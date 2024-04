Anh Trai Say Hi hội tụ loạt tên tuổi cực hot, vì sao lại có 30 thí sinh?

Vào tháng 6/2024 sắp tới, Anh Trai Say Hi sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Và một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong các chương trình, được đông đảo khán giả ngóng đợi đó chính là danh tính dàn khách mời tham gia.

Tại Anh Trai Say Hi có sự góp mặt của loạt cái tên gây sốt như ca sĩ Quang Hùng MasterD, diễn viên Quang Trung, ca sĩ JSOL, ca sĩ Lou Hoàng, ca sĩ Đỗ Phú Quí, ca sĩ - diễn viên Song Luân, ca sĩ Quân A.P, ca sĩ Hùng Huỳnh, ca sĩ Nicky, ca sĩ - diễn viên Gin Tuấn Kiệt, rapper Hải Đăng Doo, rapper Tage, ca sĩ Dương Domic, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương...

Trên fanpage của chương trình Anh Trai Say Hi đã chia sẻ bài viết tiết lộ lý do có 30 Anh Trai tham gia. "Đại hành trình 30 năm chinh phục sứ mệnh thay đổi cách nhìn về truyền thông và giải trí Việt Nam của DatVietVAC đã và đang là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của Anh Trai Say Hi - chương trình âm nhạc thực tế lần đầu tiên được sáng tạo và tổ chức bởi người Việt, cho người Việt và vì người Việt dành riêng cho 30 ca sĩ, rapper mang trong mình tuổi trẻ tươi nguyên, khát vọng đột phá và giấc mơ rạng danh văn hóa bản địa. Thừa hưởng di sản triết lý của Anh Trai DatVietVAC, Anh Trai Say Hi mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ để sẵn sàng chinh phục những giấc mơ lớn", phía chương trình cho hay.

Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi cực hot và có sức ảnh hưởng trong Vbiz và mạng xã hội. Trong đó, có những nghệ sĩ được yêu mến hiện nay như rapper HIEUTHUHAI, ca sĩ Isaac, Đức Phúc, Erik, Quang Hùng MasterD... Tất cả những cái tên này được dự đoán sẽ là những nhân tố được dự đoán sẽ tạo bất ngờ trong chương trình Anh Trai Say Hi.

Từ ngày 29/4, trên fanpage của chương trình, khán giả có thể theo dõi series clip Say Hi của 30 Anh Trai

Khi tham gia chương trình, các Anh Trai sẽ phải trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp, để nâng cấp bản thân, tập trung vào âm nhạc, nhằm mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ.

Các tiết mục trên sân khấu Anh Trai Say Hi được dàn dựng công phu và biểu diễn ấn tượng. Các Anh Trai sẽ đưa khán giả khai phá một hành trình hoàn toàn mới, đồng thời lan tỏa âm nhạc chất lượng và hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam đến với thế giới.

