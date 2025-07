Kinh hãi clip 1 nam ca sĩ 9X bị kéo lê, siết cổ trong show truyền hình

Ngày 13/7, tờ Sohu đưa tin mức độ an toàn của chương Keep Running (hay còn gọi là Running Man bản Trung) đang bị công chúng Trung Quốc đặt dấu chấm hỏi lớn sau tập phát sóng mới nhất. Theo đó, khán giả xem show vừa chứng kiến hình ảnh đầy kinh hoàng trong vòng đấu xé bảng tên giữa Châu Thâm, Tống Vũ Kỳ và Quách Ái Luân. Do chênh lệch hình thể và sức mạnh, Châu Thâm (1,61 m) đã bị cầu thủ bóng rổ Quách Ái Luân (1,92 m) kéo lê trên sàn đấu nhiều phút. Vì đeo bịt mắt không nhìn thấy gì, Quách Ái Luân cứ ra sức kéo bảng tên trên áo Châu Thâm, bất chấp việc nam ca sĩ đang bị siết cổ đau đớn.

Chứng kiến tình huống đầy nguy hiểm này, ekip chương trình vẫn dửng dưng quay tiếp, còn các nghệ sĩ khác lại coi đây là khoảnh khắc hài hước mà cười đùa. May mắn là nam ca sĩ sinh năm 1992 chỉ bị trầy xước nhẹ, không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào sau vòng đấu. Trên MXH, phản ứng thờ ơ của ekip Keep Running khi Châu Thâm đối mặt với nguy hiểm gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Nhiều người chỉ trích chương trình này xem thường tính mạng nghệ sĩ.

Vòng thi xé bảng tên khiến người xem kinh hãi giữa Châu Thâm và Quách Ái Luân trong tập phát sóng mới nhất của Running Man bản Trung

Châu Thâm bị đối thủ vượt trội về hình thể và sức mạnh kéo lê nhiều phút trên sàn đấu. Anh cũng bị bảng tên siết cổ đầy kinh hãi

Nam ca sĩ 9X bị trầy ở mặt, cổ vẫn còn vết lằn đỏ do bị bảng tên siết cổ sau vòng thi đối kháng

Trước vụ việc của Châu Thâm, ekip Keep Running cũng từng hứng "gạch đá" vì bỏ mặt Trương Vũ Kỳ sau khi cô kiệt sức ngã khuỵu trên mặt đất trong lúc thực hiện thử thách chạy marathon. Nữ idol nằm gục trên mặt đất khoảng 4 phút. Tuy nhiên, ngoài các nghệ sĩ, không có bất kỳ nhân viên nào của Keep Running chạy đến xem xét tình hình. Họ vẫn thản nhiên tiếp tục ghi hình, thậm chí không gọi bất kỳ bác sĩ có chuyên môn nào hỗ trợ y tế cho Tống Vũ Kỳ dù nữ nghệ sĩ gen Z vô cùng yếu ớt, đi không nổi và cần phải có người dìu.

Tống Vũ Kỳ kiệt sức, ngã gục xuống đất trong lúc ghi hình thử thách chạy marathon vào tối muộn

Sau khi Tống Vũ Kỳ kiệt sức nằm trên mặt đất, ekip vẫn tiếp tục ghi hình. Ngoài nghệ sĩ, không 1 nhân viên nào của chương trình đến xem xét tình trạng của nữ ca sĩ

Sau sự cố, dù Tống Vũ Kỳ trông rất mệt mỏi và yếu ớt, cô vẫn không nhận được sự hỗ trợ về mặt y tế từ chương trình Keep Running

Vấn đề đảm bảo an toàn cho người tham gia trong show truyền hình thực tế Trung Quốc thường xuyên bị ekip bỏ qua. Năm 2019, dư luận xứ tỷ dân đã không khỏi phẫn nộ khi nam diễn viên Cao Dĩ Tường đột tử oan ức trong quá trình quay chương trình Chase Me. Thời điểm đó, Cao Dĩ Tường cũng đã kiệt sức ngã gục sau khi thực hiện loạt thử thách về thể lực vào lúc tối muộn. Tuy nhiên, phía ekip Chase Me vẫn tiếp tục ghi hình, không dừng lại để xem xét tình hình nghệ sĩ dẫn đến việc Cao Dĩ Tường bỏ lỡ thời cơ vàng sơ cứu và tử vong.

Nam diễn viên Cao Dĩ Tường đột tử thương tâm cũng vì sự sơ suất, thờ ơ của ekip show truyền hình thực tế

Nguồn: Sina, Sohu