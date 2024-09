Những cuộc tình chóng vánh của ''nàng thơ cảnh nóng" Han So Hee

Han So Hee và Ryu Jun Yeol

Chỉ 2 tuần sau khi công khai chuyện tình cảm, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức chia tay. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 15/3 khi một tài khoản mạng xã hội khẳng định nhìn thấy hai người có nhiều cử chỉ thân mật ở bể bơi của một khách sạn tại Hawaii. Liên tiếp sau đó là việc phủ nhận rồi thừa nhận chuyện hẹn hò, công khai mỉa mai status “Thật thú vị” của tình cũ Ryu Jun Yeol - nữ diễn viên Hyeri.

Sau tuyên bố chia tay, Han So Hee chẳng nể mặt tình cũ vẫn công khai “đá xéo” Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội. Khi một fan gửi lời động viên cô với nội dung: “Bạn làm tốt lắm Han So Hee. Bạn đã làm tốt dù gặp phải một kẻ né tránh và im lặng. Mong bạn sẽ sớm chữa lành những tổn thương”. Ngay phía dưới, Han So Hee đã đáp lại với giọng điệu chỉ trích tình cũ: “Đúng vậy. Người đó thì giữ im lặng trong khi tôi cố gắng làm mọi thứ. Người ta nói thời gian trôi qua rồi mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng nhưng tôi không thể giữ im lặng vì người hâm mộ của tôi rất quý giá”.

Trước đó trong tâm thư vội xóa vào ngày 29/3, Han So Hee ngoài việc chỉ trích Hyeri – tình cũ của Ryu Jun Yeol, cô còn thẳng thừng nhắc tới việc không hài lòng vì thái độ giữ im lặng của bạn trai trong vụ ồn ào.

Vậy nhưng, tối ngày 30/3, Han So Hee lại có động thái "quay xe" khiến fan bị "xoay như chong chóng". Theo đó, trả lời tờ Wikitree, đại diện từ công ty quản lý nữ diễn viên cho hay Han So Hee đã gửi lời xin lỗi Ryu Jun Yeol vì làm tổn thương anh. Nữ diễn viên bày tỏ bản thân thấy nặng nề vì những lời nói dành cho bạn trai cũ, hứa sẽ không hành động nóng vội như vậy nữa.

Han So Hee và Song Kang

Sau thành công của Thế giới hôn nhân, Han So Hee quay lại với tác phẩm Dẫu biết. Đây là bộ phim đầu tiên nữ diễn viên thủ vai chính. Trong phim, cô nàng đã có mối tình đầy lãng mạn nhưng cũng rất đau khổ với trai đểu Park Jae Eon (Song Kang đóng).

Sau khi trải qua mối tình đầy sự lừa dối, Nabi (Han So Hee) đã không còn tin tưởng vào tình yêu. Cô nàng đã gặp gỡ và rơi vào lưới tình của Park Jae Eon - nam sinh viên nổi tiếng với việc chuyên tán tỉnh các cô gái. Hai người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt đã vô tình va vào nhau và bắt đầu chuyện tình ngọt ngào xen lẫn những nghi ngờ.

Trước đó, trong clip hậu trường Nevertheless, Vì quá tình tứ trước và sau ống kính, Han So Hee và Song Kang bị nghi là “phim giả tình thật”. Suốt 4 tập qua, lối diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp tương xứng của cả hai nhiều lần làm bùng nổ mạng xã hội. Người hâm mộ thì vô cùng ủng hộ cặp sao Nevertheless yêu đương thật ngoài đời.

Thậm chí, nhiều người còn tích cực "soi" những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Han So Hee và Song Kang trong hậu trường với mong muốn "phim giả tình thật".

Han So Hee và Jungkook của BTS

Trong video âm nhạc "Seven", Han So Hee và Jungkook vào vai một cặp đôi có mối quan hệ sóng gió (theo đúng nghĩa đen!), dường như đang trên bờ vực tan vỡ. Giữa lúc họ tranh luận sôi nổi, nhân vật của So-Hee vẫn đẩy Jungkook ra xa, còn anh vẫn tiếp tục đi theo cô, bất chấp bão lũ, thiên tai chỉ để được ở bên cạnh người yêu. Những thảm họa thiên nhiên này đều là những phép ẩn dụ trực quan về những gì anh sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.

Hình ảnh xinh đẹp của Han So Hee và khung cảnh bữa ăn tối “bất ổn” của nữ diễn viên với Jungkook được phủ tông màu trắng đen gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nữ diễn viên khoe hết mức vẻ đẹp ngọt ngào và vô cùng cá tính của mình trong những phân cảnh với Jungkook. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho cô như “Han So Hee 10 điểm không có nhưng”, “Han So Hee thực sự xinh đẹp khi sánh vai cùng Jungkook”.

Nghe đồn trước đó, cô thể hiện sự lo lắng và hồi hộp khi nhận lời mời bởi BTS nói chung và em út Jungkook nói riêng sở hữu lượng fan cuồng hùng hậu. Dù đã đóng rất nhiều siêu phẩm điện ảnh thì cô cũng cảm thấy không ít áp lực khi vào vai nữ chính của Seven.