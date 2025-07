Lộ diện thế lực dồn ép Suga (BTS) đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc trong bão tẩy chay

Cả 7 thành viên BTS đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thời gian qua, Jungkook, Jimin, V và nhiều thành viên khác trong nhóm nhạc này đã có lịch trình phủ sóng hình ảnh trở lại, chỉ trừ Suga. Anh vẫn chưa được công chúng tha thứ, chấp nhận sau khi vướng scandal say rượu lái xe. Vài ngày sau khi Suga xuất ngũ, anh đón nhận tin sốc khi bị kiến nghị cấm sóng trên đài KBS. Bất chấp tòa án đã xác định Suga có hành vi vi phạm ít nghiêm trọng và nam rapper đã cố gắng chuộc lỗi suốt thời gian qua, 1 bộ phận công chúng xứ kim chi vẫn không có cái nhìn thiện cảm hơn với anh.

Mới đây, tờ Kbizoom cho biết 1 trong những nguyên nhân khiến Suga không thể khôi phục hình ảnh đến từ sai lầm của cánh truyền thông Hàn Quốc. Thời điểm scandal của thành viên BTS nổ ra, nhiều đơn vị truyền thông đã đăng tải lượng lớn thông tin sai lệch, khiến vụ việc của Suga trở nên trầm trọng hơn những gì thực sự đã diễn ra. 1 trong những đơn vị gây ra tổn hại danh tiếng nặng nề cho Suga chính là đài truyền hình A. Họ đã đăng tải đoạn CCTV được cho là ghi lại cảnh Suga lái xe tay ga liều lĩnh, nguy hiểm khi say rượu trên phố. Nhiều trang mạng sau đó đã dùng lại video này và gán cho Suga cái mác kẻ dối trá, cố ý khai báo sai sự thật để giảm nhẹ tội danh.

Suga không được khán giả Hàn Quốc tha thứ sau bê bối

Phải 1 tuần sau, hãng tin DongA Ilbo mới tìm hiểu và đính chính video do A cung cấp trong vụ việc của Suga là không chính xác. DongA Ilbo đã đăng tải đoạn phim thực sự về vụ vi phạm luật giao thông của rapper BTS, đồng thời khẳng định A chia sẻ video của người khác. Ngay sau đó, A nhanh chóng xóa đoạn phim gốc khỏi YouTube và thay thế bằng đoạn phim mới do DongA Ilbo phát hành. Dù đưa tin sai sự thật, A không có bất kỳ lời đính chính nào. Đài này cũng không xin lỗi thành viên BTS. Bên cạnh A, còn có rất nhiều kênh truyền thông khác cũng đăng tin thiếu kiểm chứng về nồng độ cồn cũng như diễn biến vụ vi phạm của Suga vào năm ngoái.

Video giả, không đúng sự thật về vụ việc lái xe khi say xỉn của Suga

Video thực sự về scandal của thành viên BTS do DongA Ilbo đăng tải

Trên diễn đàn Pamn, netizen cho rằng Suga đã phạm sai lầm và đang đối mặt với hậu quả. Tuy nhiên, sự phóng đại và thiếu trách nhiệm của giới truyền thông Hàn Quốc trong việc đưa tin đối với những nghệ sĩ phạm sai lầm, mới là mối quan ngại sâu sắc.

Vụ việc của Suga được netizen nhận định là ví dụ điển hình cho việc chạy theo tin nóng mà không màng sự thật, không màng ảnh hưởng xấu có thể xảy ra với người trong cuộc của truyền thông Hàn. Đây không khác gì hành vi dồn ép người khác đến bước đường cùng của các thế lực truyền thông. Theo Kbizoom, dù đã có hàng nghìn bài viết chỉ trích và đăng tải thông sai lệch về thành viên BTS được lan truyền, nhưng có rất ít bài đính chính được đưa ra sau khi cảnh sát công bố kết quả điều tra chính thức.

Hành vi đưa tin sai lệch của truyền thông khiến hình ảnh Suga thêm phần bị tổn hại

Năm ngoái, Suga đã bị truy tố vì hành vi say rượu lái xe. Vào lúc 21h ngày 6/8, Suga đã dùng bữa và uống rượu cùng một người quen ở nhà hàng gần ngã tư Hannam. Sau đó, họ tiếp tục đến một studio gần đó để uống rượu. Studio này cách nhà của Suga ở khu Nine One Hannam 500 mét. Đến 23h cùng ngày, nam idol đã lái xe scooter điện chạy trên vỉa hè, đi qua một bến xe bus.

Khi đồng hồ điểm đến 23h10, nam idol đi ngang qua 3 cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên vỉa hè khu Nine One Hannam ở quận Yongsan, Seoul. Thành viên BTS bị mất thăng bằng và ngã khi rẽ trái vào cổng chính khu Nine One Hannam. Mũ bảo hiểm của anh bị văng ra đường. 3 cảnh sát đã tiếp cận Suga và đưa nam idol lên đồn.

CCTV ghi lại cảnh Suga say rượu lái xe

Đến ngày 9/8, cảnh sát công bố nồng độ cồn trong máu của Suga ở mức 0,227% khi tham gia điều khiển giao thông. Con số này cao gấp gần 8 lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%. Phương tiện của Suga cũng được xác định là scooter điện, nằm cùng khung xử phạt với phương tiện cơ giới lớn là ô tô. Cuối cùng, nam idol bị xử phạt 15 triệu won (261 triệu đồng).

Không chỉ cá nhân Suga, vụ việc cũng làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của BTS. Trong lúc các thành viên khác đang tích cực hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì Suga lại "bôi tro trát trấu" vào tên nhóm. Cộng đồng fandom bị chia rẽ, nhiều người yêu cầu Suga rời khỏi BTS.

Nhiều fan yêu cầu Suga rời khỏi BTS

Sau ồn ào, Suga lặng lẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ ngày 21/6 vừa qua, Suga cũng không tổ chức rình rang, anh không xuất hiện trước công chúng và chỉ gửi thư xin lỗi đến fan. Nam idol hỗ trợ thành lập Trung tâm điều trị Min Yoongi thuộc Bệnh viện Severance ở quận Seodaemun, Seoul, hàn Quốc. Đây là nơi điều trị và thúc đẩy sự độc lập xã hội đối với những người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Bệnh nhân được cung cấp liệu pháp ngôn ngữ, tâm lý và hành vi cùng với các chương trình khác để có thể hòa nhập với cộng đồng.

Bệnh viện Severance đã tổ chức một buổi lễ trọng thể để thông báo về nghĩa cử của Suga. Tại đó, rapper BTS trao khoản quyên góp 5 tỷ won (96 tỷ đồng) cho đại diện bệnh viện. Tuy nhiên nhiều người vẫn chỉ trích Suga, cho rằng anh dùng tiền để "tẩy trắng" danh tiếng đã bị hoen ố.

Hành động từ thiện của Suga gây tranh cãi

Nguồn: Koreaboo