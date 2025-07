Phản hồi chính thức của mẹ Jack về 2 tấm bài vị: “Thiên An thừa nhận bài đó không phải nói về Jack”

Sáng 16/7, Jack chính thức tổ chức họp báo tại TP.HCM, đánh dấu lần đầu anh xuất hiện công khai trước giới truyền thông sau loạt lùm xùm liên quan đến đời tư và sự nghiệp những năm gần đây. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và cư dân mạng. Bắt đầu vào lúc 10h, Jack xuất hiện cùng mẹ ruột, bà Trần Thị Cẩm Loan, đồng thời là đại diện của công ty J97 Promotion.

Trong buổi họp bào diễn ra vào sáng 16/7, bà Cẩm Loan - mẹ Jack cũng đã có chia sẻ về lý do mở họp báo và nhắc tới 2 tấm bài vị này: "Chúng tôi không có mưu kế gì cả. Từ lúc ồn ào tới giờ thì Tuấn vẫn làm nhạc, chưa bao giờ dừng lại. Còn quyết định lên tiếng là do 2 tấm bài vị. Gia đình tôi không có một nụ cười, Tuấn không dám ra đường, không ăn không ngủ, đến môi nứt hết. Tuấn có hỏi tôi, 'Mẹ ơi, nếu một ngày nào đó không còn để lo cho mẹ sau này, mẹ có giận con không'.

Lúc đó tôi như chết lặng, tôi cảm thấy thất bại, tôi không thể ngăn suy nghĩ của mọi người bên ngoài. Suốt thời gian đó Tuấn trầm cảm, mà chúng tôi giấu fan, giấu mọi người. Tôi biết con mình mạnh mẽ, nhưng đến đâu thì Tuấn cũng là người bình thường, có cảm xúc và suy sụp về tinh thần”, bà Loan nói thêm.

Jack và mẹ ruột, bà Trần Thị Cẩm Loan, có mặt tại buổi họp báo vào ngày 16/7

Bên cạnh những chia sẻ dài của mẹ Jack về câu chuyện tình cảm giữa Jack và Thiên An, thì vấn đề liên quan đến bài đăng về 2 tấm bài vị của Thiên An cũng được khán giả vô cùng quan tâm.

Bà Loan cho biết tất cả đều không phải là sự thật: “Thiên An có nói việc 2 cái bài vị kia là trang cá nhân của bạn ấy, bạn ấy muốn đăng gì thì đăng, đó là tự do. Trong 2 bài vị không hề nói đến Tuấn, không hề nhắc đến tên ca sĩ nào. Đó chỉ là trạng thái cá nhân của bạn thôi, và bạn ý gỡ bỏ.

Vì người ta nói rằng, dù không nhắc đến tên của Tuấn nhưng chính những bài đó làm ảnh hưởng đến Tuấn. Bởi vì các trang thông tin cũng lấy từ An mà ra, cho nên bạn ý người gián tiếp làm ảnh hưởng đến Tuấn. Chính chủ đã phải xoá bài và thừa nhận là bài đó không nói về chúng tôi”.

Mẹ Jack lên tiếng về 2 tấm bài vị

Bà Loan cho biết, 2 tấm bài vị do Thiên An đăng tải là không đúng sự thật

Trước đó, vào ngày 19/1, Thiên An đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ rằng cô từng mang thai 3 lần với bạn trai cũ, nhưng chỉ sinh được bé Sol. Trong 2 lần đầu, cô cho biết đã quyết định phá thai do bạn trai cầu xin, lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô cũng chia sẻ hình ảnh bài vị của 2 người con đã mất, mang họ Trịnh Trần, trùng với họ của Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn). Ngay khi đăng tải, toàn MXH chấn động, bùng nổ tranh cãi. Mọi suy luận đều nhắm về Jack khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích.

Sau gần 5 năm kể từ khi Thiên An đăng bài viết về 2 tấm bài vị cùng rất nhiều thông tin cá nhân khác gây ảnh hưởng tới Jack, phía Jack mới đây đã có phản hồi, đặc biệt nhắc đến 2 tấm bài vị mà tình cũ từng đăng tải. Thông qua công ty chủ quản, ca sĩ Jack cho biết đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng sau đơn khởi kiện tình cũ Thiên An. Phía Jack cho hay 2 tấm bài vị được cho là có huyết thống với nam ca sĩ là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Đây là những hình ảnh từng được Thiên An chia sẻ trong bài đăng tố Jack vào đầu năm, gây xôn xao dư luận. Bài đăng về 2 tấm bài vị của Thiên An cũng đã bị xoá đi.

Thiên An từng đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ rằng cô từng mang thai 3 lần với bạn trai cũ, trong đó 2 người con đã mất

Phía Jack cho hay 2 tấm bài vị được cho là có huyết thống với nam ca sĩ là thông tin hoàn toàn sai sự thật