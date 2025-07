T.O.P (Squid Game): Từ idol vạn người mê đến "kẻ phá nát BIGBANG", U40 đầy bấp bênh, mặt mũi biến dạng

Trong biên niên sử huy hoàng của Kpop, T.O.P (Choi Seung Hyun) từng là một trong những tên tuổi được săn đón nhất, một rapper với phong cách độc đáo, ánh mắt bí ẩn và vẻ ngoài lãng tử, làm say đắm hàng triệu trái tim. Là một mảnh ghép không thể thiếu của BIGBANG – nhóm nhạc huyền thoại đã thay đổi cục diện Kpop – T.O.P sở hữu hào quang rực rỡ và một sự nghiệp đỉnh cao tưởng chừng không gì có thể lay chuyển.

Thế nhưng, cuộc đời anh lại là một bản giao hưởng đứt gãy, với những nốt trầm đầy biến động từ scandal chấn động đến những chỉ trích nặng nề, khiến sự nghiệp chững lại, hình ảnh bị tổn hại và gương mặt một thời "vạn người mê" cũng mang nhiều dấu ấn của thời gian và biến cố.

Khúc dạo đầu rực rỡ: Thần tượng vạn người mê của BIGBANG

T.O.P debut vào năm 2006 cùng BIGBANG và nhanh chóng trở thành một trong những rapper được yêu thích nhất Kpop. Ngay từ khi ra mắt, T.O.P đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài lãng tử, đôi mắt sắc lạnh và khí chất "bad boy" đầy cuốn hút, khác biệt so với số đông. Anh sở hữu gương mặt nam tính, chiều cao lý tưởng và phong cách thời trang ấn tượng, khiến anh trở thành một "visual" độc đáo, mang vẻ đẹp rất riêng trong dàn idol Kpop.

Giọng rap trầm khàn, cách xử lý flow đặc biệt và khả năng viết lời sâu sắc đã tạo nên "thương hiệu" T.O.P. Anh không chỉ rap mà còn mang đến những câu chuyện, những cảm xúc riêng biệt trong từng câu từ, từng đoạn flow, khiến người nghe chìm đắm trong không gian âm nhạc của anh.

T.O.P từng là chàng rapper ai cũng mê trong BIGBANG

T.O.P còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành công đáng kể, cho thấy một tài năng đa diện. Các vai diễn trong phim truyền hình như IRIS (2009) hay điện ảnh như 71: Into the Fire (2010), giúp anh đoạt giải tân binh tại Rồng Xanh. Các phim Commitment (2013), Tazza: The Hidden Card (2014) đều nhận được đánh giá cao, khẳng định tiềm năng diễn xuất vượt trội. Anh từng là biểu tượng của sự cool ngầu, bí ẩn và đầy nghệ sĩ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, T.O.P còn là diễn viên được đánh giá cao

Nốt trầm chấn động: Scandal ma túy và "án tử" cho hình tượng

Vào năm 2017, khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, một tin tức như sét đánh ngang tai đã giáng xuống, đẩy T.O.P vào vực sâu của sự nghiệp và danh dự: Anh bị buộc tội sử dụng cần sa.

T.O.P bị cáo buộc sử dụng cần sa cùng với nữ thực tập sinh Han Seo Hee vào tháng 10/2016 (trước khi nhập ngũ). Dù anh biện minh rằng mình đã sử dụng thuốc chống lo âu và không biết đó là cần sa, nhưng kết quả xét nghiệm tóc dương tính đã khẳng định việc sử dụng chất cấm. Vụ việc ngay lập tức thổi bùng cơn bão chỉ trích dữ dội từ công chúng và truyền thông, bởi anh là một idol hàng đầu, lại đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sự việc này đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho sự nghiệp của T.O.P. Anh bị kết án 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Đây không chỉ là một bản án pháp lý mà còn là "án tử" cho hình ảnh "nghệ sĩ kiểu mẫu" của anh trong mắt công chúng. Anh bị tước bỏ tư cách cảnh sát nghĩa vụ và phải chuyển sang phục vụ công ích, một hình phạt nặng nề về danh dự đối với một người Hàn Quốc.

Scandal sử dụng cần sa là "nốt trầm" trong sự nghiệp của T.O.P

T.O.P cũng đối mặt làn sóng tẩy chay và chỉ trích nặng nề. Các hoạt động của BIGBANG bị đình trệ, hình ảnh của nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. T.O.P hứng chịu vô vàn chỉ trích, bị tẩy chay trên diện rộng. Những bình luận căm ghét dồn dập, áp lực khủng khiếp đến mức anh từng được đưa đi cấp cứu vì nghi ngờ dùng thuốc quá liều. Đây là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời anh.

