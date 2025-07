Bad boy đang làm chao đảo màn ảnh

Sau đó, Kim Min Kyu còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, MC và lấn sân sang diễn xuất. Năm 2020, anh đảm nhận vai chính đầu tay trong webdrama Pop Out Boy!. Hai năm sau, Kim Min Kyu tham gia bộ phim The Fabulous do Netflix sản xuất.