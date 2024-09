Vừa gặp lại Kỳ Duyên, Minh Triệu liền nói 1 câu ẩn ý

Mới đây, giữa lúc drama ẩn ý, "đá xéo" nhau sau khi "toang" của Minh Triệu và Kỳ Duyên đang gây xôn xao mạng xã hội thì cả hai có dịp chạm mặt trực tiếp ở sự kiện. Những hình ảnh sánh đôi, "chúng mình có nhau" giờ chỉ còn là quá khứ, Minh Triệu và Kỳ Duyên ngồi ở 2 khu vực sát nhau, cách 1 khoảng không xa mà như "một vòng trái đất". Clip thái độ dửng dưng với đối phương của cả hai cũng được lan truyền khắp mạng xã hội.

Đến tối cùng ngày, Minh Triệu có động thái mới. Theo đó, cô chia sẻ lại những khoảnh khắc xinh đẹp của bản thân tại sự kiện này. Kèm theo đó, Minh Triệu còn đăng tải câu nói: "Sun is alone too, but it still shines", "Everyday is a new day" (Tạm dịch: Mặt trời cũng cô đơn, nhưng vẫn tỏa sáng. Mỗi ngày đều là một ngày mới". Minh Triệu thể hiện sự lạc quan, chỉ muốn tập trung vào công việc và cuộc sống riêng chứ không nhắc đến lần chạm mặt Kỳ Duyên đang gây xôn xao. Về phía Kỳ Duyên, cô cũng không có động thái mới hay chia sẻ nào về việc hội ngộ Minh Triệu.

Minh Triệu đăng ảnh một mình, mỉm cười thoải mái tại sự kiện chạm mặt Kỳ Duyên

Cô ẩn ý cô đơn nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan trải qua từng ngày

Trước đó 1 ngày, Minh Triệu viết trong nhóm chat riêng với người hâm mộ: "Những ngày qua có chút ồn ào, chị rất lấy làm tiếc, nhưng chị lại thấy tâm mình vẫn yên, nên các em đừng quá lo lắng. Thay vì an ủi chị hay cái gì đấy tương tự, chị chỉ mong nhận được sự vui vẻ tích cực từ bọn em. Chúng ta là những người lạ, nhưng lại có thể quan tâm nhau, chị rất trân trọng điều đấy. Mỗi người sẽ có cách riêng để đối đãi với những ai quan tâm mình, cách của chị là luôn tôn trọng sự thật và sống thật là chính mình nhất có thể, đó là cách chị thể hiện sự chân thành và trân trọng của chị với các em. Đúng là có những thắc mắc sẽ không bao giờ có lời đáp từ chị, nhưng một khi chị đã trả lời thì đó chắc chắn là lời thật! Vì các em, chị đã thay đổi thật nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn sẽ giữ lại đôi phần hướng nội cho riêng mình, cũng có những thứ cần giấu riêng chứ ha.

Hãy tin tưởng vào chị. Không phải vì chị mạnh mẽ như những gì mọi người từng nghĩ về chị đâu, mà vì đã có những ngày khó khăn, đen tối hơn thế này, chị cũng đã tự mình mày mò bước đi được cho tới khi thấy được mặt trời ló dạng, thì chút giông gió này có xá gì! Tâm bình an thì dù con đường sỏi đá, mình vẫn sẽ mỉm cười nhé! Mọi sự ồn ào đến bên ngoài thì hãy chấp nhận nó như thời tiết, có ngày nắng ắt có ngày mưa, miễn mang theo hành trang bên mình đầy đủ thì ngày nào cũng sẽ bước qua hết nhỉ?".

2 khung hình của Kỳ Duyên - Minh Triệu viral khắp diễn đàn mạng

Clip: Minh Triệu và Kỳ Duyên không ngồi cùng, dửng dưng với đối phương

Tháng 2/2024, xuất hiện thông tin Minh Triệu và Kỳ Duyên "đường ai nấy đi" sau 5 năm đồng hành. Một nguồn tin thân cận của chúng tôi cho biết cặp đôi đã không còn nhận những công việc liên quan đến nhau. Sau đó, cả hai cũng không còn xuất hiện và hạn chế tương tác trên mạng xã hội. Kỳ Duyên và Minh Triệu tách lẻ khi dự các buổi sinh nhật bạn bè, đám cưới Minh Tú...