Từ một thành viên được yêu quý, T.O.P bị gán mác là "kẻ phá vỡ BIGBANG" một cách nghiệt ngã. Scandal của anh, cùng với những bê bối sau này của Seungri, đã khiến nhóm nhạc huyền thoại bị tổn hại, để lại sự tiếc nuối và cả sự trách móc từ một bộ phận lớn người hâm mộ dành cho T.O.P. V.I.P (fandom BIGBANG) đã phải trải qua nỗi đau đớn khi chứng kiến nhóm nhạc mình yêu quý sụp đổ từ bên trong.

Không chỉ T.O.P, mà hình ảnh của BIGBANG cũng bị ảnh hưởng nặng nề

T.O.P ở độ tuổi U40: Sự nghiệp bấp bênh, gương mặt biến dạng

Sau scandal, cuộc đời và sự nghiệp của T.O.P bước sang một chương hoàn toàn khác, đầy bấp bênh và những thay đổi đáng chú ý về cả hình ảnh lẫn định hướng. Năm 2022, T.O.P chính thức rời YG Entertainment sau 16 năm gắn bó. Anh tuyên bố thẳng thừng rằng mình đã rời khỏi BIGBANG và "không muốn làm một thần tượng nữa". Tuyên bố này đã dập tắt mọi hy vọng về một sự tái hợp trọn vẹn của BIGBANG. Điều này không chỉ gây thất vọng cho fan mà còn là một dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt sâu sắc trong nội bộ nhóm. Anh quyết định theo đuổi con đường cá nhân, tập trung vào các dự án mang tính nghệ thuật và kinh doanh riêng, thoát ly khỏi định nghĩa của một idol Kpop truyền thống.

T.O.P thông báo sẽ sớm trở lại với âm nhạc solo, nhưng cho đến hiện tại (giữa năm 2025), sản phẩm âm nhạc của anh vẫn chưa thấy đâu. Sự nghiệp của anh có chút khởi sắc khi xuất hiện trong Squid Game 2. T.O.P vào vai người chơi số 230 Thanos, một rapper hết thời, nghiện ma túy. Vai diễn của anh được đánh giá là khá độc đáo và để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

T.O.P có màn trở lại thành công trong Squid Game 2

Tuy nhiên đến Squid Game 3, T.O.P lại chỉ có màn xuất hiện chớp nhoáng và vô cùng mờ nhạt. Sự xuất hiện này gần như không mang lại bất kỳ dấu ấn nào cho sự nghiệp diễn xuất của anh, chỉ là một "cameo" gần như vô hình.

Ở tuổi U40, T.O.P cũng không còn giữ được vẻ ngoài "vạn người mê" như thời đỉnh cao. Trong loạt ảnh họp báo ra mắt Squid Game 3, rapper BIGBANG khiến khán giả hoảng hồn khi xuất hiện với gương mặt gầy sộc khác lạ, bọng mắt to, khóe mắt bắt đầu có nếp nhăn và... chỉ toàn thấy tai. Nhìn vào những hình ảnh mới của T.O.P, không ít khán giả hoảng sợ, hoang mang, không nhận ra idol BIGBANG một thời. Nhiều người thậm chí còn cho rằng anh trông rất giống quỷ, ma cà rồng trong các bộ phim điện ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hệ quả của việc giảm cân quá độ, áp lực tâm lý và di chứng từ vụ scandal năm xưa. Tuy nhiên, không ít người đặt ra nghi vấn về việc anh đã can thiệp thẩm mỹ nhưng không thành công, hoặc lạm dụng một số phương pháp làm đẹp nào đó. Dù nguyên nhân là gì, sự biến đổi ngoại hình này càng làm tăng thêm cảm giác nuối tiếc cho một hình tượng từng rất hoàn hảo, và cũng phản ánh phần nào những tổn thương, lo lắng mà anh đã trải qua sau bao sóng gió.

Diện mạo hiện tại của T.O.P khiến công chúng sốc nặng

Cuộc đời và sự nghiệp của T.O.P là một bản giao hưởng đầy bi kịch và những nốt trầm dai dẳng. Từ một thần tượng vạn người mê, anh đã phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất vì scandal, đối mặt với sự phán xét và mất mát không thể bù đắp. Ở tuổi U40 (năm 2025), anh đang loay hoay tìm kiếm một con đường mới, với một sự nghiệp bấp bênh và những thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là gương mặt biến dạng đầy ám ảnh trong mắt công chúng.

Dù T.O.P vẫn giữ được một lượng fan trung thành và khao khát nghệ thuật, nhưng việc anh có thể thực sự tái sinh và tìm lại ánh hào quang hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Người hâm mộ vẫn dõi theo anh, hy vọng rằng bản giao hưởng cuộc đời T.O.P, dù đứt gãy, sẽ tìm thấy một nốt kết trọn vẹn và an yên, dù đó là một kết thúc trong sự tiếc nuối hay một hồi sinh đầy bất ngờ.