Jennie (BLACKPINK) cứ diễn concert là ngập tranh cãi: Lười hát lười cả nhảy, ngày càng hở hang?

Sau 2 đêm diễn mở màn world tour tại Hàn Quốc, BLACKPINK đã tiếp tục đem DEADLINE đi "đánh chiếm" nước Mỹ. "Hắc Hường" làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên có 2 đêm diễn "cháy vé" tại sân vận động SoFi, chứng minh sức ảnh hưởng toàn cầu và sự thống trị trong làng nhạc Kpop.

Tuy nhiên tại đây, Jennie trở thành chủ đề gây tranh cãi kịch liệt. Trong 1 clip, cô bất ngờ đứng im trong lúc các đồng đội nhảy hăng say. Khoảnh khắc này đã gây nên tranh cãi Jennie không tha thiết với các sân khấu chung của nhóm, chỉ dồn sức vào sân khấu solo. Nhiều fan biện hộ rằng nữ idol đứng chỉnh tai nghe in-ear để nghe rõ nhạc hơn. Nhưng sau đó, những người khác phản bác rằng có nhiều idol vừa nhảy vừa chỉnh tai nghe, không nhất thiết phải đứng im lâu đến thế.

Jennie đứng im bỏ, hẳn vũ đạo trong sân khấu của nhóm

Khoảnh khắc Jennie đứng yên trên sân khấu đang gây bão mạng

Tiếp theo, tranh cãi lại đến từ sân khấu solo của Jennie. Trong màn trình diễn này, quả nhiên là Jennie nhảy hăng hơn hẳn, không còn đứng im 1 chỗ nữa. Tuy nhiên cô lại chuyển qua... lười hát. Cô tập trung vào nhảy và hò hét khuấy động đám đông. Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự thất vọng, chỉ trích Jennie: "Tôi khá thất vọng vì tôi muốn nghe họ hát live trên sân khấu, nhảy thì có thể xem trên điện thoại, còn đây bỏ ra cả mớ tiền mà chẳng nhận lại được gì", "Cô ấy rõ ràng nhảy nhiều hơn hát. Tôi sẽ rất thất vọng nếu thần tượng của mình chỉ nhảy mà không hát"...

Màn solo của Jennie tiếp tục gây tranh cãi

Đến khi Jennie chăm nhảy rồi thì lại... lười hát

Màn vạch áo khoe vòng 1 lấp ló sau bộ bikini nổi tiếng in tên mình cũng khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Nhiều người cho răng khoảnh khắc này rất gợi cảm và quyến rũ, nhưng có số khác chỉ trích Jennie ngày càng phản cảm, ăn mặc hở hang.

Jennie khoe ngực đốt mắt fan trong bộ bikini mang tên mình

Khoảnh khắc Jennie cởi áo nằm giữa ranh giới phản cảm và gợi cảm

Đây không phải lần đầu tiên Jennie vướng ồn ào ở concert. Ngay từ những năm đầu ra mắt của BLACKPINK, một số người xem đã bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong năng lượng và độ dứt khoát của Jennie so với các thành viên khác trong một số màn trình diễn nhất định. Đặc biệt, các video tổng hợp so sánh các fancam của Jennie với Rosé, Lisa, Jisoo thường được chia sẻ, làm dấy lên những cuộc tranh luận.

Các tranh cãi trở nên gay gắt hơn vào khoảng năm 2018-2019, đặc biệt là trong các tour diễn hoặc các sự kiện lớn. Một số màn trình diễn mà Jennie bị cho là không thực hiện vũ đạo đủ mạnh mẽ, thiếu năng lượng hoặc có vẻ "buồn chán" đã trở thành tâm điểm chỉ trích. Người hâm mộ so sánh sự nhiệt huyết của các thành viên khác, đặc biệt là Lisa (được biết đến với khả năng vũ đạo xuất sắc) với Jennie. Cô bị gắn mác là "lười biếng", "thiếu chuyên nghiệp", và bị cho là ỷ lại vào danh tiếng của nhóm và công ty. Nhiều người hâm mộ cảm thấy thất vọng vì cho rằng cô không cống hiến hết mình cho các buổi biểu diễn. Thậm chí có những tin đồn và suy đoán về việc cô ưu ái các hoạt động solo hay thời trang hơn là luyện tập cho nhóm.

Rất nhiều lần vũ đạo của Jennie lệch hẳn so với đội hình

Jennie từng chia sẻ về các vấn đề sức khỏe hoặc chấn thương của mình. Một số người hâm mộ bảo vệ cô, cho rằng có thể cô không hoàn thành vũ đạo vì đang trong tình trạng không khỏe hoặc cố gắng tránh làm trầm trọng thêm chấn thương. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng được chấp nhận là lý do chính đáng cho tất cả các lần bị chỉ trích. Có ý kiến cho rằng phong cách biểu diễn của Jennie đôi khi nghiêng về sự thần thái, biểu cảm khuôn mặt và khí chất hơn là những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Điều này có thể khiến một số người cảm thấy cô "lười" so với các thành viên khác có phong cách năng động hơn.

Ngoài ra, BLACKPINK là một nhóm nhạc có lịch trình hoạt động dày đặc, đặc biệt là trong các chuyến lưu diễn toàn cầu. Áp lực về thể chất và tinh thần có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bất kỳ thành viên nào. Bên cạnh đó, một số người cho rằng các video so sánh thường được cắt ghép một cách chọn lọc để làm nổi bật những khoảnh khắc mà Jennie có vẻ "lười biếng", trong khi bỏ qua những lúc cô biểu diễn đầy năng lượng. Là rapper chính và cũng có những phân đoạn hát riêng, có thể trọng tâm của Jennie không hoàn toàn dồn vào các bước nhảy đồng bộ như một dancer chủ lực. Bản thân Jennie cũng từng đề cập đến áp lực và những khó khăn khi biểu diễn trong phim tài liệu "BLACKPINK: Light Up the Sky", phần nào giải thích những lo lắng và áp lực mà cô phải đối mặt.

