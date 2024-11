200 người trong Kbiz chọn ra Top nhân vật tệ nhất 2024: Bê bối cỡ Seungri - Yoo Ah In vẫn chào thua 1 ngôi sao

Để kỷ niệm 20 năm thành lập, Joy News 24 đã khảo sát 200 người trong ngành giải trí gồm nhân viên các công ty và đài truyền hình, nhà sáng tạo nội dung, phóng viên... Họ cùng nhau tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Ai là nhân vật tồi tệ nhất ngành giải trí năm 2024".



Kết quả cuộc khảo sát đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ đầu năm đến nay, drama tranh chấp giữa chủ tịch HYBE Bang Shi Hyuk và Min Hee Jin là chủ đề nóng nhất. Scandal của Yoo Ah In, Seungri cũng khiến làng giải trí chấn động. Tuy nhiên, tất cả nhân vật này đã chào thua 1 nghệ sĩ khác còn tai tiếng hơn.

1. Kim Ho Joong

Vượt qua hàng loạt tên tuổi tai tiếng khác, ca sĩ nhạc trot Kim Ho Joong đứng đầu với 50% phiếu bầu. Từ ca sĩ được yêu mến, Kim Ho Joong vướng tù tội vì say rượu lái xe. Tuy nhiên, nam ca sĩ sinh năm 1991 không đứng ra chịu trách nhiệm mà để người quản lý nhận tội hộ. Họ còn tìm cách tiêu hủy bằng chứng như nuốt thẻ nhớ của hộp đen xe ô tô.

Đến ngày 30/9, công tố viên đã yêu cầu mức án 3 năm 6 tháng tù giam giành cho Kim Ho Joong. Trước tòa, ca sĩ này nói lời cuối cùng: "Tôi hối hận về sự lựa chọn của mình ngày hôm đó. Tôi thề sẽ tỉnh táo lại và sống đúng đắn hơn".

Các chuyên gia trong ngành giải trí bình luận rằng họ cảm thấy kinh hoàng trước hành vi của Kim Ho Joong. Với những bê bối, cách tiếp cận thông thường là lên tiếng giải thích và xin lỗi, sau đó là tạm dừng hoạt động. Vì vậy người trong ngành cảm thấy khó hiểu và đáng sợ khi Kim Ho Joong âm mưu hiểm ác như vậy.

Kim Ho Joong dẫn đầu danh sách nhân vật tồi tệ nhất Kbiz 2024

2. Bang Shi Hyuk

Với 37 phiếu bầu, chủ tịch HYBE Labels Bang Shi Hyuk chính là nhân vật tồi tệ thứ 2 của Kbiz năm nay. HYBE Labels xuống dốc trong năm nay vì drama tranh chấp với CEO công ty con ADOR Min Hee Jin - "mẹ đẻ" NewJeans. Trong nửa năm qua, 2 bên liên tục giằng co, đấu tố nhau trên truyền thông. Từ đây, 1 số góc khuất của công ty này đã bị bóc trần như gian lận nhạc số và album, cạnh tranh bẩn, đối xử tệ với nghệ sĩ và nhân viên...

Đến nay, tập tài liệu nội bộ của HYBE lộ ra đã khiến showbiz dậy sóng. Trong tập tài liệu này, tập đoàn giải trí nói xấu cả Kpop, không tiếc lời chỉ trích BLACKPINK mải yêu đương, Lisa đánh mất danh tiếng sau màn nhảy thoát y ở Crazy Horse, EXO lục đục nội bộ, Baekhyun nông cạn và bắt chước Jungkook, album của V không có sức cạnh tranh, tripleS không xinh đẹp, trông giống như câu lạc bộ ở trường học...

Uy tín của HYBE Labels và Bang Shi Hyuk sụt giảm trầm trọng

3. Min Hee Jin

Min Hee Jin nhận được nhiều sự ủng hộ khi chống lại HYBE Labels và khui ra nhiều mặt tối của tập đoàn này. Tuy nhiên, drama kéo dài mãi không hết khiến người theo dõi mệt mỏi. Joy News 24 bình luận: "Có vẻ như những người làm trong ngành giải trí đang cảm thấy mệt mỏi vì tranh chấp pháp lý diễn ra giữa HYBE và Min Hee Jin, kéo dài từ tháng 4 đến nay".

Drama của Min Hee Jin khiến công chúng mệt mỏi

4. Kang Kyung Joon

Nam diễn viên Kang Kyung Joon đứng ở vị trí thứ 4 với 8 phiếu bầu. Vào tháng 1 năm nay, Kang Kyung Joon bị chồng của nhân tình khởi kiện tội ngoại tình, yêu cầu mức đền bù 50 triệu won (933 triệu đồng).

Vụ việc khiến hình tượng "người đàn ông của gia đình" của Kang Kyung Joon sụp đổ. Diễn viên này đã bị loại khỏi chương trình The Return of Superman. May mắn là bà xã Jang Shin Young chấp nhận tha thứ cho chồng, cùng vun đắp lại gia đình.

Kang Kyung Joon bị kiện vì tội ngoại tình

5. Yoo Ah In và Jung Joon Young

2 nhân vật tai tiếng này đồng hạng 5 với 7 phiếu bầu. Vào ngày 3/9 vừa qua, Yoo Ah In bị tòa tuyên án Yoo Ah In vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy và xúi giục tiêu hủy bằng chứng. Mức phạt dành cho nam diễn viên sinh năm 1986 là 1 năm tù giam, phạt tiền 2 triệu won (37 triệu đồng) và bị bắt ngay tại tòa sau khi tuyên án. Ngoài ra, Yoo Ah In buộc phải tham gia chương trình giáo dục cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ và phạt bổ sung 1,54 triệu won (28,5 triệu đồng).

Jung Joon Young bị phát giác điều hành phòng chat quay lén, hiếp dâm trong scandal Burning Sun. Sau 5 năm ngồi tù, Jung Joon Young được thả tự do vào tháng 3/2024. Tên tuổi của nam ca sĩ này gây chú ý trở lại khi BBC tung ra bộ phim tài liệu về Burning Sun. Ngoài ra, Jung Joon Young còn được phát hiện tán tỉnh phụ nữ ở Lyon, Pháp khiến công chúng phẫn nộ.

Jung Joon Young và Yoo Ah In đồng hạng 5

6. Juice Seyeon và Seungri

Đứng cuối cùng danh sách là streamer Juice Seyeon và Seungri, nhận về 2 phiếu bầu mỗi người. Juice Seyeon là streamer tai tiếng xứ Hàn, chuyên phát sóng nội dung nhạy cảm gây tranh cãi. Tên tuổi cô gái này bùng nổ khi được phát hiện đi Los Angeles, Mỹ cùng chủ tịch HYBE Bang Shi Hyuk.

Về phần Seungri, dù ra tù vào tội và rời khỏi ngành giải trí nhưng cựu idol vẫn liên tục gây tranh cãi. Tội ác của Seungri được nhắc lại sau bộ phim tài liệu của BBC. Sau khi ra tù, Seungri liên tục đi diễn ở Campuchia, Indonesia, Malaysia, lợi dụng danh tiếng của BIGBANG khiến công chúng phẫn nộ.

Juice Seyeon (bên trái) là streamer tai tiếng xứ Hàn

Seungri lợi dụng danh tiếng của BIGBANG sau khi ra tù

Nguồn: Joy News 24