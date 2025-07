Miley Cyrus nhận ngôi sao trên Đại lộ danh vọng

Ảnh: Getty Images

35 nhân vật được vinh danh thuộc 5 hạng mục khác nhau, bao gồm phim ảnh, truyền hình, sân khấu trực tiếp/biểu diễn trực tiếp, thu âm và giải trí thể thao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Miley Cyrus đã có những chia sẻ cảm xúc trên Instagram về kỷ niệm thời thơ ấu gắn với Đại lộ danh vọng và gửi lời cảm ơn: "Khoảnh khắc này sẽ sống mãi, cảm ơn tất cả mọi người trong cuộc đời tôi đã giúp nó thành hiện thực. Tôi rất biết ơn khi được chia sẻ ngôi sao này với các bạn".

Thông báo về việc nhận ngôi sao trên Đại lộ danh vọng đưa ra sau khi Miley Cyrus được vinh danh là Huyền thoại Disney tại sự kiện D23 vào tháng 8 năm ngoái. Cô là người trẻ tuổi nhất nhận được danh hiệu này.

Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, Miley Cyrus có bước đột phá lớn khi vào vai Hannah Montana trong chương trình truyền hình cùng tên của Disney Channel vào năm 2006. Bộ phim tiếp tục cho đến năm 2011 và vào năm 2009, Miley Cyrus xuất hiện trong Hannah Montana: The Movie (phiên bản điện ảnh) và thực hiện chuyến lưu diễn Best of Both Words hai năm sau đó.

Cùng với Miley Cyrus, nhiều ngôi sao kỳ cựu với bề dày thành tích và nỗ lực xuất sắc đã được ghi nhận tiêu biểu như Demi Moore cùng màn tái xuất ấn tượng với phim The Substance (Thần dược) hay bếp trưởng nổi tiếng Gordon Ramsay - người có công trong việc tạo nên cơn sốt với các cuộc thi nấu ăn trên truyền hình. Bên cạnh đó cũng có bất ngờ khi Timothée Chalamet được vinh danh khi mới chỉ ở ngưỡng tuổi 30.