ngân (ca khúc 10/10), đồng hạng 4 là ca khúc Hút, Sóng vỗ vỡ bờ, hạng 3 thuộc về Nỗi đau ngây dại, hạng 2 là Don’t care và hạng nhất thuộc về đội Song Luân với ca khúc No far no star.

Nhiều ý kiến cho rằng đội Song Luân chưa xứng đáng đứng hạng nhất khi có nhiều sân khấu nổi bật hơn, trong khi đó đội 10/10 được khen về khả năng trình diễn nhưng ngậm ngùi nhận hạng bét.

Sau tập 2, dàn nghệ sĩ vẫn được bảo toàn số lượng. Chương trình sẽ tiến hành loại sau các sân khấu tiếp theo, số lượng các anh trai phải ra về được giữ bí mật tới phút cuối trong mỗi tập.