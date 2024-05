Quy tụ 30 "anh trai" là những cái tên cực hot trong showbiz Việt nên chương trình Anh Trai Say Hi đang được khán giả theo dõi "nhất cử nhất động". Vào ngày 29/5, chương trình đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu trường quay MV bài hát chủ đề Anh Trai Say Hi. 30 "anh trai" cùng đạo diễn và ekip đã đầu tư nhiều công sức để đem đến một MV chỉn chu, hoàn hảo nhất cho khán giả. Cảnh quay này đã mất 4 tiếng đồng hồ từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau mới hoàn thành, chưa kể quá trình set up công phu cho sân khấu nước.

Tất cả các "anh trai" đều phải cởi giày để thực hiện MV, dầm mưa trong nhiều tiếng. Vũ Thịnh còn khiến netizen rần rần khi cởi cúc áo khoe lấp ló body săn chắc. Không hề kém cạnh Vũ Thịnh, WEAN khoe trọn thân hình "mlem mlem" cùng những hình xăm đặc biệt trên người.

Vũ Thịnh còn lên tiếng "bóc phốt" Gin Tuấn Kiệt có hành động gian dối để ăn gian chiều cao khi vẫn lén lút đi giày: "Có những người vẫn đi giày. Thế là có mỗi anh Gin đi giày thôi nha. Anh Gin chơi không 'tất tay' với anh em rồi". Ngay sau đó, ông xã Puka đã lên tiếng giải thích: "Sao không tất tay. Anh dám hy sinh 1 đôi giày để anh chơi với mọi người mà. Đúng không?".

Thước phim hậu trường MV bài hát chủ đề chương trình Anh Trai Say Hi vừa được hé lộ

Gin Tuấn Kiệt bị "bóc" bí mật đi giày khi tham gia ghi hình MV

Không chỉ khoe nhan sắc điển trai, Vũ Thịnh còn khéo "flex" body

WEAN cũng chiếm spotlight vì thân hình "mlem mlem"

Bên cạnh những phút giây làm việc nghiêm túc, dàn sao nam cũng khiến netizen cười ngả nghiêng vì màn quậy đục nước. Isaac và Pháp Kiều còn công khai "khiêu chiến" tác động qua lại ở hậu trường. Cụ thể, khi đứng ở vị trí phía sau, nam ca sĩ Isaac đã lên tiếng: "Anh nhường spolight cho mấy đứa. Pháp Kiều lên đi em".



Ngay khi dứt câu nói này, Isaac liền có hành động khiến Pháp Kiều bị ngã xuống ngâm mình vào vũng nước. Không để bản thân thua kém, Pháp Kiều cũng ngay lập tức "ăn miếng trả miếng" xô đẩy nam ca sĩ.

Màn đụng độ giữa Pháp Kiều và Isaac khiến netizen cười ngả nghiêng

Lou Hoàng cho biết sẽ "check var" để xử lý nhân vật khiến anh trôi cả make up

Dàn "anh trai" có hành động quậy đục nước tại hậu trường MV bài hát chủ đề chương trình

30 "anh trai" và ekip đã mất 4 tiếng đồ hồ từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau mới hoàn thành cảnh quay này

Vào tháng 6/2024 sắp tới, Anh Trai Say Hi sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Tại Anh Trai Say Hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik, ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, hot boy Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...



Thời gian gần đây, trên fanpage chương trình Anh Trai Say Hi bắt đầu cập nhật những hình ảnh, khoảnh khắc của 30 "anh trai" khi luyện tập, vui đùa tại nhà chung. Hàng loạt video hậu trường, bức hình lầy lội của dàn sao thu hút sự quan tâm của khán giả.

Anh Trai Say Hi là cuộc đua âm nhạc sôi động giữa 30 "anh trai"

Chương trình có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Erik…

Khi tham gia chương trình, các "anh trai" sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.



Trước đó, chương trình đã khiến các nitezen đứng ngồi không yên khi hé lộ sân khấu hoành tráng của show, với hệ thống thiết bị kỹ thuật, âm thanh ánh sáng hàng đầu để mang đến khán giả những trải nghiệm xem nghe đẳng cấp.

Chương trình hé lộ những hình ảnh sân khấu mãn nhãn, được đầu tư công phu

