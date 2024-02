Phu nhân hào môn Phanh Lee tụ họp hội bạn thân đầu năm mới, làm 1 điều đặc biệt ai cũng khen chu đáo

Vào ngày 10/2, nữ diễn viên Phanh Lee đã chia sẻ story hình ảnh gặp gỡ hội bạn thân thiết ngay đầu xuân năm mới. Người đẹp sinh năm 1990 chọn mặc trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam trong ngày mùng 1.

Đáng chú ý, phu nhân hào môn Phanh Lee còn có một hành động ghi điểm với hội bạn thân thiết. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Huyền Lizzie đã chia sẻ đoạn video Phanh Lee tiết lộ lý do gửi tặng mỗi người bạn 1 thỏi son từ thương hiệu nổi tiếng: "Có 1 lần mình được tặng son vào ngày mùng 1 đầu tháng, cả tháng ấy mình rất may mắn. Đầu năm nay mình muốn lan toả sự may mắn này đến với mọi người nên tặng mỗi bạn 1 thỏi son để cả năm các bạn được may mắn". Huyền Lizzie còn dành lời khen cho bạn thân: "Cảm ơn bạn yêu, lúc nào cũng chu đáo".

Nữ diễn viên Phanh Lee gửi tặng mỗi người bạn thân một thỏi son để lấy may mắn

Phanh Lee và hội bạn thân thiết tụ họp ngay ngày đầu năm mới 2024

Phanh Lee - Huyền Lizzie - Thu Hoài từng là những hot girl Hà thành nổi tiếng, những nữ diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Dù bận rộn, họ luôn sắp xếp thời gian để có mặt trong những dịp quan trọng của nhau.

Phanh Lee từng tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Trái tim có nắng, Ghét thì yêu thôi... Giữa tháng 6/2020, người đẹp gây bất ngờ khi công bố lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân. Hiện tại, cặp đôi đã có hai nhóc tỳ đáng yêu. Sau khi kết hôn, Phanh Lee dường như vắng bóng khỏi màn ảnh và tập trung chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Phanh Lee kết hôn với ông xã doanh nhân vào tháng 6/2022

Sau khi lên xe hoa, nữ diễn viên đã dừng tham gia hoạt động nghệ thuật