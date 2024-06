"Bắt chước" y chang Diệu Nhi, Anh Tú chơi cùng 1 chiêu trên truyền hình nhưng nhận cái kết không ngờ!

Tối 15/6, tập 1 Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng. Trong tập này, 30 "anh trai" lần lượt được giới thiêu với đủ phương thức khác nhau. Ngoài ra còn có những luật ngầm nhầm đẩy không khí ở phần mở đầu. Ngay từ phần lộ diện, Anh Tú Atus đã gây chú ý với tuyên bố quyết chiến hết mình và không nhường cho bất cứ ai. Không những vậy, ông xã Diệu Nhi còn thẳng thừng công khai chiến lược của mình tại Anh Trai Say Hi, chính là chỉ muốn làm nhóm trưởng.

"Nước cờ" của Anh Tú Atus khiến khán giả nhớ ngay đến màn thể hiện của Diệu Nhi ở tập 1 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bà xã Anh Tú cũng háo hức ứng tuyển vị trí nhóm trưởng với lý do sợ không ai chọn mình vào đội. Tuy nhiên, Diệu Nhi không thể hoàn thành ý nguyện trong tập đó. Ngược lại, Anh Tú Atus lại có cái kết khá viên mãn.

Anh Tú tuyên bố chỉ đến chương trình để làm nhóm trưởng và tuyển chọn những "anh trai" tài năng

Anh Tú Atus làm đủ trò gây ấn tượng, nhất quyết trở thành nhóm trưởng trong tập 1 Anh Trai Say Hi

Anh Tú Atus thẳng thắn cho biết không nhường cho bất cứ "anh trai" nào trong chương trình, kể cả MC Trấn Thành

"Nước cờ" của Anh Tú được nhận xét y hệt bà xã trong tập 1 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Tại Live Stage 1, 30 Anh Trai được chia đều vào 2 Liên quân. Mỗi Liên Quân gồm 3 nhóm sẽ trải qua 2 lượt thi đấu. Lượt 1 - Đấu Liên Quân, mỗi Liên quân sẽ làm mới bài hát chủ đề của chương trình và thi đấu để giành điểm thưởng. Lượt 2 - Đấu Nhóm, 6 bài hát mới sẽ được chia cho 6 nhóm để thi đấu và giành thứ hạng. 30 "anh trai" và khách mời Nanon lựa chọn 6 bản demo mà chương trình cung cấp. Mỗi demo có những yêu cầu khác nhau về số lượng thành viên, vũ đạo, đội hình, hát, rap... và cầu các team sẽ sáng tạo demo đó, miễn giữ version 30-40 giây bài vũ đạo demo của chương trình.

Cùng với việc chọn bài, đội hình 2 Liên Quân đã được xác lập. Liên Quân 1 gồm: HIEUTHUHAI, Isaac, Đức Phúc, Công Dương, NEGAV, Gin Tuấn Kiệt, Quang Hùng MasterD, Vũ Thịnh, Quân A.P, Lou Hoàng, Ali Hoàng Dương, WEAN, Hải Đăng Doo, Nicky, Pháp Kiều. Và Liên Quân 2 gồm: Erik, Anh Tú Atus, Phạm Anh Duy, Dương Domic, JSOL, Quang Trung, Anh Tú, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, HURRYKNG, Rhyder, Song Luân, Captain, Tage, Đỗ Phú Quí.

Màn bốc thăm chọn nhóm nhỏ cũng quyết định thành viên trong 2 Liên Quân

Mỗi Liên Quân gồm 15 thành viên, mỗi Liên Quân có 1 nhóm trưởng và sẽ phối lại bài hát chủ đề của chương trình

2 Liên Quân sẽ đối đầu trực tiếp để giành điểm số lợi thế. Đến màn bầu chọn Liên Quân trưởng. Trấn Thành cho biết thủ lĩnh Liên Quân phải là người có tài kết nối các anh em với nhau. Khao khát trở thành trưởng nhóm, Anh Tú Atus lập tức tự đề cử chính mình: "Em khác với các anh em ở đây là em đã có gia đình. Mà người có gia đình chắc chắn sự trách nhiệm sẽ cao hơn về cả đối nội đối ngoại".

