Vào tối 2/6, chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức tung teaser MV Theme Song mang tên THE STARS thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay từ những giây đầu tiên, 30 "anh trai" cùng mặc trang phục tông màu đen trắng xuất hiện cực ngầu. Khán giả không thể rời mắt trước loạt hình ảnh các phân đoạn được lồng ghép chỉn chu và đầy sáng tạo. Nhìn set quay và hiệu ứng, không ít ý kiến cho rằng Anh Trai Say Hi đã đầu tư cực lớn vào màn chào sân đã mắt này.

Hàng loạt gương mặt điển trai ở Anh Trai Say Hi đã lộ diện khiến netizen phấn khích như HIEUTHUHAI, Isaac, Anh Tú, Negav, WEAN, Rhyder, Hùng Huỳnh... Teaser vỏn vẹn chưa tới 30 giây khiến khán giả vô cùng tò mò vào màn xuất hiện chính thức sắp tới của 30 sao nam.

Đặc biệt, hình ảnh MC Trấn Thành xuất hiện bên cạnh giám đốc âm nhạc JustaTee đứng trong dàn thiết bị máy móc, được xếp dụng ý thành hình con mắt khiến khán giả thích thú. Ở phần cuối teaser MV THE STARS, NSX chương trình còn tung hint, hé lộ một đoạn giai điệu cùng phân cảnh 30 "anh trai". Full MV sẽ được công chiếu vào lúc 19 giờ ngày 5/6 sắp tới.

Nói về quá trình lên ý tưởng MV Theme Song của chương trình Anh Trai Say Hi, đạo diễn Phương Vũ AntiAntiArt cho biết: "Để lên ý tưởng và concept cho MV theme song của chương trình, tôi đã ngẫm nghĩ ý tưởng và thực sự bắt tay vào nó trong khoảng một tuần. Đối với tôi và cả ekip thì đây không chỉ là một sản phẩm giới thiệu cho chương trình Anh Trai Say Hi mà còn coi là một sản phẩm mang tính nghệ thuật mà chúng tôi có cơ hội thỏa sức sáng tạo".

Vào ngày 29/5, chương trình đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường quay MV bài hát chủ đề Anh Trai Say Hi. 30 "anh trai" cùng đạo diễn và ekip đã đầu tư nhiều công sức để đem đến một MV chỉn chu, hoàn hảo nhất cho khán giả. Cảnh quay này đã mất 4 tiếng đồng hồ từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau mới hoàn thành, chưa kể quá trình set up công phu cho sân khấu nước. Tất cả các "anh trai" đều phải cởi giày để thực hiện MV, dầm mưa trong nhiều tiếng.



