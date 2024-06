Review nóng tập 1 Anh Trai Say Hi: 3 tiếng rưỡi chưa bao giờ dài đến thế, Anh Tú tưởng nhạt lại gánh còng lưng!

Sau thời gian dài mong chờ, vào tối 15/6, tập 1 của chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức lên sóng. Trong tập đầu tiên, 30 "anh trai" và khách mời đặc biệt là diễn viên Nanon đến từ Thái Lan đã lộ diện, tham gia những thử thách chào sân.

Tại Live Stage 1, 30 "anh trai" được chia đều vào 2 Liên quân. Mỗi Liên Quân gồm 3 nhóm trải qua 2 lượt thi đấu. Kết thúc phần trình diễn, Liên Quân 2 nhận về 281 điểm từ khán giả và giành chiến thắng Liên Quân 1.

Chương trình đã chứng minh sức hút khủng ngay sau tập 1 vì đạt thành tích tới gần 800.000 lượt xem trên YouTube cho tới thời điểm hiện tại. Bên cạnh những lời khen ngợi, Anh Trai Say Hi được cho là vẫn còn tồn tại những khuyết điểm trong tập phát sóng đầu tiên.

Tổng thời lượng của chương trình kéo dài lên tới gần 3 tiếng 30 phút, khán giả cho rằng quá dài. Với một chương trình mới toanh, luật chơi quá phức tạp, có quá nhiều diễn biến nhồi nhét, việc níu chân khán giả ngồi theo dõi suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ thực sự là không đơn giản. Bên cạnh đó, những tương tác, các chi tiết về các "anh trai" cũng không quá đặc sắc và để lại nhiều dấu ấn nên khiến người xem cảm giác chương trình lê thê, thiếu hấp dẫn. Tập 1 chủ yếu xoay quanh những màn tranh luận ồn ào với các tình huống hài lặp đi lặp lại của các "anh trai".

Trong tập "trình làng" đầu tiên", có thể thấy 3 "anh trai" có lần lên hình áp đảo chính là Anh Tú Atus, Song Luân và Issac. Không chỉ là những gương mặt được ưu ái về thời lượng lên hình mà dàn sao nam này cũng có điểm số cao.



Tưởng như sẽ là sao nam nhạt nhoà, hướng nội nhất trong show Anh Trai Say Hi nhưng Anh Tú Atus lại chính là cái tên được bàn tán nhắc tới nhiều nhất ngay sau khi tập 1 lên sóng. Trong chương trình, ông xã của Diệu Nhi lên tục "quăng miếng hài" vui nhộn. Ngoài ra, Anh Tú Atus còn liên tục thể hiện những hành động hài hước, vô tri gây cười như ke đầu, gây hấn...

Trong tập 1, những màn tương tác, trò chuyện giữa các "anh trai" trong chương trình vẫn chưa pha trò đủ "mặn" để tạo được những dấu ấn đối với khán giả. Nhiều người cho rằng Anh Tú Atus chính là người "cân" chương trình trong tập phát sóng đầu tiên vì những mảng miếng hài hước. Anh đã thể hiện sự năng nổ, không ngại va chạm và có những chiến lược rõ ràng. Nam ca sĩ còn nhận về đặc quyền với điểm số tối đa 500 trong vòng chào hỏi.

Thậm chí, bà xã Diệu Nhi còn phải đăng đàn than trời vì phần thể hiện "muối mặt" của nửa kia khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. "Đang đẹp trai lắm, bao năm vợ dặn đi tham gia chương trình nào cũng nhớ giữ hình tượng. Tui coi liên tục hơn 3 tiếng, bể hết rồi Anh Tú ơi. Anh Trai Say Hi lộ hết bản chất của chồng tôi mà tôi muốn giấu bao năm nay: Nhảm nhí, tăng động, trẻ trâu, hay thể hiện...", Diệu Nhi hài hước chia sẻ.



Nữ diễn viên còn cho biết do tính cách như vậy nên thời gian qua Anh Tú Atus ít tham gia gameshow: "Rồi giờ bên phim mời đóng vai hài không luôn cho coi", Diệu Nhi cho hay. Tại Anh Trai Say Hi, Anh Tú Atus còn nối gót bà xã cho biết sẽ quyết tâm nhận làm nhóm trưởng.

Khi giới thiệu về bản thân, Anh Tú Atus khẳng định quyết tâm của mình: "Các anh trai khác đến chương trình với tâm thế học hỏi, trau dồi. Còn tôi đến đây để đấu. Tôi phải là nhóm trưởng, thu thập những anh em giỏi về đội của tôi".



Trái ngược với 3 "anh trai" được ưu ái về thời lượng lên sóng, một số sao nam khác lại dường như "tàng hình" ở tập đầu tiên, chỉ lên hình vài phút như Hùng Huỳnh, Dương Domic, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh...

Bên cạnh đó, những ca khúc trong chương trình cũng chưa tạo được những dấu ấn với khán giả vì còn khá mới mẻ. Nhiều người còn cho rằng lời bài hát khó nghe, phải chăm chú xem lời mới có thể hiểu rõ được. Tuy nhiên chương trình vẫn được đánh giá cao vì sân khấu mãn nhãn, sự đầu tư, sáng tạo trong khâu lên ý tưởng nội dung.

Trong tập đầu tiên, Liên Quân 1 bốc thăm trình diễn trước. Dựa trên bài hát chủ đề được sáng tác bởi Giám đốc âm nhạc JustaTee, các Anh Trai HIEUTHUHAI, NEGAV, Hải Đăng Doo, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, WEAN đã cùng sáng tác nên bài I.C.O.N, với producer Darrys, biên đạo Lan Nhi. Tiết mục I.C.O.N của Liên Quân 1 nhận về 267 điểm từ khán giả.



Liên Quân 2 trình diễn bài Bảnh, 15 "anh trai" xuất hiện thể hiện ca khúc của đội mình. Kết thúc phần trình diễn, Liên Quân 2 nhận về 281 điểm từ khán giả và giành chiến thắng Liên Quân 1. Với chiến thắng này, mỗi thành viên của Liên Quân 2 được cộng 15 điểm cá nhân.

Diễn biến tập 1 cũng khép lại sau màn đối đầu của 2 Liên quân. Với điểm số giành được, các thành viên được cộng điểm có lợi thế trước khi bước vào lượt 2 - Đấu nhóm được phát sóng vào tuần sau.



Dù còn nhiều điểm mới mẻ, tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận Anh Trai Say Hi đã có màn ra mắt được đầu tư tâm huyết, cách dàn dựng, biên tập chỉn chu, là lời tuyên chiến đầy máu lửa với chương trình đối thủ sắp lên sóng vào cuối tháng. Cùng nguồn năng lượng trẻ trung hiện đại này, tin chắc rằng Anh Trai Say Hi sẽ tiếp tục mang lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả hơn nữa trong thời gian tới.