Nhưng Song Luân lại đặt vấn đề: "Nếu như em đã mất thời gian gắn kết, yêu thương anh em thì thời gian đâu em dành cho gia đình". Anh Tú Atus khẳng định: "May mắn là vợ em cũng là người trong nghề, cô ấy cũng có những trải nghiệm riêng và cô ấy rất hiểu em" và hết lời kêu gọi Song Luân hãy tin tưởng mình. Sẵn dịp Anh Tú nhắc đến bà xã Diệu Nhi, Trấn Thành thả nhẹ một câu: "Và cô ấy cũng giành làm đội trưởng". Cuối cùng Anh Tú Atus được nhiều anh em vote và cầm chắc suất trở thành thủ lĩnh Liên Quân 2. Isaac được vote vào vai trò trưởng Liên Quân 1.

Anh Tú trở thành nhóm trưởng của Liên Quân 2 theo đúng mong muốn

Liên Quân 1 bốc thăm trình diễn trước. Dựa trên bài hát chủ đề được sáng tác bởi Giám đốc âm nhạc JustaTee, các Anh Trai HIEUTHUHAI, NEGAV, Hải Đăng Do, Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, WEAN đã cùng sáng tác nên bài I.C.O.N, với producer Darrys, biên đạo Lan Nhi. 15 Anh Trai sáng bừng sân khấu với tạo hình lịch lãm trong những bộ suit trắng, kết hợp giữa rap, hát và vũ đạo chuyên nghiệp tạo nên một tiết mục trình diễn "đỉnh" như MV. Khuấy động cả trường quay "quẩy nhiệt" như concert, tiết mục I.C.O.N của Liên Quân 1 nhận về 267 điểm từ khán giả.

Liên Quân 2 với bài Bảnh, 15 "anh trai" xuất hiện với phong cách thời trang và thần thái như dân chơi "bảnh" hết nấc. Rhyder, Captain, Dương Domic, HURRYKNG, Tage là những nhân tố đồng sáng tác đã làm mới bài theme song, cùng với producer BEEBB. Giai điệu trendy và vũ đạo bắt mắt được dàn dựng bởi biên đạo Lít, Liên Quân 2 đã khiến cả khán phòng "quẩy" theo từng giai điệu và lời hát. Chỉ vài phút trước Liên Quân 2 còn lĩnh trọn cú "siêu khịa" từ HIEUTHUHAI, WEAN… trong màn rap battle ngẫu hứng trước khi trình diễn. Bị chê phong cách thời trang quê mùa, lông lá nhưng cuối cùng Liên Quân 2 đã chứng minh đội họ đã Bảnh trong âm nhạc như thế nào!

Kết thúc phần trình diễn, Liên Quân 2 nhận về 281 điểm từ khán giả, hạ knock out Liên Quân 1. Với chiến thắng này, mỗi thành viên của Liên Quân 2 được cộng 15 điểm cá nhân. Diễn biến tập 1 cũng khép lại sau màn đối đầu của 2 Liên quân. Với điểm số giành được, các thành viên được cộng điểm có lợi thế trước khi bước vào lượt 2 - Đấu nhóm được phát sóng vào tuần sau.

Kết thúc lượt đấu 1, nhóm 15 "anh trai" do Anh Tú Atus làm nhóm trưởng giành chiến thắng và mỗi thành viên được cộng 15 điểm cá nhân

https://kenh14.vn/bat-chuoc-y-chang-dieu-nhi-anh-tu-choi-cung-1-chieu-tren-truyen-hinh-nhung-nhan-cai-ket-khong-ngo-20240615230013814.chn