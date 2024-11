Tập tài liệu chấn động Kpop: Baekhyun (EXO) nông cạn và bắt chước Jungkook, Chen làm tổn thương fan?

Tâm điểm Kpop hiện nay chính là tài liệu nội bộ của HYBE Labels bị rò rỉ. Trong tài liệu này, đội ngũ công ty đã nói xấu toàn Kpop không chừa 1 ai, từ BLACKPINK, aespa, NMIXX cho tới Ji Suk Jin, SEVENTEEN, tripleS...

EXO chính là nạn nhân mới nhất của ông lớn làng giải trí này. Trong tài liệu, HYBE đã tố Baekhyun (EXO) bắt chước cách livestream của Jungkook (BTS): "Nhóm nhạc chưa hồi sinh như mong đợi, có lẽ Baekhyun là kiểu người nhận thấy vị trí của mình lung lay nên anh này đang trong trạng thái thiếu kiên nhẫn. Livestream lúc 7h sáng, cho fan xem cách giãn cơ bằng con lăn xốp. Dù Baekhyun vốn là thành viên hay giao lưu với fan, nhưng việc cho fan thấy hình ảnh quá tự nhiên thì rất khó để nói anh này không tham khảo Jungkook".

HYBE cho rằng Baekhyun bắt chước cách livestream của Jungkook

Nam idol này tiếp tục bị HYBE chê trách nông cạn, thiếu sự chuẩn bị cho việc kiện tụng SM. Điều này khiến hình tượng Baekhyun bị hoen ố: "Chen và Xiumin không còn nhiều thứ để mất. Chỉ có hình tượng Baekhyun bị hoen ố hoàn toàn, có vẻ anh ta đã liều lĩnh phản bội mà không chuẩn bị trước, đồng thời thuê luật sư không giỏi lắm".

HYBE phỏng đoán cốt lõi việc chia rẽ phe phái trong EXO là Baekhyun và D.O.. Cách rời khỏi SM Entertainment của 2 người khác nhau, nên D.O được đánh giá cao hơn còn Baekhyun bị tổn hại hình ảnh. Fan của cả 2 cũng ngầm ganh đua. "Sự tự tin của Baekhyun đã bị lung lay. Giữa lúc đó, Baekhyun đã vội viết trên Bubble: 'Cảm ơn các bạn đã tin tưởng tôi... Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn. Tôi vẫn là Baekhyun'. Anh ấy thông minh, nhưng sự việc này thực sự làm nổi bật sự nông cạn của anh ấy" - trong tài liệu viết. Việc kiện tụng của EXO-CBX và lịch trình cá nhân của D.O. cũng được cho là lý do khiến hoạt động quảng bá nhóm của EXO diễn ra vội vàng, không đủ thời gian đoạt cúp trên các chương trình âm nhạc.

Nam idol tiếp tục bị HYBE chỉ trích nông cạn

Cuộc hôn nhân của Chen cũng là điều HYBE Labels lưu tâm. HYBE cho rằng việc Chen tổ chức đám cưới hoành tráng với sự tham gia của các thành viên và phát nhạc nhóm đã làm fan phật lòng. Sau ồn ào cưới chạy bầu, Chen sẽ không thể hàn gắn với fan. Sau tất cả mọi chuyện, fan nên ngừng mơ tưởng về tương lai EXO đủ 8 thánh viên hoàn chỉnh.

HYBE nhận định cuộc hôn nhân của Chen làm tổn thương fan

Từ tập đoàn giải trí hàng đầu Kpop, HYBE Labels xuống dốc trong năm nay vì drama tranh chấp với CEO công ty con ADOR Min Hee Jin - "mẹ đẻ" NewJeans. Trong nửa năm qua, 2 bên liên tục giằng co, đấu tố nhau trên truyền thông. Từ đây, 1 số góc khuất của công ty này đã bị bóc trần như gian lận nhạc số và album, cạnh tranh bẩn, đối xử tệ với nghệ sĩ và nhân viên...

