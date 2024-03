Dương Tử Quỳnh có động thái bất ngờ giữa drama bị Emma Stone - Jennifer Lawrence hùa nhau cô lập trên sân khấu Oscar

Oscar 2024 vừa khép lại với những giải thưởng được trao xứng đáng, những khoảnh khắc đẹp. Nhưng bên cạnh đó còn là vô số drama và tranh cãi. 1 trong số đó là drama Emma Stone - Jennifer Lawrence bị nghi giật cúp, hùa nhau cô lập Dương Tử Quỳnh trên sân khấu. Thậm chí, Knet tố hành động của 2 sao nữ hạng A Hollywood là phân biệt chủng tộc đối với minh tinh gốc Á.

Sau 1 ngày drama bị bàn tán khắp các mạng xã hội, Dương Tử Quỳnh đã có động thái đầu tiên. Trên trang cá nhân, minh tinh Everything Everywhere All At Once đăng ảnh ôm nhau thân tình với Emma Stone và lời nhắn: "Chúc mừng Emma. Chị đã làm em bối rối, nhưng chị muốn em có thể chia sẻ khoảnh khắc vinh quang đoạt giải Oscar với người bạn thân nhất Jennifer. Em ấy làm chị nhớ đến bạn thân Jamie Lee Curtis của mình. Luôn ở đây vì nhau!". Động thái đầy khéo léo của Dương Tử Quỳnh ngầm khẳng định giữa bà và 2 nữ diễn viên trẻ không bất hòa như drama đồn thổi.

Dương Tử Quỳnh đăng ảnh ôm Emma Stone...

... và làm rõ nghi vấn Jennifer Lawrence giật cúp để trao cho bạn thân

Toàn cảnh clip tố Emma Stone - Jennifer Lawrence có hành vi phân biệt chủng tộc với Dương Tử Quỳnh

Emma gần như không tương tác với nữ diễn viên đình đám họ Dương, cầm chiếc cúp đẩy sang cho Jennifer ngay trên sân khấu Oscar, tạo nên tình huống không thể lúng túng hơn

Jennifer còn thản nhiên giằng cúp từ tay Dương Tử Quỳnh để trao cho Emma, khiến nữ minh tinh Everything Everywhere All at Once "xịt keo" nhưng vẫn phải cười trừ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Ngay lập tức, phần bình luận của bài đăng trở thành "bãi chiến trường" của những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Dương Tử Quỳnh cư xử đẹp không có nghĩa Emma Stone - Jennifer Lawrence đã hành động đúng: "Cũng đã đoán được trước, nạn nhân luôn phải lên tiếng đính chính", "Cuối cùng vẫn là Dương Tử Quỳnh ra tay dẹp loạn", "Pha phân biệt chủng tộc điển hình, Oscar không bao giờ xứng đáng với Dương Tử Quỳnh", "Chị không làm gì sai, chị xứng đáng được tôn trọng chứ không phải bị phớt lờ"...

Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng cư dân mạng "chuyện bé xé ra to", chính Dương Tử Quỳnh còn không cảm thấy bất bình về hành động của Emma Stone - Jennifer Lawrence. Netizen còn chỉ ra 2 nữ diễn viên vốn rất thân thiết, lại có khiếu hài hước nên trong lúc mải trêu đùa nhau trên sân khấu đã vô tình không để ý tới những người xung quanh. Những khán giả này còn nhấn mạnh vào việc Dương Tử Quỳnh ban đầu có chút bối rối nhưng sau đó đã vui vẻ hưởng ứng trò đùa của 2 đồng nghiệp phương Tây.

Ngoài ra, nhiều fan của Emma Stone còn đăng tải thêm 1 clip khác cho thấy nữ diễn viên đã lịch sự tương tác với Dương Tử Quỳnh trước khi phát biểu nhận giải. Qua đây, fan khẳng định Emma không hề có ý xem thường hay phớt lờ nữ diễn viên người Malaysia. Hiện tại, 2 nữ diễn viên Emma Stone và Jennifer Lawrence vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn cô lập Dương Tử Quỳnh.

Ban đầu Dương Tử Quỳnh tỏ ra khá lúng túng, nhưng sau đó nữ diễn viên được cho là đã tươi cười hưởng ứng trò đùa của 2 đồng nghiệp Hollywood

Emma Stone lịch sự tương tác lại với Dương Tử Quỳnh trước khi phát biểu nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất

Emma Stone - Jennifer Lawrence nhiều lần gây sốt với những màn trêu đùa đối phương tại các lễ trao giải danh giá trước đây

Nguồn: Instagram