Vào ngày 15/6 sắp tới, chương trình Anh Trai Say Hi sẽ chính thức "trình làng" tập đầu tiên. Những ngày vừa qua, chương trình có màn ra mắt cực hoành tráng với 30 Anh Trai đầy cuốn hút. Tưởng chừng như đã hết những bất ngờ thì trước khi lên sóng 2 ngày, fanpage của chương trình Anh Trai Say Hi bất ngờ hé lộ thêm một cái tên khách mời cực hot, đó chính là Nanon Korapat.

Nanon sẽ cùng với 30 "anh trai" xuất hiện trên sân khấu tập 1 chương trình vào ngày 15/6 sắp tới. Ngay khi thông tin được công bố, khán giả đã rần rần mong chờ sự góp mặt đặc biệt này.

Cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi, vô cùng tò mò về vai trò của Nanon Korapat trong tập 1. Netizen dự đoán anh sẽ là 1 thành viên trong đội hình các "anh trai", tuy nhiên số khác lại cho rằng Nanon Korapat sẽ là nhân tố mang đến thử thách và những cuộc đối đầu âm nhạc.

Nanon Korapat là khách mời trong tập đầu tiên của chương trình Anh Trai Say Hi

Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và mong chờ

Nanon Korapat là mỹ nam người Thái gốc Việt đã đã tạo nên cơn sốt châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy - hiện tượng boylove của xứ chùa vàng, lọt Top 1 Trending toàn cầu trên Twitter.



Tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi, Nanon là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt qua nhiều quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng và các bộ phim truyền hình ăn khách. Độ ảnh hưởng của Nanon phủ sóng tại Thái Lan và khu vực, với các buổi fan meeting thu hút hàng nghìn fan tại Thái Lan, Việt Nam, Hongkong, Nhật Bản và chuỗi concert Châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan, Việt Nam, Hongkong, Nhật Bản, Đài Loan.

Diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá, được nhiều nhà sản xuất phim và các nhãn hàng thời trang săn đón. Không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai và tài năng diễn xuất, Nanon còn là một nghệ sĩ gen Z đa tài, có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác.

Nanon Korapat đã hoạt động nghệ thuật từ khi 3 tuổi

Diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá, được săn đón

Chia sẻ cảm nhận khi đến với chương trình Anh Trai Say Hi, Nanon cho hay: "Tôi cảm thấy thật hào hứng và vinh dự khi đứng đây. 30 Anh Trai đều là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và giờ họ đều tập hợp tại đây. Cho nên theo tôi đây là một chương trình vô cùng hoành tráng. Tôi cảm thấy bầu không khí thân thiết chẳng khác gì ở nhà mình. Nếu ở Thái Lan có chương trình như vậy, chắc cũng tạo nên cảm xúc tương tự".



Nanon Korapat cho biết rất hào hứng và vinh dự khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi

Sự xuất hiện của một ngôi sao gen Z nổi tiếng Thái Lan khiến nhiều khán giả vô cùng mong chờ

Chương trình Anh Trai Say Hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, hot boy Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...



Khi tham gia chương trình, các Anh Trai sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Trước đó, chương trình đã khiến các netizen đứng ngồi không yên khi hé lộ sân khấu hoành tráng của show, với hệ thống thiết bị kỹ thuật, âm thanh ánh sáng hàng đầu để mang đến khán giả những trải nghiệm xem nghe đẳng cấp.

Chương trình Anh Trai Say Hi sẽ chính thức phát sóng tập đầu tiên vào ngày 15/6

Chương trình có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, Anh Tú, Đức Phúc, Erik...

