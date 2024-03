Emma Stone, Robert Downey Jr. gây phẫn nộ khi giật cúp, “bơ đẹp” Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy ở Oscar: Vấn nạn Hollywood?

Lễ trao giải danh giá nhất nhì hành tinh Oscar 2024 (Academy Awards - Giải thưởng của Viện Hàn lâm) đã diễn ra và khép lại rực rỡ với loạt tượng vàng được trao cho những ngôi sao xứng đáng nhất vào sáng 11/3 (giờ Hà Nội). Ngoài kết quả gây chú ý, lễ trao giải năm nay còn khiến công chúng bức xúc khi dàn sao Hollywood bị nghi vấn có hành động phân biệt chủng tộc ra mặt với những người đồng nghiệp gốc Á.

2 khoảnh khắc Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh bị các minh tinh, tài tử như Robert Downey Jr., Emma Stone hay Jennifer Lawrence "bơ đẹp" trên sân khấu lễ trao giải Oscar nhận phản ứng dữ dội từ công chúng. Trên mạng xã hội, khán giả phẫn nộ, chỉ trích không ngớt nạn phân biệt chủng tộc diễn ra tại Hollywood - nơi mà nghệ sĩ da màu phải chịu sự lạnh nhạt, định kiến và phân biệt đối xử từ các ngôi sao da trắng. Netizen thắc mắc tại sao 1 sự kiện phim ảnh danh giá như Oscar lại xuất hiện hình ảnh phân biệt đối xử xấu xí, và các ngôi sao tầm cỡ như Robert Downey Jr., Emma Stone hay Jennifer Lawrence lại tiếp tay cho hành vi phân biệt chủng tộc thời hiện đại.

Nghi vấn Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh bị sao Hollywood phân biệt đối xử ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar đang là chủ đề nóng hổi trên MXH

Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh bị "phân biệt" công khai

2 ngôi sao gốc Á là Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh nhận tượng vàng Oscar danh giá vào năm 2023 với bộ phim Everything Everywhere All At Once. Họ đến với Oscar 2024 với tư cách là diễn viên có địa vị cao trong Hollywood, từng được vinh danh trong lịch sử lễ trao giải danh giá nhất nhì hành tinh. Tuy nhiên, những thành tích nghệ thuật vang dội của Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh cũng không thể đập tan thành kiến "người châu Á" tại Hollywood.

Trên sân khấu lễ trao giải Oscar năm nay, Quan Kế Huy xuất hiện với vai trò công bố người thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho tài tử Robert Downey Jr.. Tuy nhiên, khi Robert Downey Jr. bước lên nhận giải, anh hoàn toàn phớt lờ Quan Kế Huy. Robert Downey Jr. "tay bắt mặt mừng" với những người xung quanh, hào hứng phát biểu. Nhưng tài tử không chào hỏi, không tương tác, thậm chí còn không liếc nhìn người trao cúp là Quan Kế Huy đến 2 lần liền. Hành động của Robert Downey Jr. khiến Quan Kế Huy "sượng trân", nụ cười cứ thế xuất hiện rồi lại vụt tắt trên môi anh đến tận 2 lần.

Robert Downey Jr. không nói chuyện, không tương tác với người trao giải Quan Kế Huy. Tài tử nhận lấy chiếc cúp mà không nhìn Quan Kế Huy đến 1 lần

Robert Downey Jr. tiếp tục "bơ" Quan Kế Huy lần thứ 2. Điều này khiến tài tử gốc Á "xịt keo" tại chỗ, nụ cười vụt tắt trên môi anh

Đến phần trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Dương Tử Quỳnh cũng rơi vào tình cảnh bị đồng nghiệp đối xử thiếu tôn trọng như Quan Kế Huy. Với tư cách người chiến thắng năm ngoái, minh tinh sinh năm 1962 đứng trên sân khấu để chờ trao tượng vàng Oscar năm nay cho Emma Stone. Thế nhưng, khi Emma Stone bước lên sân khấu nhận giải, cô hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Dương Tử Quỳnh, chỉ tương tác và tươi cười với Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence sau đó còn giật cúp trong tay Dương Tử Quỳnh để trao cho bạn thân Emma Stone dù cô không phải là người trao cúp chính.

