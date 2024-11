Nàng hậu nhận bằng tiến sĩ năm 60 tuổi: Là ái nữ sống vương giả, sở hữu bất động sản trải dài từ Á sang Âu

Thiên kim tiểu thư lấn sân sang nghệ thuật

Nhắc tới Dương Tử Quỳnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nàng ‘‘đả nữ’’ xinh đẹp, cá tính trong loạt phim điện ảnh đình đám châu Á. Ít ai biết rằng, nữ diễn viên chuyên thủ các vai hành động này lại có xuất thân danh giá, là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.

Theo đó, Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, là con gái của một Hoa kiều ở Malaysia. Ông nội của cô được mệnh danh là "ông hoàng ngành giao thông thập niên 1930" của quốc gia này. Cha cô giữ một chức tước quan trọng, còn mẹ từng là người đẹp nổi tiếng.

Dương Tử Quỳnh là thiên kim tiểu thư chính hiệu. Ảnh internet.

Sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế nên ngay từ ngày nhỏ, Dương Tử Quỳnh đã được tiếp xúc với nền giáo dục tinh hoa. Cô được học các bộ môn nghệ thuật như ballet, vẽ tranh, khiêu vũ,.. từ sớm. Tuy nhiên, vì chấn thương nên nàng thiên kim tiểu thư đành phải gác lại giấc mơ ballet của mình.

Năm 1983, mẹ Dương Tử Quỳnh đăng ký cho cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Với nét đẹp thanh cao và sang trọng vốn có, mỹ nhân sinh năm 1962 đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, chính thức gia nhập showbiz vào năm 21 tuổi.

Từ vai trò Hoa hậu, Dương Tử Quỳnh bắt đầu ‘‘lấn sân’’ sang lĩnh vực diễn xuất. Khác với nhiều người đẹp ‘‘tay ngang’’ khác, cô không chọn những vai diễn yếu đuối, mong manh mà gây ấn tượng với hình ảnh ‘‘đả nữ’’ cá tính. Chia sẻ về lựa chọn theo đuổi hình tượng diễn viên hành động, Dương Tử Quỳnh nói: "Khi tôi lựa chọn bước vào thế giới phim hành động vốn được xem là thế mạnh của nam giới, nhiều người dành cho tôi ánh nhìn lo ngại. Trong các bộ phim Hong Kong thời đó, phụ nữ chỉ vào vai những nhân vật yếu đuối.’’

Nữ diễn viên từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Malaysia năm 1983. Ảnh internet.

Từ năm 1985, tên tuổi của Dương Tử Quỳnh bắt đầu được biết đến rộng rãi tại thị trường Hoa Ngữ nhờ vai nữ chính trong bộ phim hành động Yes, Madam. Cô tiếp tục chinh phục khán giả châu Á với nhiều tác phẩm chất lượng và được đầu tư chỉn chu như: Ngọa hổ tàng long, Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp,...

Dương Tử Quỳnh là bảo chứng cho chất lượng của nhiều bộ phim. Ảnh internet.

Những năm sau đó, mỹ nhân sinh năm 1962 bắt đầu ‘‘Mỹ tiến’’, đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp tại Hollywood cạnh tranh. Cô liên tục tỏa sáng trong các dự án đình đám như: Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi và gần nhất là Everything everywhere all at once... Đến nay, Dương Tử Quỳnh đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, được đánh giá là sao nữ gốc Á có chỗ đứng vững chắc nhất tại nền điện ảnh Mỹ.

Bảng thành tích đáng nể ở tuổi 62

Với đam mê nghệ thuật mãnh liệt, Dương Tử Quỳnh đã chạm tay đến những giải thưởng danh giá nhất hành tinh và giữ nhiều vai trò quan trọng. Cô từng thành giám khảo của LHP Berlin 1990, giám khảo LHP Cannes 2002, chủ tịch ban giám khảo LHP quốc tế Ấn Độ năm 2013, đại sứ thiện chí của UNICEF,...

Năm 2009, nữ diễn viên còn có tên trong danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (Mỹ). Danh hiệu ‘‘đả nữ’’ của cô vẫn luôn đứng top 1 châu Á.

Chưa hết, vào tháng 3 năm 223, Dương Tử Quỳnh đã trở thành người châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Năm đó, cô thủ vai Evelyn Wang trong phim hành động, khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All At Once do bộ đôi Daniels – gồm Daniel Kwan và Daniel Scheinert – đạo diễn.

Dương Tử Quỳnh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Ảnh internet.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Dương Tử Quỳnh còn có trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ. Năm 2022, cô được Viện phim Mỹ trao bằng Tiến sĩ Mỹ thuật danh dự. Năm 2023, nữ diễn viên tiết tục nhận bằng tiến sĩ danh dự về nhân văn học của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST).

Với danh tiếng của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, không khó hiểu khi Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản khổng lồ ở tuổi 62. Theo HK01, Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản ước tính hơn 40 triệu USD. Cô tích góp tài sản bằng cách thu mua bất động sản ở Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc).

Truyền thông Hongkong (Trung Quốc) và Malaysia đưa tin, Dương Tử Quỳnh đầu tư bất động sản ở Hong Kong từ năm 1990. Cô đã mua vài căn hộ cao cấp ở khu dân cư Vivian Court với giá 790.000 USD. Sau 30 năm nắm giữ, bất động sản trên có giá thị trường 75 triệu HKD (9,5 triệu USD). Nữ diễn viên cũng sở hữu 2 căn hộ liền kề, với tổng diện tích 547 m2 ở Malaysia.

Dương Tử Quỳnh và ông xã Jean Todt. Ảnh internet.

Nội thất bên trong biệt thự ở Thụy Sĩ của Dương Tử Quỳnh được tạp chí Financial Times công bố. Ảnh internet.

Không những vậy, nữ diễn viên cùng chồng tỷ phú Jean Todt còn đang sống trong một căn biệt thự rộng rãi ở Geneva (Thụy Sĩ). Theo Financial Times, căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, có view ngắm núi và nhiều nội thất đắt đỏ, xa hoa. Đến nay, giá trị của căn nhà vẫn chưa được Dương Tử Quỳnh tiết lộ.