Bích Phương - Tăng Duy Tân rục rịch kết hôn?

Trong những tập mới nhất của Em Xinh Say Hi thì ngoài màn thi thố của các Em Xinh thì nhân vật gây chú ý không kém chính là dàn sao nam hỗ trợ. Trong đó, Tăng Duy Tân trở thành tâm điểm, loạt "content" ngập mùi "cẩu lương" giữa anh và Bích Phương ngập tràn khắp chương trình. Dù người trong cuộc chưa xác nhận nhưng qua những hint chắc lượng, ai cũng biết rằng họ đích thị là một đôi đang yêu đương.

Mới đây nhất, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".

Được biết, Tăng Duy Tân là cháu nhạc sĩ Trần Hoàn và cũng là em họ ca sĩ Tùng Dương. Tiếp nối những động thái úp mở từ chính chủ, hành động của Tùng Dương chẳng khác nào một "cú chốt hạ". Việc một nghệ sĩ kỳ cựu như Tùng Dương - người không mấy khi tham gia vào "đẩy couple" của Vbiz lại chủ động chia sẻ hình ảnh và trêu ghẹo cháu mình thế kia, càng khiến công chúng tin rằng đây không chỉ là một lời khen xã giao, mà là sự xác nhận ngầm từ phía gia đình về mối quan hệ của đôi trẻ.

Họ hàng của Tăng Duy Tân ra mặt "đảy thuyền" cho anh với Bích Phương

Tùng Dương khéo lấp lửng, úp úp mở mở chuyện sắp có cỗ

Không chỉ từ phía nhà trai, trước đó netizen "đào" lại đoạn clip Tăng Duy Tân lái xe mô tô. Và trùng hợp, trên trang cá nhân của bố Bích Phương, ông cũng từng check-in với chiếc mô tô có kiểu dáng tương tự. Bên dưới bài đăng của bố Bích Phương, khi có người quen hỏi có phải xe của con rể không thì ông trả lời "hỏi khó, bỏ qua". Theo một vài thông tin được lan truyền, Tăng Duy Tân đã về quê nhà Bích Phương để ra mắt gia đình.

Trước kia, cả hai chỉ bị soi loạt hint kín chứ không tương tác nhiều như thời gian gần đây

Khi Tăng Duy Tân xuất hiện trong Em Xinh Say Hi với tư cách khách mời thì cả hai bị Trấn Thành và dàn sao "dí" hết mức. Theo đó, Trấn Thành hỏi cảm xúc của Tăng Duy Tân khi tham gia Em Xinh Say Hi. Nam ca sĩ chia sẻ thấy vừa mới mẻ vừa háo hức khi đứng chung với 4 cô gái xinh đẹp. Bắt được tín hiệu, Trấn Thành liền "thả câu" Tăng Duy Tân: "Em nghĩ như thế nào về các Em Xinh trong đội, đặc biệt là Bích Phương?". Khi Trấn Thành vừa hỏi xong, Tăng Duy Tân liền có nụ cười ngượng ngùng, trong khi đó tất cả khách mời lẫn Em Xinh còn lại đều hú hét theo.

Sau một hồi, Tăng Duy Tân chia sẻ: "Nếu được chọn lại thì em vẫn sẽ chọn 4 cô gái này, đặc biệt là em cảm thấy may mắn khi vào đội của Phương". Trấn Thành tiếp tục dí Tăng Duy Tân, khi thì hỏi: "Tại sao em may mắn khi vào Phương?", rồi đến câu: "Em và Phương từng làm gì trước đó?". Cảm thấy tình hình không ổn, Bích Phương liền đứng ra giải vây khi tiết lộ cả hai đã từng hợp tác trong âm nhạc. Lúc này, Trấn Thành liền bắt lấy Bích Phương, chất vấn tại sao nữ ca sĩ phải đứng ra giải thích. Giọng ca Bùa Yêu vừa ấp úng vừa ẩn ý trả lời: "Em sợ không kịp, nhỡ có gì ra thì em nói trước cho nhanh".

Trấn Thành dí Tăng Duy Tân và Bích Phương đến cùng

Trong hậu trường, khi Bích Phương nức nở vì thành viên trong team bị loại, Tăng Duy Tân không giấu được ánh mắt đau lòng và nói "Tôi ám ảnh tiếng khóc này. Và tôi cũng yêu tiếng khóc này". Gần đây, cư dân mạng còn soi được chi tiết bó hoa Tăng Duy Tân được nhận khi tham gia một sự kiện lại được cắm tại nhà của Bích Phương, rộ lên nghi vấn cả hai đã sống chung. Với loạt "hint" từ người thân đến đồng nghiệp như thế này, chuyện tình của Bích Phương - Tăng Duy Tân chỉ còn chờ một cái gật đầu công khai mà thôi!

Ống kính bắt lấy khoảnh khắc Tăng Duy Tân đưa mắt cực chiều chuộng dành cho Bích Phương

Ánh mắt đau lòng của Tăng Duy Tân khi nhìn Bích Phương khóc

Chẳng chờ người trong cuộc xác nhận, Em Xinh Say Hi, bạn bè, người thân đồng loạt công khai chuyện yêu đương thay cho Bích Phương và Tăng Duy Tân rồi