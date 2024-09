Người mẹ “hút máu” Han So Hee

Vụ việc mẹ Han So Hee, bà Shin, bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về tội mở, điều hành 12 sòng bạc trái phép vào ngày 2/9 gây xôn xao dư luận. Scandal của mẹ khiến nữ diễn viên sinh năm 1994 đau khổ. Không chỉ vậy, hình ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Đáng chú ý, theo phóng viên kiêm YouTuber Lee Jin Ho, Han So Hee đã chịu nhiều khốn khổ vì người mẹ bê bối.

Cụ thể, Lee Jin Ho đăng video có tiêu đề: "Cho tôi vay tiền: Hành động gây sốc từ mẹ của Han So Hee". Trong clip, Lee Jin Ho cho biết ông từng trò chuyện với bà Shin, và người phụ nữ này khẳng định rằng không bao giờ muốn làm gánh nặng cho Han So Hee. Thậm chí, bà Shin còn đau khổ kể lại việc bị Han So Hee cắt đứt liên lạc vì vay tiền con gái quá nhiều. Tuy nhiên, Han So Hee thực tế không dễ để chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ độc hại với mẹ. Bất chấp việc con gái lạnh lùng tuyên bố cắt đứt quan hệ và từ chối nói chuyện, bà Shin vẫn tìm gặp, duy trì việc giao tiếp 1 chiều với So Hee.

Han So Hee không thể cắt đứt mối quan hệ hoàn toàn với mẹ

Theo Lee Jin Ho, Han So Hee liên tục bị bà Shin vòi tiền. Nếu yêu cầu giúp đỡ tài chính không được con gái đáp ứng, bà Shin sẽ tìm tới công ty quản lý của Han So Hee làm loạn. Hành vi dằn mặt và đe dọa của mẹ khiến Han So Hee vô cùng xấu hổ và khó xử. Trong khi đó, các nhân viên trong công ty quản lý của nữ diễn viên 9X lại rất bối rối, không biết xử lý ra sao cho ổn thỏa. Cả Han So Hee và phía công ty đều biết bà Shin xem họ là bao tiền không đáy, càng đưa tiền rắc rối phát sinh sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, họ cũng không thể phớt lờ vì không biết bà Shin sẽ làm ra chuyện gì đe dọa đến sự nghiệp của Han So Hee khi túng quẫn.

Nữ diễn viên bị mẹ gây áp lực đòi tiền. Khi không đạt được mục đích, bà Shin sẽ tìm đến công ty quản lý của Han So Hee làm loạn

Han So Hee sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn khi cô mới 5 tuổi. Sau đó, Han So Hee được ông bà nuôi dưỡng. Người bà từng nhiều lần cố gắng thuyết phục mẹ đưa So Hee về nuôi dưỡng, nhưng mẹ cô từ chối. Theo Lee Jin Ho, trước khi nổi tiếng Han So Hee đã vật lộn với những khó khăn tài chính. Cô làm bưng bê tại nhà hàng, nhân viên bán quần áo, phục vụ quán bar để kiếm sống. Cuối cùng, Han So Hee đành bỏ học đại học vì thiếu tiền. Đến khi cô trở thành minh tinh màn ảnh, người mẹ bỏ rơi Han So Hee lại tìm đến, yêu cầu cô gánh nợ và hỗ trợ kinh tế cho bà. Hoàn cảnh của nữ diễn viên khiến khán giả xót xa.

Han So Hee có tuổi thơ bất hạnh, lớn lên phải tự bươn chải kiếm sống

Bà Shin, mẹ của Han So Hee, được cho là đã điều hành nhiều sòng bạc trái phép ở Ulsan, Wonju và nhiều nơi khác trên khắp Hàn Quốc, từ năm 2021 đến nay. Những vị khách đến sòng bạc của bà Shin phải truy cập vào các trang web trái phép để nạp tiền trước khi chơi. Trước đó, bà Shin có tiền án tiền sự phức tạp. Bà Shin từng bị phạt 1 lần vì tội đánh bạc, lừa đảo và Han So Hee từng đứng ra xử lý vì bị liên đới.

Theo đó, năm 2022, cảnh sát Bangbae ( Seoul, Hàn Quốc) nhận được đơn tố cáo mẹ của 1 người nổi tiếng lừa đảo số tiền 85 triệu won (hơn 1,5 tỷ đồng). Phóng viên giải trí Lee Jin Ho tiết lộ người phụ nữ nói trên chính là mẹ của nữ diễn viên Han So Hee. Mẹ Han So Hee đã vay tiền của người quen từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019. Bà hứa trả một số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng không trả.

Đáng chú ý, bà Shin đã lấy tài khoản ngân hàng của Han So Hee để giao dịch. Hành vi của mẹ khiến nữ diễn viên bị kéo vào vụ lừa đảo nghiêm trọng. Dù vậy, Han So Hee vẫn đứng ra trả 1 phần nợ cho mẹ.

Trước khi bị bắt vì tội mở sòng bạc trái phép, mẹ Han So Hee nhiều lần vướng vào tội lừa đảo, làm giả giấy tờ, cờ bạc... Không chỉ vậy, bà còn dùng tài khoản ngân hàng của Han So Hee để thực hiện hành vi sai trái của mình

Nguồn: Kbizoom