Đến ngày 23/9 vừa qua, cư dân mạng phát hiện Minh Triệu đã hủy theo dõi Kỳ Duyên trên Instagram, sau đó còn viết dòng trạng thái: "Hèn gì mà bạn có tệ với mình nhiều chút, mình cũng không buồn trách nữa". Cho đến sáng 24/9, Kỳ Duyên bất ngờ đăng bức ảnh một ly nước đầy, ẩn ý nhắc nhở ai đó: "Ly nước đầy rồi, không nên rót nữa. Rót nữa là tràn á".

Ngay lập tức, Minh Triệu cũng chia sẻ vu vơ: "Đồ cũ mặc mãi rồi, chuẩn bị ra đồ mới thôi". Tiếp đến, cô còn đăng trên Threads: "Bằng cách này hay cách khác, Triệu sẽ lun cập nhật tình hình của Triệu 1 cách chân thật tới những người quan tâm Triệu nha nên là an tâm. Vì Triệu thật sự trân trọng tình cảm của mấy bạn và nhiều lúc các bạn còn là động lực của mình nữa đó. Thứ 3 nhiều năng lượng nhá! Vui vẻ, vui vẻ". Sự trùng khớp trong việc đăng bài cùng một lúc của Kỳ Duyên và Minh Triệu khiến dư dân mạng cho rằng họ đang bóng gió đáp trả, "khẩu chiến" với đối phương.

Kỳ Duyên đã bị Minh Triệu huỷ theo dõi trên mạng xã hội

Những ngày qua, mối quan hệ cả hai thành tâm điểm bàn tán, cư dân mạng cũng tranh cãi trái chiều về thái độ đối diện sau tan vỡ

Khi loạt drama liên tục nổ ra, cư dân mạng đào lại câu trả lời của Kỳ Duyên và Minh Triệu khi được hỏi "Có bao giờ nghĩ đến một ngày dần xa nhau, có thể không phải vì cãi nhau, tổn thương nhau nhưng đôi khi trong cuộc sống có những hoàn cảnh làm mình xa cách rồi im lặng theo thời gian? 2 bạn có từng nghĩ đến hay lo sợ điều đó xảy ra?".

Thời điểm đó, Minh Triệu trả lời: "Không có gì đảm bảo được là sẽ mãi mãi hết, mối quan hệ với một người cũng vậy thôi. Ở giai đoạn này, bản thân Triệu và Duyên có rất nhiều sự đồng điệu với nhau, có thể chia sẻ với nhau rất nhiều thứ kể cả trong cuộc sống, công việc và cũng cùng gu… Nhưng đến 1 giai đoạn nào đó 1 trong 2 có những lối rẽ riêng hoặc có những cảm nhận khác về cuộc sống thì tất nhiên sự đồng điệu đó sẽ giảm đi. Không phải lúc nào chuyện xa nhau cũng phải là cãi vã, hiểu lầm mà đôi khi chỉ giảm sự đồng điệu thôi, tự mỗi người cũng thấy không thể chia sẻ được nhiều nữa và xa từ từ như vậy. Những gì đồng điệu trước đó mình vẫn cho đó là quá khứ và trân trọng nó còn hiện tại thì mình vẫn sống cho hiện tại thôi chứ không ai sống mãi cho quá khứ được".

Kỳ Duyên cũng đối diện với Minh Triệu và nói: "Tất cả mọi mối quan hệ trong cuộc sống của mình đến với nhau đều là một chữ duyên nhưng khi không còn ở cạnh nhau thì cũng là chữ duyên. Kỳ Duyên không bao giờ cảm thấy lo sợ rằng ngày đó xảy ra cả bởi vì nói gì thì nói, nếu xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu điều đó xảy ra thật, Duyên quan trọng rằng 2 người sẽ vượt qua chuyện đó như thế nào, mình có thể ở bên cạnh nhau theo cách vui vẻ hơn hay không hay không thể nhìn được mặt nhau, không thể nói chuyện được với nhau".