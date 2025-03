Bạn gái tin đồn của Park Seo Joon òa khóc nức nở trên truyền hình, chuyện gì đây?

Vào hôm 28/3, tờ Newsen đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Nam Bo Ra (Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) cùng em gái - Nam Se Bin - làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN) và có những chia sẻ gây chú ý về tuổi thơ khốn khó của họ. Được biết, Nam Bo Ra sinh ra trong gia đình có 13 anh chị em và nữ diễn viên là chị cả.

Trong chương trình, Nam Se Bin xúc động bày tỏ: “Nếu ai đó hỏi tôi rằng ‘Bạn có muốn được sinh ra trong gia đình có 13 anh chị em ở kiếp sau hay không?’, tôi sẽ trả lời không chút do dự là ‘Có’. Mặc dù chúng tôi lớn lên trong hoàn cảnh khốn khó, nhưng những khoảnh khắc đó đã tạo nên tình cảm giữa các thành viên trong gia đình tôi. Ngay cả khi tôi được sinh ra là người con thứ 7 trong gia đình ở kiếp sau, tôi vẫn muốn mặc quần áo thừa từ anh chị, tắm nước lạnh trong mùa đông khắc nghiệt, cùng chia nhau 5 gói mì cho khoảng 10 anh chị em vào những ngày đói khát. Bởi vì những chuyện đó đã giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn bất cứ ai và thực sự yêu thương nhau”. Sau khi nghe lời chia sẻ chân thành từ em gái, Nam Bo Ra đã òa khóc nức nở vì xúc động.

Nam Bo Ra (bên trái) không kìm nén được cảm xúc sau khi nghe những lời tâm sự đầy xúc động của em gái - Nam Se Bin

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Nam Bo Ra bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian các thành viên trong gia đình cùng nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, bần hàn: “Tôi nhớ lúc còn nhỏ, gia đình chúng tôi thiếu thốn đủ thứ. Có những thời điểm điện, nước bị cắt nên chúng tôi phải thắp nến. Vì không có bình nước nóng, chúng tôi phải đun nước trên bếp ga vào buổi sáng để rửa mặt trước khi đến trường. Chúng tôi phải chia nhau 5 gói mì cho khoảng 10 thành viên trong gia đình. Mặc dù vậy, không ai trong chúng tôi than vãn. Cuộc sống khi đó thật khó khăn. Tôi nghĩ gia đình chúng tôi có thể trở nên gắn bó, yêu thương nhau như bây giờ là nhờ khi ấy các thành viên đã đoàn kết và cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Các em luôn nghĩ rằng tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, nhưng trong thâm tâm, tôi mong các em không cảm thấy có lỗi về những chuyện đã qua”.

Trước đó, khi làm khách mời trên chương trình Sikker Heo Young Man's Alumni Journey hồi năm 2021, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cho biết cô không được đi học mẫu giáo, phải đi học lớp 1 luôn vì hoàn cảnh gia đình. Nam Bo Ra cũng không được đi học thêm do tình hình tài chính gia đình quá khó khăn. Cô đã trở thành diễn viên từ khi mới 15 tuổi, và dùng số tiền thù lao kiếm được để phụ giúp bố mẹ, trả học phí cho các em.

Nam Bo Ra là chị cả trong gia đình có 13 anh chị em. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã phải chịu nhiều thiệt thòi để giúp bố mẹ chăm các em

Nam Bo Ra sinh năm 1989, chính thức ra mắt làng giải trí qua vai nữ chính trong MV Ache Aching của nữ ca sĩ Sol Flower. Cô trở nên nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge... Trong quá khứ, Nam Bo Ra từng dính nghi vấn hẹn hò tài tử hạng A Park Seo Joon. Theo nguồn tin của truyền thông Hàn Quốc, Nam Bo Ra quen Park Seo Joon qua sự giới thiệu của Park Jin Joo - bạn diễn của cô trong Sunny. Thế nhưng, phía tài tử họ Park đã phủ nhận mạnh mẽ nghi vấn yêu đương mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời: “Tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật”.

Nam Bo Ra hoạt động nghệ thuật được hơn 20 năm, tỏa sáng qua nhiều vai diễn ấn tượng

Cô từng dính nghi vấn yêu tài tử Park Seo Joon

Nguồn: Kbizoom