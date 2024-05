Hôn lễ Ma Dong Seok (Train To Busan) hóa lễ trao giải: BoA - Bi Rain sáng bừng, Kim Jong Kook và dàn tài tử hạng A góp vui

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa công khai hẹn hò từ năm 2016 và đã đăng ký kết hôn năm 2021. Tuy nhiên cặp đôi hoãn tổ chức đám cưới vì đại dịch COVID-19 và lịch trình bận rộn. Phải đến ngày 26/5, tài tử Train To Busan và nữ huấn luyện viên thể hình kém 17 tuổi mới tổ chức đám cưới.

Đám cưới diễn ra hoàn toàn riêng tư ở Seoul, Hàn Quốc, không có truyền thông mà chỉ có các thành viên trong gia đình và bạn bè của cặp đôi tới tham dự. Chính vì vậy có rất ít ảnh trong hôn lễ. Dù không có ảnh cô dâu chú rể nhưng ảnh từ dàn khách mời đình đám cũng đủ khiến netizen phát sốt. Đám cưới tài tử Ma Dong Seok như hóa lễ trao giải vì quy tụ cả Bi Rain, BoA, Baek Ji Young, Hong Seok Cheon, Ji Sung, PSY, Jung Ryeo Won, Son Seok Gu, Simon D, Kim Jong Kook, Lee Hong Ki, Jay Park...

Cặp đôi nảy sinh tình cảm dành cho đối phương vì có cùng niềm đam mê thể thao. Sau 3 năm đăng ký kết hôn, cuối cùng cả 2 mới tổ chức lễ cưới vào ngày 26/5

Đám cưới như hóa lễ trao giải nhờ dàn khách mời đình đám. MC Hong Seok Cheon chụp ảnh bên 2 ngôi sao đình đám Bi Rain - BoA,...

... PSY...

... Jung Ryeo Won

... Kim Jong Kook, Lee Hong Ki,...

... và Wi Ha Joon

Nam diễn viên Son Seok Gu và Lim Hyeong, Kwon Il Yong

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là tài tử người Mỹ gốc Hàn. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim hành động phá đảo phòng vé khắp châu Á như Train To Busan, Along With The Gods 2... Ngoài ra, tài tử họ Ma còn tham gia đóng phim siêu anh hùng Hollywood Eternals.

Trong khi đó, Ye Jung Hwa sinh năm 1988, là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Ye Jung Hwa được nhiều khán giả yêu thích nhờ thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp

