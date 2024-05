Ngày đại hỷ có 4 hôn lễ Kbiz: Super Junior tái hợp đầy đủ chúc mừng Ryeowook, đám cưới em trai Dara hóa concert YG

Ngày 26/5 không đơn thuần là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Đó là ngày đại hỷ tại Kbiz khi có đến 4 đám cưới rộn ràng của các ngôi sao được diễn ra.

Ryeowook và Ari đã có 4 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung nhà. Dưới lễ đường lộng lẫy, cô dâu Ari nhận được "cơn mưa" lời khen cho visual xinh đẹp ngọt ngào đáng điểm 10, sánh đôi bên chú rể Ryeowook điển trai và lịch lãm.

Đám cưới Ryeowook còn quy tụ dàn khách mời nổi tiếng là Changmin (DBSK), Bada (S.E.S) và đặc biệt là đủ cả 13 thành viên Super Junior. Khung cảnh 13 thành viên Super Junior hội ngộ sau tận 15 năm khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Cô dâu Ari nhận được "cơn mưa" lời khen cho visual sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào. Ryeowook cũng rất bảnh bao và điển trai, vô cùng đẹp đôi

Lễ đường được trang trí bằng những bức ảnh cưới vô cùng tình cảm của cặp đôi

Khoảnh khắc 13 thành viên cùng hô vang câu chào "Urineun Super Junior eyo" khiến nhiều người hâm mộ xúc động đến bật khóc

Lần cuối cùng nhóm quảng bá với đội hình 13 thành viên đầy đủ là vào năm 2009

2 thành viên Super Junior-M là Henry và Zhoumi cũng có mặt

Khung cảnh đủ 15 thành viên là điều fan ao ước đã lâu

Thunder (MBLAQ) - Mimi (Gugudan)

Tháng 7 năm ngoái, Thunder - Mimi bất ngờ tuyên bố hẹn hò trên sóng truyền hình qua trailer của show Second House 2 (KBS2). Thunder sinh năm 1990, là em trai của nữ idol đình đám Dara (2NE1). Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công cùng nhóm nhạc MBLAQ, nam idol còn tham gia diễn xuất trong một số tác phẩm như Make a Woman Cry, Nail Shop Paris… Trong khi đó, Mimi sinh năm 1993, ra mắt vào năm 2016 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Gugudan. Vào năm 2022, nữ idol chính thức chuyển hướng solo, ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Overcome.

Trước đám cưới ngày 26/5, cặp đôi đã tung ra nhiều ảnh cưới ngọt ngào khiến cư dân mạng phát sốt. Hôn lễ cặp đôi quy tụ nhiều ngôi sao như Dara - Minzy (2NE1), Lee Joon (MBLAQ), Se7en, Gummy, Lee Chan Woo... Với người hâm mộ, đây chẳng khác gì concert thu nhỏ của các nghệ sĩ YG Family.

Những khách mời đầu tiên của hôn lễ là Dara (2NE1), người mẫu Kim So Hee và Park Hee Seok

Minzy đóng vai trò "phóng viên hiện trường" trong hôn lễ

Hôn lễ hóa concert nhờ tiết mục của Dara - Lee Joon (MBLAQ)...

... Gummy, Se7en...

... và Lee Chan Woo

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa đã đăng ký kết hôn hồi năm 2021. Cặp đôi hoãn tổ chức đám cưới vì đại dịch COVID-19 và lịch trình bận rộn. Tài tử Train To Busan và nữ huấn luyện viên thể hình kém 17 tuổi công khai hẹn hò từ năm 2016. Họ nảy sinh tình cảm dành cho đối phương vì có cùng niềm đam mê thể thao.

Đến ngày 26/5, họ mới tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul. Nguồn tin cho biết thêm hôn lễ được tổ chức riêng tư, dự kiến có các thành viên trong gia đình và bạn bè của cặp đôi tới tham dự.

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa đăng ký kết hôn từ năm 2021, đến nay mới tổ chức đám cưới

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là tài tử người Mỹ gốc Hàn. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim hành động phá đảo phòng vé khắp châu Á như Train To Busan, Along With The Gods 2... Ngoài ra, tài tử họ Ma còn tham gia đóng phim siêu anh hùng Hollywood Eternals.



Trong khi đó, Ye Jung Hwa sinh năm 1988, là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Ye Jung Hwa được nhiều khán giả yêu thích nhờ thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp.

Ca sĩ Kim Min Woo và vợ không nổi tiếng

Ca sĩ kỳ cựu Kim Min Woo cũng tái hôn vào ngày này. Cô dâu của nam ca sĩ 55 tuổi không làm việc trong ngành giải trí. Đám cưới được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul.

Đây là lần kết hôn thứ 2 của Kim Min Woo. Nam ca sĩ từng cưới vợ kém 6 tuổi vào năm 2009. Tuy nhiên người vợ này không may qua đời năm 2016 vì bệnh ung thư máu. Cả 2 có 1 cô con gái năm nay đang học trung học.

Kim Min Woo giữ kín bi kịch gia đình và chỉ thông báo vào năm 2022. Đồng thời nam ca sĩ cũng công bố bạn gái mới: "Tôi quen cô ấy được 4 năm. Tôi gặp cô ấy với tư cách khách hàng. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân và đã 4 năm trôi qua. Cô ấy là người bạn tốt với tôi, và là người chị tốt với con gái tôi".

Kim Min Woo tái hôn với vợ ngoài ngành giải trí

