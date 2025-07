Mẹ ruột Jack tung bằng chứng tìm đủ cách gửi tiền cho Thiên An, con số là bao nhiêu?

Jack đã tổ chức họp báo chính thức vào ngày 16/7, tuyên bố sẽ lên tiếng một lần cho tất cả những ồn ào bủa vây mình suốt thời gian qua. Với công chúng, đây là một bước đi không thể không chú ý, nhất là khi cái tên Jack gắn liền với scandal dài hơi, chạm đến những vấn đề đạo đức làm cha làm mẹ và cách ứng xử hậu chia tay. Tại họp báo, mẹ Jack đã đứng ra làm rõ mối quan hệ ồn ào giữa con trai và Thiên An.

Jack và mẹ trong họp báo vào sáng nay

Mẹ ruột Jack làm rõ con số 5 triệu tiền chu cấp

Theo bà Loan, sau khi biết tin Thiên An mang thai và sinh con, gia đình nhà bà đã đều đặn gửi tiền chu cấp nuôi con cho Thiên An thông qua việc chuyển khoản và nhờ bà vú mang tiền cho cô. Phía Jack đã tung bằng chứng sao kê lịch sử chuyển khoản ngân hàng tiền chu cấp hàng tháng gửi cho Thiên An nuôi con. Số tiền mà gia đình Jack gửi cho Thiên An đều là 5 triệu đồng.

Ngoài ra, theo bà Loan, trước khi Thiên An sinh con, gia đình cô gặp khó khăn tài chính và đi vay mượn tiền của bạn bè. Sau khi biết chuyện, bà đã nhờ người này đưa cho Thiên An 100 triệu để cô xoay sở khó khăn tiền bạc của gia đình. Trong bản tường trình mà nhân chứng gửi tiền cho Thiên An viết, người này cho biết gia đình Jack đã nhiều lần gửi cho Thiên An số tiền 10 triệu đồng, 25 triệu đồng, 30 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà đã dừng chu cấp vì không được Thiên An công nhận sự giúp đỡ.

Mẹ Jack tung bằng chứng Thiên An nhận tiền chu cấp, hỗ trợ nuôi con với số tiền nhiều hơn con số 5 triệu mà cô từng công bố với dư luận

Jack và Thiên An không có thời gian sống thử

Tại họp báo, bà Loan cho biết drama đời tư giữa Jack và Thiên An cũng như sự im lặng của gia đình bà đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, làm phiền đến công chúng. Do đó, bà muốn 1 lần nói rõ để làm rõ sự thật với đối tác, người hâm mộ, dư luận và qua đói có thể tìm lại sự bình yên cho con trai lẫn gia đình.

Để dư luận hiểu rõ về câu chuyện, mẹ Jack đã chia sẻ toàn bộ timeline chuyện tình ái giữa con trai và Thiên Ai. Theo bà Loan, tháng 12/2019, Jack kết thúc hợp đồng quản lý với công ty cũ. Đến tháng 1/2020, anh ký hợp đồng với công ty mới. Giai đoạn này, Thiên An bắt đầu lui tới nhà Jack với tư cách là bạn cùng công ty cũ trong khoảng 3 tháng, chứ không hề có mối quan hệ tình cảm. Bà Loan đính chính mối quan hệ của Jack và Thiên An hoàn toàn không có thời gian sống thử, cả hai chỉ tiếp xúc rất ngắn.

Mẹ của Jack cho biết Thiên An tìm hiểu khá nhiều người chứ không phải mỗi Jack. Đến tháng 4-5/2029, Thiên An dần ít lui tới nhà Jack. Lý do là cả 2 dừng tìm hiểu vì không hợp. Mẹ Jack khẳng định việc dừng tìm hiểu được cả 2 cùng thông nhất.

Jack tổ chức họp báo và Thiên An cũng trở thành nhân vật được chú ý không kém