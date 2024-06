Dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 1 sao nam gây kinh ngạc với màn bắn tiếng Trung cực mượt

Mới đây, hình ảnh dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ hậu trường chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được hé lộ. 7 nữ nghệ sĩ đến từ xứ tỷ dân đã ghé thăm và giao lưu thân mật với các đội. Trong đó, các cô gái tỏ ra thích thú trước màn nói tiếng Trung lưu loát của Duy Khánh và sự hài hước, cởi mở của Jun Phạm. Đáng chú ý, không chỉ dàn người đẹp, các đồng đội cũng rất kinh ngạc trước màn "bắn" tiếng Trung cực mượt của Duy Khánh.

Hiện, danh tính của dàn mỹ nhân Trung Quốc nói trên vẫn chưa được ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai công bố.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được nhà sản xuất mua bản quyền từ Trung Quốc. Chương trình dự kiến ra mắt vào tháng 6. Tại Trung Quốc, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có tên gọi Call Me By Fire, được xem là bản nam của Đạp Gió và đã thành công tổ chức 3 mùa giải. Tương tự như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, format bản nam sẽ là nơi tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật và ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, doanh nhân, người dẫn chương trình hay nhạc công... có độ tuổi từ 30 trở lên.



Trước đó, nhà sản xuất hé lộ tiêu chí tuyển chọn các "anh tài", đầu tiên các "anh tài" phải có thành tích, tác phẩm ghi dấu ấn để khi các anh xuất hiện sẽ gây thương nhớ và hoài niệm cho khán giả. Thứ 2, các "anh tài" phải có nhiều tài năng. Thứ 3, các "anh tài" phải có trí tuệ và tinh thần lãnh đạo. Cuối cùng, dàn cast phải có tinh thần thiếu niên nhiệt huyết, sẵn sàng bộc lộ "đứa trẻ" ẩn sâu bên trong mình, thổi bùng ngọn lửa đam mê để sẵn sàng "vượt mọi chông gai".

Ở bản Việt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ 33 nghệ sĩ như Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Kay Trần, Thiên Minh, Binz, Trương Thế Vinh, BB Trần... Sau khi đội hình hoàn thiện, các "anh tài" đã dọn vào nhà chung để tập luyện và ghi hình. Thời gian qua, dàn "anh tài" của chương trình liên tục hâm nóng không khí với những khung hình hậu trường hài hước, không màng hình tượng trước ngày lên sóng.

Liên quan đến chuyện sẽ bị khán giả so sánh với chương trình Anh Trai Say Hi, đại diện nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng lên tiếng: "Chúng tôi có biết được trên thị trường có một chương trình có tên tương tự Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ bị cạnh tranh bởi một điều gì đó gần giống như vậy. Với chúng tôi, chúng tôi có một format có giá trị rõ ràng ở tinh thần và thông điệp. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ tạo nên giá trị riêng biệt cho khán giả lẫn người chơi. Lý do chương trình tập hợp những người đàn ông trên 30 tuổi vì họ đều đã có giá trị riêng mà họ tạo nên trong sự nghiệp. Sự so sánh hay cạnh tranh dù có hay không thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm ra một chương trình xuất sắc nhất. Cạnh tranh cũng rất tốt nhưng chúng tôi chỉ mong các nhà sản xuất hãy tạo ra những chươ ng trình thật hay để cống hiến cho khán giả những thông điệp thật tích cực".

Ngoài ra, trước thềm lên sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng dính phải không ít lùm xùm. Cuối tháng 5, địa điểm ghi hình chương trình trên đường An Phú, phường An Phú (TP Thủ Đức) bị tháo dở theo yêu cầu của cơ quan chức năng vì nằm trong hạng mục công trình xây dựng trái phép. Hay ê-kíp phải tiến hành đính chính profile của ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp sau khi giới thiệu anh là vocal của ban nhạc rock đình đám Ngũ Cung. Trong khi Đỗ Hoàng Hiệp đã xin ra khỏi band từ tháng 11/2023.

