Selena Gomez hiếm hoi phá lệ, thay đổi 180 độ tại sự kiện sau màn khoe vòng 1 căng đầy

Ngày 9/4, Page Six đưa tin Selena Gomez vừa xuất hiện tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới thuộc thương mỹ phẩm do cô làm chủ tại New York (Mỹ). Nữ ca sĩ diện 1 cây hồng nổi bật từ đầu đến chân.

Đáng nói, khác với những sự kiện trước, lần này Selena Gomez bỗng kín đáo đến lạ thường. Cô không diện trang phục hở bạo để khoe body hay vòng 1 khủng. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1992 vẫn chiếm trọn sự chú ý của truyền thông, người hâm mộ với vẻ ngoài nữ tính, rạng rỡ.

Selena Gomez ghi điểm với visual nữ tính, tươi tắn tại sự kiện

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và cực kỳ nổi bật của Selena Gomez trong set đồ hồng đậm điệu đà nhận được nhiều lời khen từ công chúng

Ăn mặc kín đáo, không hở bạo như phong cách thường thấy nhưng thần thái tự tin và sự rạng rỡ của Selena Gomez vẫn giúp cô tỏa sáng, thu hút mọi ảnh nhìn. Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp bất chấp vẻ ngoài tăng cân

Sau nhiều lần hở bạo, Selena Gomez bất ngờ chuyển sang style "kín cổng cao tường"

Selena Gomez trải qua ca ghép thận vào tháng 9/2017 do biến chứng của bệnh lupus ban đỏ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ tình hình sức khỏe không tốt đã ảnh hưởng tới cân nặng của cô. Dù ngoại hình thay đổi khá nhiều trong những năm qua, Selena Gomez vẫn tự tin khoe nét đẹp riêng biệt của bản thân, không để tâm đến những đánh giá tiêu cực từ cư dân mạng.

Giọng ca Lose You To Love Me đang có chuyện tình cảm lãng mạn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Sau khi công khai mối quan hệ vào tháng 12/2023, cựu sao Disney và Benny Blanco đi đâu cũng có nhau. Họ thường xuyên chia sẻ ảnh hẹn hò trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tối với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này, cô gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Selena Gomez và Benny Blanco thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội

Nguồn: Page Six