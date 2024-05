Rùng mình tội ác anh trai Yuri (SNSD) trong bê bối Burning Sun: Tung hê cảnh cưỡng bức phụ nữ, thủ đoạn "thoát xác" sau thụ án tù

Vào ngày 19/5, nhóm điều tra của BBC đã phát hành bộ phim tài liệu về bê bối Burning Sun. Bộ phim Burning Sun - Exposing The Secret K-pop Chat Groups đã hé lộ nhiều tình tiết chưa kể về bê bối chấn động năm 2019.

Bên cạnh Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, 1 người đàn ông khác cũng tham gia vào vụ việc. Đó chính là Kwon Hyuk Jun - anh trai của nữ idol Yuri (SNSD). Bộ phim tài liệu đã bóc trần thêm những tội ác kinh hoàng của người đàn ông này.

Kwon Hyuk Jun là anh trai ruột của Yuri (SNSD)

Hé lộ tội ác kinh hoàng: Chuốc thuốc, cưỡng bức và quay lén

Trong bộ phim, nhà báo điều tra Kang Kyung Yoon đã tiết lộ Kwon Hyuk Joon là thành viên trong nhóm bạn của Choi Jong Hoon. Anh trai Yuri đã đến khu trượt tuyết nghỉ dưỡng cùng Choi Jong Hoon và các cô gái. Tại đây, người đàn ông này chuốc thuốc, cưỡng bức các cô gái và quay phim lại.

"Họ chia sẻ đồ uống với nhau và các cô gái nói rằng không lâu sau khi uống rượu, họ gần như mất trí nhớ. Trong hoàn cảnh đó, họ đã bị quay chụp lén. 1 trong số đó là bức ảnh chụp từ tầng 1 xuống tầng trệt" - Kang Kyung Yoon cho biết.

Khu trượt tuyết nơi diễn ra tội ác của anh trai Yuri và nhóm bạn

Nhóm 5 người đàn ông đã chuốc thuốc, cưỡng bức, quay lén các cô gái...

... và gửi vào group chat đồi trụy

Nhóm 5 người đàn ông đã quay video ghi lại cảnh anh trai Yuri cưỡng bức 1 cô gái: "1 video khác là đoạn video quay cảnh 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ quan hệ tình dục từ phía sau, qua 1 cánh cửa mở, như thể đó là 1 trò đùa. Tin nhắn từ group chat của Jung Joon Young và Choi Jong Hoon cho thấy cô gái đó bị cưỡng bức khi bất tỉnh. Tôi có đủ bằng chứng để nghi ngờ rằng những người phụ nữ đó hoàn toàn mất nhận thức".

Nhà báo điều tra Kang Kyung Yoon khẳng định các cô gái bị cưỡng bức trong tình trạng bất tỉnh

Sau khi bị bắt, Kwon Hyuk Jun ban đầu khai rằng y chỉ tham gia nhóm chat kinh doanh vì từng là đối tác đầu tư quán rượu Mildand Pocha cùng Seungri. Sau đó, người đàn ông này công khai xin lỗi với hy vọng vụ việc không làm ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình: "Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đều là sơ suất của tôi. Tôi cảm thấy sức nặng tội lỗi đè lên mình mỗi ngày. Tôi không có ý định làm tổn thương ai bằng vũ lực hay cưỡng ép. Tôi sẽ sống cuộc đời chân thành hơn với vị hôn thê, với gia đình, em gái là người nổi tiếng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những tội ác của mình, đã gây ra sự tổn thương vĩnh viễn không thể gột rửa cho các nạn nhân".

Anh trai Yuri lên tiếng xin lỗi sau khi bị điều tra

Mức án tù ngắn ngủi và cuộc sống mới khiến công chúng phẫn nộ

Sau khi bị điều tra và phải hầu tòa, Kwon Hyuk Jun cùng nhân viên Burning Sun "Kim", cựu nhân viên công ty giải trí "Huh" bị buộc tội cưỡng bức tập thể, quay phim và phát tán video đồi trụy. Cơ quan công tố yêu cầu mức án tù 10 năm dành cho Kwon Hyuk Jun, nặng nhất trong số 5 nghi phạm ở phiên tòa.

Đến tháng 11/2019, Kwon Hyuk Jun bị kết tội tham gia tấn công tình dục và hoạt động trong nhóm chat trái phép. Bản án được 10 năm bất ngờ được rút xuống còn 4 năm tù giam. Kwon Hyuk Jun kháng cáo lên Tòa án tối cao Seoul nhưng bị từ chối và thụ án tù 4 năm như cũ. Hiện tại anh trai Yuri đang ngồi tù và sẽ được trả tự do sau 4 tháng nữa.

Kwon Hyuk Jun chịu án 4 năm tù giam và sẽ ra tù trong 4 tháng tới

Năm 2019, Kwon Hyuk Jun đổi tên hợp pháp thành Kwon Yeon Oh. Đây được xem như 1 động thái để anh trai Yuri "thoát xác", làm lại cuộc đời. Việc Kwon Hyuk Jun chịu bản án quá ngắn ngủi cùng với hành động mai danh ẩn tích khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Danh tiếng Yuri cũng bị ảnh hưởng không ít vì tội ác của anh trai.

Anh trai Yuri có động thái đổi tên để "thoát xác" sau bê bối Burning Sun

Trước khi tuyên án, Kwon Hyuk Jun được biết đến là anh trai của mỹ nhân Yuri (SNSD). Kwon Hyuk Jun là nhân viên văn phòng và từng có ước mơ trở thành ca sĩ. Mặc dù không phải người nổi tiếng nhưng anh trai Yuri từng tham gia chương trình I Can See Your Voice. Ở thời điểm đó, người đàn ông này nhận được nhiều thiện cảm của công chúng. Chẳng ai ngờ rằng sau vẻ ngoài hiền lành lại là 1 con ác quỷ cùng hội cùng thuyền với Seungri, gây nên nhiều tội ác khó dung thứ.

Anh trai Yuri từng tham gia chương trình I Can See Your Voice

Nguồn: Koreaboo

