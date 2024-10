Park Seo Joon bất ngờ "bóc" tính cách thật của Han So Hee

Park Seo Joon và Han So Hee là bạn diễn trong tác phẩm Sinh Vật Gyeongseong 2. Bên cạnh nội dung phim, khán giả cũng tò mò về cảm nhận của 2 ngôi sao trong lần đầu hợp tác với nhau.

Mới đây, trong 1 buổi phỏng vấn quảng bá tác phẩm, Park Seo Joon đã có những chia sẻ gây chú ý về bạn diễn Han So Hee. Cụ thể, khi ca sĩ Sung Si Kyung dành lời khen cho diễn xuất "siêu ngầu", đồng thời đánh giá Park Seo Joon và người đẹp sinh năm 1994 trông rất đẹp đôi trên màn ảnh, Park Seo Joon cũng ngay lập tức dành lời có cánh và chia sẻ rằng anh rất vui khi được làm việc cùng Han So Hee. "Khi tôi nhìn thấy Han So Hee, tôi có đôi chút bất ngờ vì cô ấy mang đậm nét của 1 MZ (Millennials và gen Z). Điều này hơi khác so với tưởng tượng của tôi về cô ấy. Có đôi chút khác biệt trong tính cách giữa tôi và So Hee. Nhưng trong quá trình hợp tác chúng tôi vẫn rất ăn ý và thoải mái. Han So Hee luôn hỏi tôi muốn làm gì và làm tốt nhất theo như ý muốn của tôi", Park Seo Joon nói.

Park Seo Joon và Han So Hee có duyên hợp tác trong Sinh Vật Gyeongseong 2

Nam diễn viên cho biết anh và bạn diễn đã có sự hợp tác rất ăn ý, thoải mái

Nam diễn viên cũng chia sẻ về tính cách thật của Han So Hee ngoài đời: "So Hee có 1 vẻ ngoài lạnh lùng. Cô ấy cũng không quá tinh tế, khéo léo và lúc nào cũng trông rất phóng khoáng, tự do. Tôi thực sự ấn tượng và thích nét tính cách này của cô ấy. So Hee có thể nói là 1 luồng gió mới. Từ cảnh quay trên phim cho đến đời thực, cách cô ấy xử lý tình huống rất mới mẻ, nhiều lần khiến tôi ngạc nhiên. Với diễn xuất của Han So Hee, tôi nghĩ mọi người có thể mong chờ, đặt kỳ vọng nhiều hơn cho sự nghiệp của cô ấy trong tương lai".

Park Seo Joon cho biết Han So Hee ngoài đời trông lạnh lùng, phóng khoáng và tự do

Sinh Vật Gyeongseong 2 là dự án có kinh phí đầu tư 70 tỷ won (hơn 1.200 tỷ đồng). Tác phẩm sau khi phát sóng ghi nhận lượng người xem cao. Tuy nhiên, bộ phim vẫn nhận về những phản hồi tiêu cực do nội dung kém hấp dẫn, diễn xuất nhạt nhòa của dàn diễn viên. Điểm sáng của mùa phim này có lẽ là ở những cảnh phim hành động kịch tính, chân thực và visual của Han So Hee lẫn Park Seo Joon.

Sinh Vật Gyeongseong 2 là tác phẩm thất bại của cả Han So Hee và Park Seo Joon

Sự nghiệp của Park Seo Joon được đánh giá đang dần xuống dốc. Sau những bộ phim "làm mưa làm gió" như Thư Ký Kim Sao Thế, Itaewon Class, các tác phẩm gần đây của Park Seo Joon không hề được đánh giá cao, khiến tên tuổi anh sa sút. Trong tháng 8 vừa qua, Park Seo Joon tổ chức 3 fan meeting tại Seoul, Tokyo, Osaka nhưng có rất nhiêu ghế trống tại Seoul. Công ty quản lý chỉ đăng ảnh fanmeeting ở Nhật chứ không hề đăng ảnh sự kiện nhiều ghế trống tại Hàn Quốc. Fanmeeting ở Seoul, Hàn Quốc cũng không hề thuê MC.

Không chỉ vậy, Vào năm 2023, Park Seo Joon đã bất ngờ xếp hạng 5 trong danh sách sao Hàn có thái độ tệ nhất do phóng viên bình chọn. Nam tài tử bị liệt vào danh sách này vì có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp. 1 số phóng viên cho biết Park Seo Joon có thái độ không phù hợp trong buổi họp báo của phim Concrete Utopia. Trong quá trình quảng bá phim, tài tử cũng gây tranh cãi vì thiếu thân thiện, từ chối không đeo băng đô fan tặng khiến bạn diễn Park Bo Young ngỡ ngàng. Ngoài ra, nhiều phóng viên tố cáo ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn mắc bệnh ngôi sao, chỉ thân thiết với đạo diễn, nhà sản xuất quyền lực.

Dù Park Seo Joon đã lên tiếng giải thích về các phốt thái độ nhưng có thể thấy rằng danh tiếng và hình ảnh đẹp của nam diễn viên đang xấu dần đi trong mắt công chúng. Bằng chứng là fan Hàn Quốc đã quay lưng, từ chối ủng hộ sự kiện fanmeeting của nam diễn viên.

Park Seo Joon không còn giữ được sự nghiệp thăng hoa

Trong khi đó, Han So Hee cũng đang nỗ lực lấy lại hình ảnh sau lùm xùm tình ái với Ryu Jun Yeol. Thế nhưng, việc mẹ bị bắt vì tội điều hành 12 sòng bạc trái phép vào cuối tháng 8 cũng ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nữ diễn viên.

Sau scandal tình ái, Han So Hee lại "đau đầu" vì vấn đề gia đình

Nguồn: KoreaBoo