Chị em Kendall - Kylie Jenner "đi cửa sau" để tham dự đám cưới tỷ phú, đến việc của người nhà thì lặn mất tăm?

Vào cuối tháng 6 vừa qua, dàn chị em mỹ nhân nhà Kardashian - Jenner thu hút rất nhiều sự chú ý tại đám cưới tỷ phú Jeff Bezos. Tuy nhiên theo nguồn tin của Page Six, ban đầu chỉ có Kim Kardashian cùng bà mẹ Kris Jenner có tên trong danh sách khách mời. Chính Kris Jenner đã tác động đến cô dâu Lauren Sanchez để xin "vé vớt" cho 3 cô con gái Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner đến dự. Bà Kris Jenner muốn các con của mình đến đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos để họ có thể gặp được người giàu có và nổi tiếng nhất quy tụ tại đây. Thông tin này thêm 1 lần nữa khiến công chúng ngán ngẩm với gia đình chiêu trò.

Đến nay, cặp chị em Kendall - Kylie Jenner được bắt gặp không đến dự đám cưới của anh trai cùng cha khác mẹ Brody Jenner. Thay vào đó, bộ đôi này lại vui vẻ chia sẻ ảnh nghỉ dưỡng trên du thuyền ở Hy Lạp. Trong đám cưới này chỉ có sự tham dự của ông Bruce Jenner (nay đã chuyển giới và đổi tên thành Caitlyn Jenner) - bố của các anh chị em nhà Jenner, còn cặp chị em nổi tiếng Kendall - Kylie đã "lặn mất tăm".

Chị em Kendall - Kylie đi nghỉ dưỡng ở Hy Lạp...

... thay vì dự đám cưới anh trai cùng cha khác mẹ

Rất nhanh chóng, cặp chị em đình đám nhà Jenner đã bị chỉ trích mặt dày tham dự đám cưới tỷ phú theo dạng "đi cửa sau", còn đám cưới anh ruột lại không thèm đến dự. Bộ đôi này bị cho là "hám fame", đu bám những người nổi tiếng vì mục đích riêng, nhưng lại lạnh nhạt, bạc bẽo với người thân ruột thịt.

Đáp lại, 1 nguồn tin thân cận đứng ra trần tình răng sự việc không phải như vậy. Thực chất, Kendall - Kylie đã được anh ruột Brody đích thân mời đến đám cưới. Tuy nhiên, họ quyết định không tham dự vì lo sự hiện diện sẽ làm lu mờ cặp đôi không phải người nổi tiếng này. Nguồn tin xác nhận không có hiềm khích nào giữa các anh em nhà Jenner và họ rất yêu thương nhau

Dù vậy, khán giả vẫn không ngừng "bán tín bán nghi". Họ cho rằng "không dự đám cưới anh trai vì quá nổi tiếng" là lý do không thuyết phục. "Gia đình là gia đình, nên đi thôi", "Đám cưới anh trai ở ngay gần nhà thì không đi được, nhưng lại bay sang tận Ý để dự đám cưới tỷ phú", "2 chị em này chỉ muốn được chú ý và nổi tiếng. Họ thích đi du lịch đến những châu lục khác để dự đám cưới của những tỷ phú mà họ hầu như không biết, hơn là 1 sự kiện gia đình riêng tư", "Thật buồn khi chứng kiến 1 gia đình độc hại và hỗn loạn như vậy", "Tại sao phải đến dự đám cưới của anh trai cùng cha khác mẹ khi có thể kiếm tiền và tận hưởng niềm vui ở nơi khác?"...

Chị em Kendall - Kylie xúng xính dự đám cưới tỷ phú Jeff Bezos nhưng là theo diện "đi cửa sau"

Kendall và Kylie là 2 thành viên trẻ nhất trong gia đình Kardashian-Jenner, thường xuyên là tâm điểm của truyền thông và công chúng. Họ xuất hiện trong chương trình Keeping Up With The Kardashians khi còn là những đứa trẻ. Cả 2 chị em đều thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc được ưu ái nhờ danh tiếng gia đình. Nhiều người cho rằng sự thành công của họ phần lớn là nhờ vào quyền lực và danh tiếng của gia đình Kardashian-Jenner chứ không hoàn toàn do tài năng hay nỗ lực tự thân. Mọi cơ hội, từ những hợp đồng quảng cáo béo bở đến việc xuất hiện trên các chương trình lớn, đều được cho là đến với họ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong một số cuộc phỏng vấn hoặc sự kiện, cả 2 chị em đôi khi bị cho là thiếu kiến thức về lĩnh vực họ đang hoạt động hoặc có thái độ không khiêm tốn, làm tăng thêm sự chỉ trích từ công chúng. 2 chị em từng ra mắt dòng áo phông in hình của họ chồng lên hình ảnh các biểu tượng âm nhạc da màu như Tupac Shakur, The Notorious B.I.G., bị cáo buộc chiếm đoạt văn hóa và thiếu tôn trọng di sản của những nghệ sĩ này. Họ đã phải xin lỗi và ngừng sản xuất. Cả Kylie và Kendall đôi khi bị chỉ trích vì phô trương lối sống quá xa hoa (ví dụ: khoe máy bay riêng, tiệc tùng sang trọng) vào những thời điểm nhạy cảm như đại dịch toàn cầu hoặc khi xã hội đối mặt với các vấn đề kinh tế.

Kendall - Kylie là 2 thành viên trẻ nhất gia tộc ồn ào Kardashian - Jenner

Về phần Kendall, cô theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Nhiều người chỉ trích vì có gia thế khủng, Kendall nhận được nhiều cơ hội bất chấp năng lực làm mẫu có hạn. Ngoài ra, 1 số đồng nghiệp trong ngành người mẫu và cư dân mạng từng nhận xét Kendall có vẻ "khó gần" hoặc không thân thiện trong hậu trường hay trên sàn diễn, đôi khi bị cho là thiếu chuyên nghiệp.

Kylie khởi nghiệp bằng đôi môi bơm căng mọng, tạo nên xu hướng mới và cả đế chế mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Forbes từng vinh danh Kylie là "tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới". Tuy nhiên, danh hiệu này nhanh chóng bị tranh cãi kịch liệt. Nhiều người cho rằng việc gọi cô là "tự thân" là không chính xác, bởi cô lớn lên trong một gia đình cực kỳ giàu có và nổi tiếng, với sự hỗ trợ tài chính và truyền thông không giới hạn từ gia đình Kardashian. Cuối cùng, Forbes đã rút lại danh hiệu này vào năm 2020, cáo buộc gia đình Kylie đã cung cấp số liệu sai lệch để thổi phồng tài sản.

Ngoài ra, mỹ phẩm của Kylie cũng bị cho là có giá bán quá cao so với chất lượng, đồng thời vướng cáo buộc đạo nhái. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1997 còn bị chỉ trích là hình mẫu xấu với giới trẻ, khởi xướng những xu hướng làm đẹp độc hại, theo đuổi cái đẹp không có thật và gây hại cho sức khỏe.

Bộ đôi này nổi tiếng nhưng cũng lắm tai tiếng

Nguồn: Page Six