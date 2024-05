Chúc mừng bạn trai bằng hành động phản cảm, Selena Gomez làm dậy sóng cả mạng xã hội

Sau khi đăng tải loạt ảnh chúc mừng bạn trai Benny Blanco ra mắt sách nấu ăn, Selena Gomez bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội. Lý do là bởi cô đã có hành động khá phản cảm trên chiếc bánh kem in hình bạn trai.

Nhiều người chỉ trích Selena Gomez thể hiện tình cảm với bạn trai theo cách phản cảm, khiến netizen cảm thấy không thoải mái. Thậm chí làn sóng phản đối nữ ca sĩ kiêm doanh nhân còn "thoát vòng" ra khỏi nước Mỹ và lan đến Trung Quốc. Bức ảnh này đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, bị nhiều netizen nước này bình luận chê bai.

Selena Gomez có hành động phản cảm với chiếc bánh kem in hình bạn trai Benny Blanco

Được biết hình ảnh này được chụp trong bữa tiệc mừng Benny Blanco ra mắt sách nấu ăn riêng

Nữ ca sĩ tiếp tục "phát cẩu lương" bằng bức ảnh được bạn trai ôm đầy ngọt ngào

Sau quãng thời gian dài độc thân, Selena Gomez cuối cùng đã công khai bạn trai mới Benny Blanco vào tháng 12 năm ngoái. Nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh tựa đầu vào vai bạn trai mới, nhấn like 1 hình ảnh có chú thích "Selena Gomez dính nghi vấn hẹn hò nhà sản xuất Benny Blanco" và để lại bình luận "Sự thật" ngay dưới bài đăng có tiêu đề "Selena Gomez dường như đã xác nhận hẹn hò". Theo chia sẻ của giọng ca Lose You To Love Me, chuyện tình giữa cô với nhà sản xuất âm nhạc nước Mỹ đã diễn ra trong gần 7 tháng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2023, cặp đôi mới quyết định công khai mối quan hệ.

Kể từ đó đến nay, cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cả hai thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, cô gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

1 nguồn tin thân cận tiết lộ cặp đôi vẫn bền chặt bên nhau bất chấp khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn. "Đó là mối quan hệ rất nghiêm túc. Benny khiến Selena cảm thấy đặc biệt và họ cố gắng gặp nhau nhiều nhất có thể" - nguồn tin cho biết.

Selena Gomez đang rất hạnh phúc bên Benny Blanco

