Mẹ Jack hoang mang với "timeline" mang thai 13 tháng của Thiên An: "Tôi chưa từng nghi em bé không phải con Jack"

Tháng 1-2-3/2020, Thiên An thường đến nhà chơi, mỗi lần cách 7-10 bữa, vai trò là bạn nhưng mỗi khi đến là được mẹ Jack cho tiền.

Tháng 4-5/2020, Thiên An không còn đến nhà chơi. Lúc này, Jack nói với mẹ cả hai không hợp nên không tìm hiểu nữa, cả những người xung quanh đều biết.

Tháng 6-7/2020, Thiên An lại tìm đến, để nhờ giúp đỡ giải quyết đơn kiện của công ty cũ. Lúc này mẹ Jack cũng tìm luật sư phụ giải quyết nhưng sau đó An tự tìm.

Tháng 8/2020, mẹ Thiên An báo tin con gái đã mang thai 5 tháng. Thời điểm này, mẹ Thiên An cho biết Thiên An đang hẹn hò với một người là giám đốc ngân hàng, hỗ trợ vay tiền nên rất bức xúc vì Jack làm con gái mình mang thai. Gia đình Thiên An đề nghị cưới hỏi nhưng mẹ Jack suy nghĩ. Thiên An đề nghị sính lễ là đôi bông hột xoàn và 1 căn nhà ở trung tâm thành phố, dù lúc này mẹ con Jack cũng chưa có nhà.

Tháng 9/2020, Thiên An đề nghị đến nhà Jack ở vì lo sợ thai to, gia đình ở quê sẽ bị dị nghị. "Tôi thấy đều này cũng đúng, nên đề nghị Thiên An xuống ở cùng gia đình. Thời điểm này các chi phí của An tôi đều lo hết, tôi lo không sót việc gì. Thậm chí chính bạn còn nói là ở với tôi sướng hơn cả mẹ ruột, lúc nào cô Loan cũng cho tiền", mẹ Jack chia sẻ.

Tháng 12/2020, Thiên An đề nghị được về nhà mẹ ruột tại Bình Dương để sinh con. Khi này mẹ Jack thấy đề nghị của Thiên An hợp lý nên đã đồng ý, cho Thiên An một số tiền để sinh hoạt khi về quê. "Nếu như mẹ Thiên An nói bạn ấy có bầu 5 tháng vào tháng 8 thì đến tầm tháng 12 hoặc tháng 1 sẽ sinh con nhưng tôi chờ hoài không thấy. Đến tháng 4, như mọi người cũng biết thì Thiên An sinh con, nếu như vậy thì thai này tận 13 tháng, điều này không đúng. Tôi nghĩ có lẽ đến giai đoạn lần thứ 2 Thiên An trở lại nhà tôi thì Thiên An mới mang thai", mẹ Jack thắc mắc.

Thiên An sinh con gái đầu lòng vào ngày 1/4/2021.