Netizen dậy sóng trước clip tố Emma Stone - Jennifer Lawrence có hành vi phân biệt chủng tộc với Dương Tử Quỳnh

Cận cảnh khoảnh khắc Emma Stone và Jennifer Lawrence bị tố phân biệt đối xử, coi thường Dương Tử Quỳnh

Trên mạng xã hội, cách hành xử thiếu tôn trọng với Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh của 3 ngôi sao nói trên nhận cả rổ "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Trong đó có không ít netizen đã tràn vào trang cá nhân để lại vô số bình luận phê bình, chỉ trích hành động phân biệt đối xử của Jennifer Lawrence và Emma Stone với Dương Tử Quỳnh trên sân khấu lễ trao giải Oscar.

"Cư xử gì kỳ lạ vậy. Cả thế giới đang theo dõi mà làm hành động gì thế?", "Nhìn cái cách mà họ đối xử với những ngôi sao gốc Á kìa, không thể chấp nhận nổi", "Họ coi Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy là người phục vụ, hỗ trợ trao cúp hay gì vậy?","Phân biệt đối xử quá, Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh còn không được người thắng cuộc liếc nhìn lấy 1 lần", "Ấn tượng thật, ai không biết lại tưởng Jennifer Lawrence mới là người trao giải chứ", "Jennifer giật cúp như nó thuộc về cô ấy không bằng? Robert Downey Jr. thì coi Quan Kế Huy như không khí, chộp lấy chiếc cúp như thể nó được trưng bày trên kệ. Không muốn thấy cảnh người châu Á trao giải hay gì?", netizen chỉ trích.

Robert Downey Jr...

... Emma Stone

... và Jennifer Lawrence hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng sau lễ trao giải Oscar

Định kiến sắc tộc tại Hollywood

Việc diễn viên da màu gặp phải định kiến, bị phân biệt chủng tộc, đòi hỏi vô lý và chịu bất công khi làm việc ở Hollywood không phải chuyện lạ. Thậm chí đây còn được xem là 1 vấn nạn nổi cộm, nhiều lần bị lên án tại Hollywood nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ. Theo Global News, sau nhiều thập kỷ, diễn viên da màu có địa vị, danh tiếng ngày càng cao nhưng họ vẫn phải vật lộn với những định kiến sắc tộc tồn tại âm ĩ ở Hollywood mà không nhận được sự bảo vệ chính đáng.

Năm 2023, hình ảnh nữ diễn viên da màu Halle Bailey hóa thân thành nàng tiên cá nhận được 1,2 triệu lượng dislike (không thích) chỉ trong 1 ngày trên mạng xã hội. Nguyên nhân là khán giả cho rằng Halley Bailey không phù hợp và "đạp đổ" hình tượng nàng tiên cá vốn đã quen thuộc với tuổi thơ khán giả so với phiên bản hoạt hình gốc năm 1989. Điều này cho thấy sự phân biệt đối xử sâu sắc của 1 bộ phận người da trắng với diễn viên da màu.

Chỉ vì màu da khác biệt, không giống với phiên bản nàng tiên cá da trắng đã ăn sâu vào tâm trí khán giả, Halle Bailey từng bị miệt thị chủng tộc dữ dội

Katie Leung (Lương Bội Thi) chia sẻ cô từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc tại Hollywood. Nữ diễn viên bị miệt thị ngay cả trong và sau khi đóng vai Cho Chang - người tình của Harry Potter - trong 4 phần của loạt phim ăn khách Harry Potter. Katie Leung từng phàn nàn với nhà sản xuất về việc cô bị công kích vô lý và mong nhận được sự bảo vệ nhưng yêu cầu của nữ diễn viên bị phớt lờ.

Katie Leung cho biết từng yêu cầu nhà sản xuất bảo vệ khi bị phân biệt chủng tộc nghiêm trọng nhưng bị phớt lờ

Năm 2017, Chương Tử Di cho biết từng rơi nước mắt vì tủi nhục khi đóng phim Hollywood. Cô đánh giá việc hợp tác là "có tiếng nhưng không có miếng". Theo minh tinh Trung Quốc, diễn viên châu Á như cô chỉ được giao vai đơn giản, cần vẻ bề ngoài. Không chỉ vậy, nghệ sĩ gốc Á còn bị bóc lột sức lao động, trả cát-xê chỉ bằng một nửa so với diễn viên bản địa. Các ngôi sao nổi tiếng Hoa ngữ như Thành Long, Chân Tử Đan từng nhiều lần bày tỏ sự bức xúc, không hài lòng với việc hình tượng người châu Á bị xây dựng thành kẻ yếu thế đầy định kiến, phải làm nền cho các ngôi sao da trắng trong kịch bản được phía Hollywood gửi đến họ.