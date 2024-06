Chỉ mới phát sóng tập đầu tiên nhưng Anh Trai Say Hi đã nhanh chóng trở thành chương trình được nhiều khán giả mong chờ vào mỗi thứ 7. Vào tối 22/6, tập 2 của Anh Trai Say Hi đã chính thức lên sóng.

Trong tập này, 6 nhóm đã trình diễn các ca khúc mới và 300 khán giả trường quay sẽ bình chọn cho nhóm họ yêu thích nhất. Đáng chú ý, team No Far No Star lại xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng trong quá trình luyện tập. Nguyên do vì rapper Tage kiên quyết không chịu nhảy, bất chấp đề bài mà chương trình đưa ra là bài No Far No Star phải có vũ đạo.

Gương mặt của Tage tỏ rõ thái độ không đồng ý với yêu cầu này, phản ứng khá gay gắt khiến không khí giữa các thành viên trong team chùng xuống. Trước đó, nam rapper sinh năm 2001 cũng kiên quyết không thực hiện vũ đạo trong teaser Anh Trai Say Hi. Thái độ này của Tage đã nhận về nhiều tranh cãi trái chiều ngay khi tập 2 lên sóng.

Rapper Tage thẳng thừng phản đối việc nhảy trong bài No Far No Star ở Anh Trai Say Hi

Trước phản ứng của đàn em, nhóm trưởng đã Song Luân đưa ra quan điểm: "Nếu như mình chỉ lấy cảm xúc của mình ra để quyết định trong việc làm việc nhóm thì tôi nghĩ rất khó để kết nối anh em, khó để đi tới cái kết cuối cùng. Luân không xem nó là 1 gánh nặng, xem đây là sự trải nghiệm, luôn yêu thích nó. Với những con người cá tính mạnh, vẻ bề ngoài gai góc thì mình cảm giác chạm vào họ sẽ đau đúng không, thì Tage cũng vậy".

Trước những ý kiến trái chiều từ các thành viên trong team, Tage cũng lên tiếng chia sẻ lý do không thực hiện vũ đạo: "Những bước nhảy nó phải đến từ sự tự tin, mình phải yêu bước nhảy đó thì mình mới sẵn sàng làm cái điều đó".

Nam rapper sinh năm 2001 tỏ rõ thái độ không hợp tác với các thành viên trong nhóm

Hành động này của nam rapper sinh năm 2001 khiến cho bầu không khí của cả team khá căng thẳng, nội bộ xảy ra lục đục

Để phần trình diễn được tốt nhất, đội trưởng Song Luân và team đã trao đổi rất kỹ với biên đạo Lê Vinh để biên đạo có thể hiểu rõ và có thể khai thác được thế mạnh của từng thành viên, đồng thời nhắn tin riêng để thuyết phục Tage nhảy cùng nhóm. "Tage là thành viên duy nhất mà Song Luân quyết định nhắn tin riêng vì cảm giác mình muốn tìm hiểu vấn đề, tìm cách để giải quyết thì phải đối diện với người mình chưa bao giờ làm việc", Song Luân cho hay.



Khi cảm nhận được sự chân thành từ đội trưởng Song Luân, Tage đã quyết định sẽ luyện tập vũ đạo để trình diễn trong ca khúc ở tập 2. Sau chuỗi ngày luyện tập chăm chỉ cùng nhau, nam rapper sinh năm 2001 đã không còn thiếu tự tin về những bước nhảy của mình. Tuy nhiên khi lên sân khấu, Tage hoàn toàn vắng mặt trong các phần nhảy của cả nhóm.

Team No Far No Star tiếp tục gặp phải khó khăn khi nhạc ca khúc được hoàn chỉnh gửi cho biên đạo vào giờ chót, sát ngày tập

Đội trưởng Song Luân đã thuyết phục được Tage luyện tập vũ đạo ca khúc trong tập 2

Các thành viên đã có quá trình luyện tập năng suất, vui vẻ bên cạnh nhau

Dù đã có thời gian luyện tập cùng các thành viên trong team, tuy nhiên Tage lại bị soi là "anh trai" cá biệt nhất trong nhóm. Đảm nhận vai trò hát rap trong ca khúc No Far No Star, nam rapper sinh năm 2001 xuất hiện đầy tự tin trên sân khấu.

Tuy nhiên, khác hẳn với 5 thành viên còn lại thực hiện những động tác vũ đạo chuyên nghiệp thì Tage lại chỉ phần lớn đứng hát khi tới lượt của mình trong ca khúc. Ở phần cuối của bài hát này, nam rapper gen Z xuất hiện nhảy những động tác đơn giản và thực hiện phần đánh trống.

Khác hẳn với 5 thành viên khác thực hiện vũ đạo chuyên nghiệp, rapper Tage chỉ đứng hát rap khi tới phần biểu diễn của mình

Ở phần cuối của ca khúc, nam rapper sinh năm 2001 chỉ thực hiện 1 số động tác đơn giản và đảm nhận phần đánh trống

Đêm Livestage 1 - Vòng thi Đấu Nhóm của Anh Trai Say Hi có luật chơi bất ngờ: Tuy trình diễn nhóm nhưng phần chấm điểm lại là chấm điểm cho từng cá nhân và kết quả cuối cùng sẽ quyết định những "anh trai" nào sẽ được đi tiếp vào vòng trong.



Kết thúc tập 2, team No Far No Star đã giành hạng nhất với 124 phiếu bình chọn từ khán giả, mỗi thành viên được cộng 100 điểm. Hạng nhì là Nhóm Don’t Care với 111 phiếu bình chọn, mỗi thành viên được cộng 75 điểm. Hạng 3 là Nỗi Đau Ngây Dại với 99 phiếu bầu chọn, mỗi thành viên được cộng 50 điểm. Điểm số cá nhân của các "anh trai" chưa được công bố. Cả trường quay vỡ òa khi không có "anh trai" nào bị loại ở Livestage 1.



Kết thúc tập 2, team No Far No Star đã giành hạng nhất với 124 phiếu bình chọn từ khán giả, mỗi thành viên được cộng 100 điểm

Tage tên thật là Vũ Tuấn Huy, sinh năm 2001 là một trong những thí sinh nổi bật ở Rap Việt. Anh là "át chủ bài" của đội Suboi với chất giọng trầm, lyrics bắt tai và flow chuyển biến mượt mà. Từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện nhưng tuy nhiên Tage dừng chân sớm ở vòng Bứt phá khiến người hâm mộ tiếc nuối.



Từ cậu học trò nghịch ngợm, Tage nhận được hoàn toàn sự ủng hộ từ gia đình kể từ khi tham gia Rap Việt. Thí sinh đội Suboi cân đối duy trì việc học, đồng thời nhận lời đi diễn và di chuyển qua lại giữa TP.HCM, Hà Nội. Tage cho biết tham gia cuộc thi Rap Việt đã thay đổi cuộc sống của anh từ người không có gì trở thành rapper, có thêm nhiều mối quan hệ, thu nhập tăng đáng kể.

Tage từng tâm sự về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường: "Khi ấy, tôi là học sinh cá biệt, luôn trong top 3 từ dưới lên. Thầy cô, bạn bè đều nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm nhưng dần dần, tôi nghiện cảm giác ấy. Người ta càng ghét, tôi càng làm cho người ta ghét thêm".

Anh từng tham gia cuộc thi Rap Việt và về đội của Suboi, tuy nhiên Tage dừng chân sớm ở vòng Bứt phá

