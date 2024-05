Sốc: Anh trai bị tố đột nhập nhà Goo Hara để trộm két sắt chứa tài liệu quan trọng

Sáng 20/5, cộng đồng mạng xứ Hàn xôn xao trước thông tin Goo Ho In (anh trai Goo Hara) bất ngờ bị tố đột nhập căn hộ của cố ca sĩ để lấy trộm két sắt cùng nhiều tài liệu quan trọng. Được biết, nghi vấn rộ lên bắt nguồn từ 1 bài đăng trên mạng xã hội Hàn Quốc Theqoo. Trong bài đăng, người viết chia sẻ lại loạt ảnh ghi lại cảnh tên trộm che mặt kín mít tới lấy cắp két sắt tại nhà Goo Hara cách đây 4 năm. Đồng thời, người viết bài nhấn mạnh vào chi tiết đối tượng xấu rất thông thạo cấu trúc căn hộ của cố ca sĩ. Theo đó, tên trộm được cho là biết rất rõ lối đi trong nhà khi có thể dễ dàng vào phòng thay đồ qua ban công và phòng để đồ. Thậm chí, đối tượng còn nắm rõ cả vị trí của két sắt. Từ đây, netizen đặt nghi vấn tên trộm có mối quan hệ mật thiết với Goo Hara, thường xuyên ra vào căn hộ của nữ ca sĩ.



Chưa dừng lại ở đó, Goo Ho In sống ở nhà Goo Hara sau khi làm lễ cúng 49 ngày cho cố nghệ sĩ. Tới ngày 13/1/2020, anh trai mới dọn khỏi nhà cựu thành viên Kara. Chỉ sau đó đúng 1 ngày, nhà Goo Hara đột nhiên bị đột nhập trái phép. Xâu chuỗi các dữ kiện, Goo Ho In bị tố là kẻ đã đột nhập căn hộ của Goo Hara để lấy đi két sắt. Trong két sắt có điện thoại Goo Hara thường dùng lúc sinh thời và nhiều tài liệu quan trọng. Còn nhớ tại thời điểm cách đây 4 năm khi xảy ra vụ đột nhập, truyền thông Hàn đưa tin chưa thể xác định được danh tính tên trộm do thiếu dữ liệu.



Goo Ho In bị tố đã đột nhập căn hộ em gái Goo Hara để lấy trộm két sắt

Từ những hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh, tên trộm được cho là rất thông thạo đường đi trong căn hộ. Đối tượng dễ dàng lẻn được vào phòng thay đồ qua ban công và phòng chứa đồ như thể rất quen thuộc với căn hộ của cố nghệ sĩ

Vụ việc nhà Goo Hara bị đột nhập đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực hồi năm 2020

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước thông tin chính Goo Ho In đã đột nhập lấy trộm két sắt tại nhà Goo Hara. 1 bộ phận khán giả nhận định Goo Ho In thực sự có liên quan tới vụ trộm, đồng thời bày tỏ sự ngỡ ngàng vì trong quá khứ Goo Ho In - Goo Hara rất yêu thương nhau. Bên cạnh đó, phần đông netizen lại khẳng định bài viết nói trên chỉ bao gồm những suy đoán vô căn cứ, bởi lẽ cảnh sát không hề kết luận anh trai Goo Hara đã gây ra vụ trộm.

Trước đó, khi xảy ra vụ đột nhập tại nhà Goo Hara, Goo Ho In đã nhiệt tình phối hợp trong công tác điều tra của cảnh sát. Khi ấy, Goo Ho In còn cung cấp cả đoạn phim trích xuất từ camera giám sát tại căn hộ của cựu thành viên Kara để hỗ trợ cảnh sát tìm ra tên trộm.

Có 2 đoạn CCTV về kẻ đột nhập, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ, chuyên gia kết luận tên trộm là 1 người. Trong 2 đoạn CCTV, đối tượng đi cùng 1 đôi giày, có vóc dáng, cử chỉ giống nhau. 1 số camera giám sát khác đã bị xóa dữ liệu do hết thời gian lưu trữ. Ngoài ra, video hộp đen từ các phương tiện giao thông trong khu vực quanh nhà Goo Hara cũng bị ghi đè bằng clip mới hơn, không có chi tiết liên quan đến vụ trộm. Từ đó tới nay, danh tính tên trộm vẫn chưa được công bố.

Goo Ho In đã cung cấp video được trích xuất từ camera giám sát để giúp cảnh sát tìm ra đối tượng đột nhập

Goo Hara qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 28 tuổi vào ngày 24/11/2019. Bạn bè và người thân cho biết nữ nghệ sĩ đã phải chống chọi căn bệnh trầm cảm trước khi mất. Sau khi qua đời, Goo Hara được an táng tại một nghĩa trang gần Seoul.

Sự ra đi của Goo Hara để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, đồng nghiệp và khán giả

Nguồn: Kbizoom

