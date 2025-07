Park Seo Joon "câm như hến" khi bị bóc hẹn hò bạn thân Jennie (BLACKPINK), thì ra đây là lý do!

Kể từ khi vào showbiz, Park Seo Joon từng vướng nghi vấn hẹn hò Park Min Young, lộ hint có mối quan hệ tình cảm bí mật với nữ ca sĩ kiêm YouTuber Xooos hay nữ người mẫu kiêm diễn viên Lauren Tsai. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, anh hầu như luôn giữ im lặng trước tin tức về chuyện tình cảm của mình. Phản ứng mập mờ của Park Seo Joon gây tranh cãi trái chiều trong dư luận. Dù vậy, nam diễn viên vẫn kiên định giữ vững thái độ của mình. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, Park Seo Joon tiếp tục khẳng định anh sẽ không bao giờ lên tiếng về bất kỳ tin đồn nào liên quan đến cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình cảm của bản thân.

Theo Park Seo Joon, lý do anh im lặng là vì cảm thấy bản thân đang nạn nhân của việc quay lén chụp trộm, soi mói đời tư quá mức. Anh chia sẻ mình đã từng rất hoảng hốt bị bám đuôi trên đường phố. Thậm chí, những người theo dõi còn nắm rõ lịch trình, quay chụp lại mọi nhất cử nhất động của anh. Điều này khiến ngôi sao Itaewon Class cảm thấy cuộc sống của anh bị xâm phạm nghiêm trọng, không còn sự riêng tư. Vì vậy, Park Seo Joon luôn muốn giữ kín cuộc sống cá nhân của mình, gia đình cũng như những người thân thiết. Anh không muốn mọi người xung quanh cũng rơi vào cảnh bị theo dõi bám đuôi, cuộc sống cá nhân bị mang ra mổ xẻ và phán xét như mình.

Park Seo Joon cho biết anh sẽ không bao giờ lên tiếng về tin đồn nào liên quan đến cuộc sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình ái

Những năm qua, chuyện tình cảm của Park Seo Joon luôn nhận được sự chú ý lớn trong dư luận. Năm 2024, anh bị bóc cả rổ bằng chứng bí mật hẹn hò người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ gốc Hoa Lauren Tsai. Về thông tin trên, công ty quản lý của Park Seo Joon cho biết không thể xác minh, còn nam diễn viên tuyệt đối giữ im lặng.

Trước đó, vào năm 2023, anh vướng tin có mối quan hệ tình cảm kín đáo với nữ YouTuber Xooos (tên thật là Kim Su Yeon). Cô gái này sinh năm 1994, từng tham gia chương trình sống còn MIXNINE và chơi thân với Jennie (BLACKPINK). Thời điểm tin đồn tình ái với Xooos nổ ra, công ty quản lý Park Seo Joon vẫn 1 bài ca cũ: "Thật khó để xác nhận đời tư của nam diễn viên. Chúng tôi rất xin lỗi". Về phía tài tử, anh cho biết: "Tôi cảm thấy khá áp lực và không thoải mái khi phải nói về cuộc sống cá nhân. Vì đây là vấn đề riêng tư, tôi nghĩ sẽ rất khó để chia sẻ".

"Không thể xác minh đời tư nghệ sĩ, không tiện chia sẻ" luôn là văn mẫu được Park Seo Joon và công ty quản lý của anh sử dùng để trả lời truyền thông khi tin đồn tình ái nổ ra

Ngoài ra, Park Seo Joon còn từng dính tin đồn hẹn hò với các người đẹp showbiz như Nam Bo Ra (2012), Park Min Young (2018). Đây là cũng là 2 mỹ nhân hiếm hoi có thể khiến Park Seo Joon phải ra mặt phủ nhận tin hẹn hò.

Sinh năm 1988, Park Seo Joon là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Anh nổi tiếng thông qua nhiều dự án phim như Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Hwarang: The Poet Warrior Youth, Fight for My Way, What's Wrong with Secretary Kim, Itaewon Class, The Marvels...

Park Seo Joon từng dính tin đồn tình ái Nam Bo Ra, Park Min Young sau khi đóng chung phim

Nguồn: KoreaBoo