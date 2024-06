3 thành viên EXO kiện ngược lại SM, gửi lời xin lỗi tới fan

Tình hình giữa SM Entertainment và 3 thành viên Chen, Baekhyun và Xiumin của EXO vẫn đang vô cùng căng thẳng. Sau khi không thể tìm được tiếng nói chung, SM đã quyết định khởi kiện 3 thành viên với lý do vi phạm hợp đồng. Trong khi đó, 3 ngôi sao thuộc nhóm nhỏ CBX của EXO cũng tuyên bố khởi kiện ngược lại SM với lý do hợp đồng không công bằng.

Vụ việc bắt đầu kể từ khi nhóm nhỏ CBX của EXO gia hạn hợp đồng với SM Entertainment vào tháng 12/2022. Tuy nhiên đến tháng 6/2023, cả ba đều tuyên bố chấm dứt hợp đồng với lý do các điều khoản không công bằng. Sau nhiều tranh chấp, hai bên thống nhất rằng các hoạt động của EXO sẽ do SM quản lý, trong khi đó hoạt động cá nhân sẽ do công ty mới của cả 3 thành viên đảm nhiệm. Một hợp đồng mới cũng được soạn thảo quy định rằng 10% doanh thu từ công ty mới sẽ được trả cho SM trong suốt thời gian hợp đồng sửa đổi.

(Ảnh: SM)

Đến tháng 4 vừa qua, phía công ty liên hệ với CBX để giải quyết theo thỏa thuận nhưng nhóm lại cung cấp bằng chứng khác về nội dung hợp đồng, đồng thời từ chối thực hiện thoả thuận. Cả ba cho rằng việc buộc phải trả thêm 10% doanh thu cho công ty là điều không công bằng.

Những người hâm mộ hiện vô cùng lo lắng và hoang mang cho tình hình cả 3 thành viên cũng như tương lai sau này của EXO. Biết được tâm tư của fan, các thành viên đã gửi lời xin lỗi vì những lùm xùm này.

"Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến các bạn lo lắng và thất vọng với một vấn đề tương tự như năm ngoái. Trong tương lai, chúng tôi sẽ giảm thiểu việc đưa những tuyên bố chính thức và sẽ cố gắng giải quyết một cách nhanh chóng. Ngoài ra, chúng tôi vẫn là Chen, Baekhyun, Xiumin - những người có thể mãi mãi ở bên các bạn qua những kỷ niệm quý giá mà chúng ta đã cùng tạo ra", tâm thư của ba thành viên.