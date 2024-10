"Ảnh đế" Yoo Ah In bị gia hạn thời gian tạm giam

Ngày 18-10, Tòa án Tối cao Seoul - Hàn Quốc đã gia hạn thời gian tạm giam Yoo Ah In 2 tháng. Nam diễn viên này ngày 3-9 bị kết án 1 năm tù giam, nộp tiền phạt và tham gia chương trình cai nghiện ma túy kéo dài 80 giờ do vi phạm các đạo luật kiểm soát ma túy. Yoo Ah In đã kháng cáo và theo luật hiện hành, thời gian tạm giam đối với người chưa có bản án cuối cùng tối đa là 2 tháng.

Yoo Ah In bị gia hạn thời gian tạm giam

Tuy nhiên, tòa án có thể gia hạn thời gian tạm giam 2 lần, mỗi lần tối đa 2 tháng nếu thấy cần thiết. Với việc gia hạn này, Yoo Ah In vẫn sẽ bị giam giữ ngay trong phiên tòa phúc thẩm, dự kiến từ ngày 29-10.

Để chuẩn bị cho việc kháng cáo, Yoo Ah In đã tập hợp nhóm luật sư bào chữa từ công ty luật danh tiếng chuyên về các vụ án ma túy.

"Ảnh đế" Yoo Ah In đã sử dụng propofol tới 181 lần với lý do gây mê để phẫu thuật thẩm mỹ từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2022.

Ngoài propofol, điều tra còn cho thấy Yoo Ah In đã sử dụng thêm 3 loại chất cấm khác, gồm midazolam, ketamine và remimazolam.

Yoo Ah In còn bị cáo buộc đã mua trái phép khoảng 1.100 viên thuốc ngủ với danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5-2021 đến tháng 8-2022.

Nam diễn viên này và 4 người khác cũng bị cáo buộc hút cần sa và dụ dỗ người khác sử dụng ở Mỹ vào tháng 1 năm ngoái.