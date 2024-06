Đứng bét lại còn bị chê nhảy xấu nhất nhóm, Anh Tú Atus chả có gì ngoài đẹp mã?

Tối 22/6, tập 2 Anh Trai Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Theo đó trong tập này, 6 nhóm được phân chia ở tập trước sẽ lần lượt trình diễn trên sân khấu và được khán giả trường quay chấm điểm trực tiếp. Với những bài hát hoàn toàn mới, các nhóm đã sáng tạo các bản phối mới và kết hợp nhiều thể loại tạo nên tiết mục ấn tượng.

Một trong những phần thi gây chú ý ở tập 2 chính là đội 10/10 do Phạm Đình Thái Ngân làm nhóm trưởng, các thành viên còn lại là Anh Tú Atus, Quang Trung và Hùng Huỳnh. Tiết mục này đòi hỏi hát, rap và vũ đạo trên sàn nước, thế nên các thành viên trong nhóm đã tập luyện vô cùng vất vả. Khi tập luyện cùng biên đạo, Anh Tú Atus bộc lộ khuyết điểm vũ đạo. Nam diễn viên thường quên bài, chậm động tác so với các thành viên khác. Vì vậy, Quang Trung đã có nhắc nhở không thương tiếc đến đàn anh. Dù vậy, Anh Tú Atus vẫn tự tin khẳng định bản thân nhảy ổn. Cho đến khi biên đạo xác nhận ông xã Diệu Nhi "phá đội hình" thì lúc này Anh Tú Atus liền gục ngã.

Anh Tú Atus bị đồng đội chê thẳng thừng nhảy kém nhất nhóm

Thử thách lớn nhất với nhóm 10/10 là phải nhảy trên set sân khấu nước với những động tác kỹ thuật khó, trong đó có động tác đạp ghế có độ rủi ro cao bởi chỉ cần trật 1 động tác sẽ ảnh hưởng đến cả bài trình diễn. Dù vậy các "anh trai" team 10/10 đã cố gắng với 200% năng lượng để mang đến màn biểu diễn đẹp mắt mà an toàn trên sân khấu nước, để thể hiện tinh thần "chiến" hết mình của nhóm.



Kết quả là tiết mục 10/10 đã mang đến những phần trình diễn nóng bỏng, độc đáo. Từ những động tác xoay ghế, nhảy trên ghế đến màn đạp ghế "khó nhằn" được các "anh trai" thực hiện một cách dứt khoát, mạnh mẽ, làm cho khán giả bên dưới sân khấu hò hét không ngừng. Sau tiết mục này, Thái Ngân xúc động bật khóc: "Từ lúc bắt đầu, từ ngày gặp đầu tiên đã khó khăn rồi. Anh Tú Atus, Quang Trung chưa từng nhảy nhiều như vậy. Không biết Gemini Hùng Huỳnh như thế nào, chưa bao giờ thấy em ấy than hết. Lên sân khấu anh em làm tốt, khiến cho Ngân cảm thấy mình đã trải qua một quá trình tuy ngắn ngủi nhưng ai cũng vượt lên chính mình".

Trọn vẹn tiết mục 10/10 của nhóm Anh Tú Atus

Team 10/10 đốt cháy sân khấu với tiết mục kết hợp vũ đạo nóng bỏng

Bùng nổ nhất chính là màn nhảy với ghế trên sân khấu nước

Dù có tiết mục ấn tượng nhưng team 10/10 là nhóm xếp chót trong Livestage 1. Kết quả, 3 nhóm cùng lọt vào Top 3 là: Nỗi Đau Ngây Dại, Don’t Care và No Far No Star. Đồng nghĩa mỗi thành viên trong nhóm Don’t Care được cộng thêm 50 điểm vì có khách mời Nanon diễn chung. Nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ và Hút cùng xếp vị trí Top 4. Nhóm 10/10 đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đấu nhóm.

Trong 3 nhóm Top 3, căn cứ vào số điểm bình chọn: Hạng nhất thuộc về No Far No Star với 124 phiếu bình chọn từ khán giả, mỗi thành viên được cộng 100 điểm. Hạng nhì là Nhóm Don’t Care với 111 phiếu bình chọn, mỗi thành viên được cộng 75 điểm. Hạng 3 là Nỗi Đau Ngây Dại với 99 phiếu bầu chọn, mỗi thành viên được cộng 50 điểm. Điểm số cá nhân của các Anh Trai chưa được công bố. Không có "anh trai" nào bị loại ở Livestage 1.

Nhóm của Anh Tú Atus xếp chót trong Livestage 1

Màn thể hiện của Anh Tú Atus ở Livestage 1 nhận về nhiều ý kiến tranh luận. Một số khán giả cho rằng chồng Diệu Nhi sở hữu visual sáng, tạo được sức hút cho tiết mục nhưng đó cũng là điểm mạnh duy nhất tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, một bộ phận netizen bảo vệ Anh Tú Atus khi lục lại việc anh từng làm đội trưởng của Liên Quân 1 và giúp cả hội dành chiến thắng mở màn. Số khán giả còn lại thì cho rằng đây chỉ mới là những tập đầu, năng lực của Anh Tú Atus ra sao phải đợi thêm các vòng sau thì mới rõ ràng nhất.

Anh Tú Atus thể hiện sự tự tin quá đà ở mỗi tập nhưng cái kết nhận về ở Livestage 1 khá ê chề

https://kenh14.vn/dung-bet-lai-con-bi-che-nhay-xau-nhat-nhom-anh-tu-atus-cha-co-gi-ngoai-dep-ma-20240622222511331.chn