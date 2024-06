Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng, một bên tuyên bố: "Chúng tôi không cổ xúy drama!"

Sau thành công của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, 2 chương trình Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang thu hút sự chú ý của công chúng. Đáng nói, 2 chương trình quy tụ hơn 60 nhân vật hot hòn họt này sẽ cùng lên sóng trong tháng 6/2024. Chính vì lý do này, khán giả cho rằng "địa hạt" truyền hình thực tế sẽ có những màn "chiến" căng đét của 2 show được cho là đối thủ của nhau.

Mới đây, trong họp báo Anh Trai Say Hi, Trấn Thành đã đại diện ban tổ chức chương trình lên tiếng nêu rõ quan điểm về việc dùng drama thể thu hút sự chú ý của công chúng. Theo đó, nam MC lên tiếng: "Chúng tôi sẽ không cổ xúy những điều đó xảy ra. Dĩ nhiên bất kỳ một chương trình nào người ta cũng muốn thấy có một xíu drama xảy ra để thu hút. Thông thường drama người ta sẽ thích coi hơn những gì diễn ra bình thường đúng không ạ, cái não con người chúng ta thích đọc tiêu cực hơn tích cực, đó là nghiên cứu khoa học rồi.

Nhưng từ xưa đến nay, đến quý vị để ý xem các chương trình như Siêu Trí Tuệ Việt Nam, Người Ấy Là Ai, Rap Việt, Ca Sĩ Mặt Nạ... tất cả chương trình Trấn Thành được cộng tác, Thành cảm thấy may mắn khi hình ảnh của mình được bảo vệ một cách đẹp nhất. Tất nhiên, khi ghi hình sẽ xảy ra chuyện này, chuyện kia nhưng tiêu chí làm việc của chúng tôi là chúng tôi đủ sức, tự tin để mang nội dung tốt phục vụ khán giả chứ không cần drama".

Clip: Trấn Thành lên tiếng về việc tạo drama để thu hút khán giả

Ngoài ra, khi được đặt câu hỏi về việc làm sao để kiểm soát nếu 1 trong 30 Anh Trai đăng đàn bày tỏ bức xúc, không phục với kết quả thì Trấn Thành cũng thẳng thắn trình bày suy nghĩ. Cụ thể, nam MC cho rằng chuyện này sẽ khó xảy ra vì các thí sinh đã ký cam kết trước, hiện tại mối quan hệ của các nghệ sĩ đang rất tốt đẹp.

"Cái đó phụ thuộc vào hành xử của anh trai đó chứ đâu liên quan gì đến công ty. Khi tham gia, họ đều phải ký một hợp đồng bảo mật liên quan đến nội dung lẫn hành xử. Dĩ nhiên, một nghệ sĩ không thể hành xử quá mức để làm ảnh hưởng chung đến chương trình. Nếu một người nào đó đi ngược lại với cam kết ban đầu thì đó là hành vi của họ, chúng ta sẽ dựa trên những gì họ làm mà xử lý. Nhưng đến giờ này với những gì tôi quan sát, tôi thấy 30 Anh Trai rất tận hưởng và hạnh phúc với hành trình của họ, như JustaTee nói họ xem nhau như gia đình, thấy nhớ khi không đến phòng tập nên đến giờ này tôi chưa thấy dấu hiệu gì xảy ra. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi nghĩ đó chỉ là 2 chữ... định mệnh", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành khẳng định ban tổ chức chương trình không cổ xúy việc dùng drama để thu hút sự chú ý

Trước đó, Trấn Thành cho biết điểm khác biệt của Anh Trai Say Hi so với những chương trình anh từng dẫn dắt là dàn thí sinh toàn nam, từ khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực cùng "tranh đấu" để chọn ra 5 người xuất sắc nhất thành nhóm nhạc. Ngoài ra, Anh Trai Say Hi là chương trình thực tế kết hợp được yếu tố giải trí và chuyên môn âm nhạc.

Giữa lúc cư dân mạng bàn tán trái chiều về vai trò của Trấn Thành, nam MC lên tiếng chia sẻ: "Tôi nhận lời vì đây là một chương trình mới, tôi thích làm những cái cái mới. Tôi luôn tìm kiếm những cái khác với ngày hôm qua, làm lại những cái gì mình đã thì hơi nhàm chán. Đặc biệt, chương trình này hội tụ những bạn trẻ, đẹp, tài năng, văn minh, thông minh, lực lưỡng, cao to... thì không có lý do gì mình không tham gia. Bởi vì mình cũng là một trong số đó mà (cười)".

Nhiều mỹ nam Vbiz góp mặt trong Anh Trai Say Hi

Liên quan đến chuyện sẽ bị khán giả so sánh, đại diện nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng lên tiếng: "Chúng tôi có biết được trên thị trường có một chương trình có tên tương tự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ bị cạnh tranh bởi một điều gì đó gần giống như vậy. Với chúng tôi, chúng tôi có một format có giá trị rõ ràng ở tinh thần và thông điệp. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ tạo nên giá trị riêng biệt cho khán giả lẫn người chơi. Lý do chương trình tập hợp những người đàn ông trên 30 tuổi vì họ đều đã có giá trị riêng mà họ tạo nên trong sự nghiệp. Sự so sánh hay cạnh tranh dù có hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm ra một chương trình xuất sắc nhất. Cạnh tranh cũng rất tốt nhưng chúng tôi chỉ mong các nhà sản xuất hãy tạo ra những chươ ng trình thật hay để cống hiến cho khán giả những thông điệp thật tích cực".

Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng kết thúc với nhiều drama dai dẳng từ các Chị Đẹp cho tới tận thời điểm hiện tại. Một số mối quan hệ được cho là không còn "lành lặn" như trước. Chính vì thế khi nhà sản xuất Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thông báo thực hiện phiên bản nam - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhiều khán giả lo lắng rằng drama sẽ là đặc sản của chương trình.

Dàn thí sinh khủng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

2 chương trình này sẽ cùng lên sóng vào tháng 6/2024

