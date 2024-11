Động thái của Huyền Lizzie và Phanh Lee giữa nghi vấn xích mích nghỉ chơi

Phanh Lee - Huyền Lizzie được biết tới là những mỹ nhân Hà thành nổi tiếng. Cả hai đã có nhiều năm gắn bó và đồng hành bên cạnh nhau. Tuy nhiên vừa qua, Phanh Lee và Huyền Lizzie bất ngờ vướng tin rạn nứt, trục trặc mối quan hệ. Nguyên do vì Huyền Lizzie không còn thấy xuất hiện bên cạnh Phanh Lee và hội bạn thân thiết. Từng như hình với bóng, động thái lạ này của cô khiến netizen bán tín bán nghi.

Vào ngày 4/11, phu nhân hào môn Phanh Lee đã chia sẻ hàng loạt ảnh mới trên mạng xã hội khi tham gia tiệc sinh nhật của người bạn thân. Người đẹp sinh năm 1990 còn tiết lộ chuyện bị ốm nhưng vẫn tham gia ngày vui của hội chị em: "Cắt sốt xong mới có sức đăng ảnh chúc mừng sinh nhật 2 bạn yêu được nè, năm nay chắc là năm đăng chúc mừng sinh nhật 2 bạn muộn nhất mà không sao, có lòng là được rồi đúng không nhỉ.

Chúc 2 cô bạn xinh đẹp giỏi giang chăm chỉ Đinh Ngọc Phượng và Vũ Thu Hoài của tôi sẽ mãi xinh đẹp, hạnh phúc và ngày càng thành công hơn nhé". Đặc biệt, buổi tiệc này còn có sự tham gia của diễn viên Huyền Lizzie. Khoảnh khắc thân thiết của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz đã xóa tan tin đồn nghỉ chơi, rạn nứt trước đó.

Phanh Lee chia sẻ khoảnh khắc trong bữa tiệc mừng sinh nhật bạn thân

Huyền Lizzie cũng xuất hiện trong sự kiện đặc biệt này

Khoảnh khắc thân thiết của hội mỹ nhân đập tan tin đồn trục trặc, rạn nứt trước đó

Một trong những nhóm bạn thân nổi tiếng trong Vbiz phải kể đến là hội chị em của Phanh Lee - Huyền Lizzie - Thu Hoài. Cả ba đều là những diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, xuất thân là hot girl Hà thành. Bộ 3 mỹ nhân này luôn xuất hiện và ủng hộ nhau trong những dịp đặc biệt. Tính tới thời điểm hiện tại, Phanh Lee - Huyền Lizzie - Thu Hoài đã chơi với nhau khoảng 1 thập kỷ.

Trong dịp Tết vừa qua, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã chia sẻ đoạn video Phanh Lee tiết lộ lý do việc gửi tặng mỗi người bạn 1 thỏi son từ thương hiệu nổi tiếng: "Có 1 lần mình được tặng son vào ngày mùng 1 đầu tháng, cả tháng ấy mình rất may mắn. Đầu năm nay mình muốn lan toả sự may mắn này đến với mọi người nên tặng mỗi bạn 1 thỏi son để cả năm các bạn được may mắn". Huyền Lizzie còn dành lời khen cho bạn thân: "Cảm ơn bạn yêu, lúc nào cũng chu đáo".

Phanh Lee - Huyền Lizzie - Thu Hoài có mối quan hệ thân thiết khoảng một thập kỷ

Bộ 3 này luôn đồng hành và xuất hiện bên nhau trong các dịp quan trọng

Mối quan hệ của những mỹ nhân này khiến nhiều người ngưỡng mộ

Huyền Lizzie từng lọt vào Top 5 cuộc thi Miss Teen năm 2009. Sau đó, cô tham gia showbiz Việt với nhiều vai trò người mẫu ảnh. Nhờ xinh đẹp và nổi tiếng nên Huyền Lizzie bén duyên với một số phim sitcom. Từ đây, con đường diễn xuất của cô được phát triển và có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách khác như: Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Trái tim có nắng, Thương ngày nắng về…