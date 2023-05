"Ông trùm phim hành động Hàn" Ma Dong Seok suýt liệt nửa người

Mới đây, nghệ sĩ Hàn Quốc Ma Dong Seok tiết lộ anh đã gặp phải một tai nạn trong quá trình quay phim. Tai nạn khiến anh bị chấn thương nhiều chỗ, suýt liệt phần thân dưới và bị ảnh hưởng tâm lý.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ma Dong Seok cho hay anh bắt đầu chơi quyền anh khi học trung học cơ sở. Nam nghệ sĩ đã làm việc bán thời gian để có thể trở thành một vận động viên lúc vào trường trung học. Tuy nhiên, anh gặp tai nạn khi chạy xe máy giao hàng nên gãy vai trái và phải từ bỏ ước mở trở thành vận động viên.

Sau khi trở thành diễn viên, anh đã gặp một tai nạn trong một lần quay phim ở nước ngoài. Tòa nhà anh đứng đã bị sập và khiến anh rơi từ độ cao 6m xuống đất. Vụ tai nạn khiến anh bị gãy nhiều chỗ trên đốt sống, xương ức và mắt cá chân, đồng thời cũng bị đứt nửa gân chân, suýt bị liệt nửa thân dưới.

Ma Dong Seok tiết lộ rằng vết nứt đốt sống khiến anh gặp vấn đề với dây thần kinh tự chủ và bị hoảng loạn. Các cơn hoảng loạn đôi khi xuất hiện trong quá trình quay phim khiến việc quay phim gặp gián đoạn. Ngoài ra, anh cũng rất khó khăn di chuyển bằng máy bay.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là ngôi sao điện ảnh hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Train to Busan, One on One, Murderer… Năm 2021, anh vào vai Gilgamesh trong bộ phim Chủng tộc bất tử thuộc Marvel.