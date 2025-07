Lời tri ân của Trương Bá Chi với Châu Tinh Trì làm dấy lên tin đồn thừa kế

Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi trong một cảnh phim Vua hài kịch. (Ảnh: HK)

Lời tri ân sinh nhật chân thành của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì đã nói lên rất nhiều về mối quan hệ gắn bó, sâu sắc kéo dài 26 năm của họ. Trước đó, đã có nhiều thông tin về việc có tên Trương Bá Chi trong di chúc trị giá 300 triệu USD của vua hài Hong Kong (Trung Quốc).

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 63 của Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi đã gửi một thông điệp video cảm động với chiếc bánh sinh nhật cùng những lời chúc ấm áp và những đoạn clip hoài niệm từ bộ phim mang tính biểu tượng của họ là King of Comedy (Vua hài kịch). Đây cũng chính là dự án đã đưa Trương Bá Chi lên hàng ngôi sao khi mới 19 tuổi.

Được biết đến với cái tên trìu mến là một trong những "Sing Girls" của Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi đã duy trì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn King of Comedy trong hơn 26 năm. Trong lời tri ân sinh nhật gửi đến Vua hài Hong Kong (Trung Quốc) của mình, cô đã tái hiện những câu thoại kinh điển trong các bộ phim của anh và bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Trương Bá Chi nói rằng cô không bao giờ quên sinh nhật của Châu Tinh Chì và hy vọng anh tận hưởng từng khoảnh khắc trong ngày đặc biệt của mình.

Cử chỉ này càng nổi bật hơn khi xét đến mối quan hệ trắc trở mà nhiều nàng thơ khác của Châu Tinh Trì, như Trương Vũ Kỳ và Huỳnh Thánh Y, đã có với anh trong nhiều năm. Không giống như họ, Trương Bá Chi luôn ủng hộ Châu Tinh Trì - từ chối những lời đề nghị béo bở để ưu tiên các dự án với nam diễn viên, góp giọng vào bài hát chủ đề của CJ7 và thậm chí giúp quảng bá cho The New King of Comedy vào năm 2019 bằng cách đảm nhiệm công việc lồng tiếng.

Theo hãng truyền thông QQ của Hong Kong (Trung Quốc), lòng trung thành bền bỉ này có thể là lý do tại sao Châu Tinh Trì đã nêu tên Trương Bá Chi trong di chúc của mình. Châu Tinh Trì không có vợ, con và anh được cho là sẽ để lại phần lớn tài sản của mình cho gia đình và một số đồng nghiệp đáng tin cậy - bao gồm Trương Bá Chi và nữ diễn viên trẻ Từ Kiều, người cũng được coi là con gái đỡ đầu của anh.

Cư dân mạng nói đùa rằng Châu Tinh Trì có thể đang thực hiện câu thoại nổi tiếng trong phim của mình là "Anh sẽ chăm sóc em" ngoài đời thực đối với nhân vật do Trương Bá Chi đảm nhận. Tin tức này chỉ làm tăng thêm di sản của Châu Tinh Trì - ông không không chỉ là nguồn cảm hứng về những hoạt động nghệ thuật mà còn là mối quan hệ tâm giao thực sự của một trong những biểu tượng hài kịch có ảnh hưởng nhất Châu Á với đồng nghiệp của mình.

Câu chuyện thừa kế của Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì tiếp tục sưởi ấm trái tim, cho thấy lòng trung thành lâu dài trong thế giới giải trí vẫn được đền đáp - về cả tình cảm và vật chất.

Vào năm 2019, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, Trương Bá Chi từng khẳng định sẽ không có cô như ngày hôm nay nếu không có Châu Tinh Trì. Lúc đó, nữ diễn viên đã nói: "Không có Châu Tinh Trì thì không có tôi".