Nữ hoàng nhạc pop bị hoại tử xương

Ngày 15/7, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ BoA phải hủy 2 đêm concert kỷ niệm 25 năm hoạt động dự kiến diễn ra vào ngày 30 và 31/8 tại Seoul do vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

“BoA gần đây được chẩn đoán mắc chứng hoại tử xương cấp tính sau khi bị đau đầu gối nghiêm trọng. Cô được khuyến cáo phải tránh các hoạt động thể chất mạnh như khiêu vũ và biểu diễn để ngăn ngừa tình trạng bệnh tiến triển và phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. BoA đã quyết định tiến hành phẫu thuật”, SM Entertainment - công ty chủ quản của BoA - thông báo.

BoA phải hủy concert kỷ niệm 25 năm hoạt động vì vấn đề sức khỏe.

Vì vậy, công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ các buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, album mới kỷ niệm 25 năm hoạt động của BoA đã hoàn tất sản xuất và sẽ phát hành đúng kế hoạch trong quý III năm nay. SM Entertainment cũng thông báo sẽ xem xét khả năng tổ chức concert thay thế trong tương lai, tùy thuộc vào quá trình hồi phục sau phẫu thuật của nữ ca sĩ. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa để BoA có thể điều trị và hồi phục trong điều kiện tốt nhất”, SM nhấn mạnh.

Sau khi biết thông tin, người hâm mộ đã gửi lời động viên, chúc BoA mau chóng hồi phục trên khắp các trang mạng xã hội. Họ cũng khẳng định sức khỏe của nữ ca sĩ phải được đặt lên hàng đầu.

Album kỷ niệm 25 năm hoạt động của BoA vẫn ra mắt đúng thời điểm đã ấn định.

BoA (tên đầy đủ: Kwon Bo Ah) sinh năm 1986, ra mắt năm 2000 khi mới 13 tuổi, là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp bền vững và ảnh hưởng lớn nhất K-pop. Cô thành công ở cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản với loạt hit như No.1, My name, Only one, Forgive me... Ngoài ca hát, BoA còn được biết đến với kỹ năng vũ đạo vượt trội và vai trò giám khảo tại nhiều chương trình tìm kiếm tài năng. Cô được xem là hình mẫu lý tưởng cho nhiều thế hệ thần tượng trẻ.