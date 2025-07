Quang Hùng MasterD nghi đang hẹn hò 1 Em xinh, bị khui 1 hành động lén lút ngay trước mặt khán giả?

Trong live stage 2, 7 ca sĩ khách mời từ chương trình Anh trai say hi là Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Negav, Dương Domic, Wean Lê, Hùng Huỳnh, JSOL nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Em xinh say hi.

Các Em xinh là Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, MaiQuinn, Lâm Bảo Ngọc có màn kết hợp bùng nổ với khách mời Quang Hùng MasterD trong tiết mục Gã săn cá. Mới đây, Em xinh Lâm Bảo Ngọc có bài đăng gây xôn xao khi tiết lộ những sự thật về tiết mục trong live stage 2.

Trong đó, cô cho biết màn tương tác tình tứ giữa Quang Hùng MasterD và MaiQuinn không có trong kế hoạch từ trước: "Động tác vuốt cằm Mai Quinn của Quang Hùng MasterD không có trong bài biên cũng không hề được biên đạo yêu cầu làm". Nam ca sĩ lại chỉ "tình tứ" với duy nhất Em xinh này khi biểu diễn tại chương trình. Màn "bóc" công khai này khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán, nghi ngờ về mối quan hệ của cặp đôi.

Khách mời Quang Hùng MasterD kết hợp với Em xinh Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, MaiQuinn, Lâm Bảo Ngọc trong tiết mục Gã săn cá

Lâm Bảo Ngọc cho biết màn tương tác tình bể bình của Quang Hùng MasterD và MaiQuinn là tự phát, không được biên đạo yêu cầu thực hiện

Mối quan hệ giữa Quang Hùng MasterD và MaiQuinn ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng

Ngay sau bài đăng của Quang Hùng MasterD, biên đạo của ca khúc Gã săn cá đã lên tiếng cứu cánh cho nam ca sĩ sinh năm 1997. Người này cho hay: "Ủa biên đạo có kêu Hùng ve vỡn nữ nhé. Tại lúc tập Hùng không có làm thôi. Chắc tại Hùng ngại, mang găng tay vào mới vuốt".

Lâm Bảo Ngọc quyết không chịu thua và tiếp tục dí tới cùng: "Không. Anh đừng bênh bữa. Anh không phải giải cứu Hùng đâu. Không hề có chữ vuốt cằm MaiQuinn. Nếu có anh phải bắt vuốt cả 3 chứ sao vuốt có 1, 2 đứa". Hiện cả 2 bên Quang Hùng và MaiQuinn đều chưa có phản hồi gì về nghi vấn tình cảm. Tuy nhiên, khán giả đang vô cùng hào hứng trước những tương tác đáng yêu của 2 nghệ sĩ trẻ.

Biên đạo của ca khúc Gã săn cá lên tiếng bênh vực Quang Hùng MasterD nhưng Lâm Bảo Ngọc vẫn quyết dí tới cùng

Tháng 2/2025, Quang Hùng MasterD gây xôn xao khi bị bóc loạt hint đang hẹn hò với một hot girl từng nổi tiếng trên một ứng dụng livestream kiếm tiền. Trong bài đăng, đồng hồ Rolex của nam ca sĩ còn được cho là do bạn gái tin đồn mua tặng vào dịp Tết.

Trong group fan riêng, Quang Hùng MasterD sau đó đã đăng tải hình ảnh chụp cận chiếc đồng hồ trên tay, kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Đồng hồ tổng tài mua ngoài chợ thôi... không phải khoe". Netizen cho rằng đây chính là lời phủ nhận khéo léo từ nam ca sĩ, ngầm khẳng định rằng chiếc đồng hồ anh đang đeo là tự mua.

Tin đồn Quang Hùng MasterD hẹn hò với 1 hot girl từng gây bàn tán 5 tháng trước

Về chuyện tình cảm, Quang Hùng MasterD là người khá kín tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi về chuyện lập gia đình, nam ca sĩ trả lời: "Hồi nhỏ bố mẹ nói hay Hùng khỏi lấy vợ gì đâu, để bố mẹ nuôi cho. Không biết giờ bố mẹ có còn muốn vậy không ta (cười).

Thật ra hiện tại Hùng vẫn đang tập trung vào sự nghiệp. Bản thân vẫn còn nhiều điều dang dở rất muốn thực hiện, nên chuyện lập gia đình chắc còn lâu, chừng nào không đi hát nữa mới suy nghĩ tới chuyện đó".

Nam ca sĩ sinh năm 1997 là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm

Quang Hùng MasterD bắt đầu được biết đến khi tham gia chương trình The Debut 2018, là tác giả các ca khúc Vì yêu là nhớ (Han Sara), Em lỡ yêu sai anh (JinJu), Là bạn không thể yêu (Lou Hoàng). Ngoài ra, anh còn có nhiều ca khúc tự sáng tác như Thiệp cưới trên bàn, Sao ai vẫn chưa về, Ký ức, Tìm lại nỗi nhớ, Xin em đừng về nơi này.

Năm 2020, ca khúc Dễ đến dễ đi của Quang Hùng MasterD trở thành bản hit đình đám. Ca khúc hút hàng trăm triệu lượt xem trên TikTok Thái Lan, sau đó phổ biến ở Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với các phiên bản khác nhau.

Ca khúc Dễ đến dễ đi trở thành bản hit đình đám, đưa tên tuổi của Quang Hùng MasterD tới gần hơn với công chúng

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Quang Hùng khi tham gia chương trình Anh trai say hi. Với khả năng sáng tác tốt, Quang Hùng MasterD không chỉ tạo ra các bản hit mà còn xây dựng một phong cách âm nhạc độc đáo, hiện đại, gần gũi với giới trẻ. Anh cũng là người có mặt trong đội hình nhóm chiến thắng cùng HIEUTHUHAI, Rhyder, Isaac và Đức Phúc.