Sự thật 1 sao nam vừa bị YG “đuổi cổ”, cả dàn nam thần mỹ nhân dắt nhau “ra đường”

Nam diễn viên kiêm người mẫu Joo Woo Jae vừa tham gia chương trình Hangout With Yoo và công khai nói về những công ty quản lý của mình. Joo Woo Jae tiết lộ anh vừa ký hợp đồng với CAM WITH US - mái nhà chung của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Davichi, SWJA, 10cm, Jung Sewoon.

Các thành viên chương trình đều kinh ngạc bởi CAM là 1 công ty chuyên âm nhạc, nhưng lại ký kết với diễn viên Joo Woo Jae. Sau đó, họ thắc mắc đến lý do vì sao Joo Woo Jae lại từ bỏ công ty cũ cực kỳ nổi tiếng là YG Entertainment. Lúc này, diễn viên sinh năm 1986 thả 1 quả "bom tấn" vào hội nghị: "Tôi đã bị đuổi cổ khỏi YG, mọi người nghĩ tôi có tự rời đi không?".

Joo Woo Jae bất ngờ tiết lộ anh bị YG "đuổi cổ"

Câu trả lời của Joo Woo Jae khiến các thành viên chương trình Hangout With Yoo sững sờ kinh ngạc, khán giả cũng ngạc nhiên không kém? Vì lý gì mà YG lại đuổi cổ Yoo Woo Jae ra đường dù anh có danh tiếng ổn định, không gây ra scandal nào?

Hóa ra, YG đã giải thể bộ phận quản lý diễn viên để tập trung vào mảng âm nhạc từ tháng 1/2025, nên Joo Woo Jae không có sự lựa chọn nào khác ngoài rời đi. Anh tiết lộ đã nói chuyện với 1 số công ty và cuối cùng chọn CAM. Cùng "ra đường" với Joo Woo Jae khi YG giải thể bộ phận quản lý diễn viên còn có nhiều tên tuổi khác như Lee Sung Kyung, Cha Seung Won, Yoo In Na, Yoo Seung Ho, Jang Ki Yong, Lee Soo Hyuk, Son Na Eun, Gal So Won... Với danh tiếng và năng lực sẵn có, những diễn viên này đã tìm được công ty quản lý mới để tiếp tục sự nghiệp.

Lời thú nhận bất thường này của Joo Woo Jae đã trở thành chủ đề nóng, mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc hiếm hoi về cách tái thiết nội bộ tại các hãng giải trí lớn có thể làm rung chuyển sự nghiệp của ngay cả những gương mặt nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, Joo Woo Jae vẫn tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp, chứng tỏ anh không cần phải có YG chống lưng mới thành công, điều này giúp anh nhận được nhiều sự khen ngợi từ cư dân mạng.

Hàng loạt ngôi sao danh tiếng "ra đường" vì YG Entertainment chấm dứt mảng quản lý diễn viên

Về phần cuộc cải tổ của YG, công ty này bị mỉa mai là tập trung vào âm nhạc từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ mới bắt tay vào làm. Công ty này từng là "đế chế" khi sở hữu dàn idol hùng hậu BIGBANG, 2NE1, BLACKPINK... Mọi ca khúc của họ đều dễ dàng trở thành hit và đạt thành tích cao.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, BLACKPINK bị chê bai nhạc 1 màu, TREASURE từng rất tiềm năng nhưng khâu quản lý yếu kém đã làm nhóm hụt hơi tại Hàn Quốc. Tân binh BABYMONSTER cũng bị nhận xét mang phong cách cũ kỹ, không mới mẻ. Điều này khiến YG Entertainment bị đánh giá thụt lùi so với thị trường âm nhạc và so với chính mình, và gần như rơi vào thời kỳ tuột dốc không phanh giữa dàn công ty đối thủ.

Netizen rất trông đợi kết quả của đợt cải tổ toàn diện công ty này. Tuy nhiên, chưa có nhiều sự thay đổi đáng kể. Gần đây, YG bị fan phẫn nộ chỉ trích vì quá trình chuẩn bị sơ sài cho màn comeback của BLACKPINK, không chú trọng chất lượng mà chỉ muốn "bào tiền" fan.

YG Entertainment đang quản lý hoạt động nhóm của BLACKPINK, BABYMONSTER, TREASURE, WINNER

Nguồn: Koreaboo