Thêm diễn biến bất ngờ trong vụ án tấn công tình dục chấn động của "Ảnh đế" Yoo Ah In

Cuối tháng 7 vừa qua, Yoo Ah In bị điều tra cáo buộc tấn công tình dục đồng giới. Tuy nhiên, vào sáng 19/9, Sở cảnh sát Yongsan (Seoul, Hàn Quốc) thông báo họ đã quyết định hủy bỏ vụ án tình dục liên quan đến nam diễn viên do thiếu bằng chứng. "Sau 1 vòng thẩm vấn người tố cáo, nhân chứng và bị cáo, chúng tôi đã xác định rằng vụ án này không đủ bằng chứng định tội để chuyển sang cơ quan truy tố", Sở cảnh sát Yongsan cho biết.

Diễn biến mới này gây bàn tán xôn xao trong dư luận Hàn Quốc. Hiện, người tố cáo và cả Yoo Ah In vẫn chưa lên tiếng về kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

Vụ án tình dục liên quan đến Yoo Ah In bị hủy bỏ điều tra lẫn truy tố vì không đủ bằng chứng

Trước đó, vào ngày 25/7, dư luận chấn động trước thông tin Yoo Ah In bị điều tra khẩn về cáo buộc tấn công tình dục đồng giới 1 người đàn ông 30 tuổi (tạm gọi là A). Theo lời khai của người tố cáo, Yoo Ah In đã tổ chức một bữa tiệc rượu và mời bạn bè tham gia. Sau đó, họ tiếp tục đến nhà của một người trong nhóm để tiệc tùng thâu đêm. A cho biết anh đã ngủ li bì từ 6h sáng đến 16h ngày 14/7 sau khi trải qua cuộc vui. Lúc tỉnh dậy, người đàn ông phát hiện bản thân đã bị xâm hại tình dục. Ngày 15/7, A trình báo cảnh sát về những gì đã xảy ra với mình. A cho rằng bản thân đã bị Yoo Ah In xâm hại trong trạng thái say rượu mất ý thức.

Theo cơ quan chức năng, kết quả điều tra bước đầu cho thấy bữa tiệc do Yoo Ah In tổ chức có cả nam và nữ tham gia. Địa điểm là căn hộ trong một tòa cao ốc văn phòng. Căn hộ này không phải địa điểm cư trú của A hay Yoo Ah In mà là của một người khác. Tại thời điểm trình báo, qua test nhanh, A âm tính với ma túy. Về mối quan hệ của A và Yoo Ah In, cả hai từng gặp nhau vài lần trước khi vụ việc xảy ra. Cơ quan chức năng tiến hành làm rõ Yoo Ah In có phạm tội trong tình trạng sử dụng ma túy vào ngày 14/7 hay không và mục đích tụ tập của nam diễn viên với nhóm bạn có dính dáng đến chất gây nghiện không.

Theo luật hiện hành của Hàn Quốc, tấn công tình dục đồng giới được coi là hành vi tương tự hiếp dâm. Trước cáo buộc nghiêm trọng này, đại diện pháp lý của Yoo Ah In lên tiếng phủ nhận: "Những cáo buộc của A nhắm đến Yoo Ah In là không đúng sự thật. Đại diện Yoo Ah In, chúng tôi yêu cầu mọi người ngừng đưa ra những suy đoán vô căn cứ về cuộc sống riêng tư của anh ấy".

Yoo Ah In liên tiếp dính bê bối. Đang bị xét xử cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, anh lại bị điều tra hành vi tấn công tình dục đồng giới

Yoo Ah In hiện ngồi tù với tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Trong phiên tòa chung thẩm diễn ra vào ngày 3/9 vừa qua, nam diễn viên đã bị kết án 1 năm tù giam và phạt 2 triệu won (hơn 37 triệu đồng). Tòa án tuyên bố Yoo Ah In phạm tội hút cần sa, thường xuyên sử dụng và mua ma túy. Anh bị áp giải về nhà tù để thi hành án ngay sau khi phiên tòa kết thúc.

Yoo Ah In xuất hiện trong phiên tòa tuyên án vào ngày 3/9



Nam diễn viên bị tuyên án 1 năm tù giam cho loạt tội danh liên quan đến ma túy

Đầu năm 2023, danh tiếng của Yoo Ah In sụp đổ sau khi dính bê bối sử dụng chất cấm. Yoo Ah In bị cáo buộc dùng propofol 181 lần từ năm 2020 đến năm 2022 và mua thuốc ngủ trái phép 44 lần (khoảng 1.100 viên) dưới danh nghĩa người khác, từ năm 2021 đến năm 2022. Vào ngày 24/7 mới đây, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt Yoo Ah In 4 năm tù giam và nộp phạt 2 triệu won (36,5 triệu đồng) cho tội danh vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy. Trên tòa, Yoo Ah In chia sẻ: "Tôi đang suy ngẫm về những lỗi lầm của mình và hối cải. Tôi xin lỗi". Phía nam diễn viên đã kháng cáo xin khoan hồng.

Nguồn: Allkpop