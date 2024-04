Người vợ kém 17 tuổi của người hùng cơ bắp Ma Dong Seok

Cô xuất hiện trên nhiều chương trình giải trí khác nhau của Hàn Quốc như My Little Television , I Live Alone... Thông qua đó, cô ghi điểm với khán giả nhờ tính cách sôi nổi, dễ gần cùng khả năng pha trò. Về sau, người đẹp cũng thử sức qua một số bộ phim Dating Cell 2, Exciting Spike 2 và Brothers Are Peaceful Today nhưng không để lại nhiều dấu ấn.